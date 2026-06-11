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As 5 melhores viagens de carro para fazer partindo de Belo Horizonte

Aproveite as rodovias mineiras para explorar destinos incríveis; de cidades históricas a paraísos naturais, veja roteiros para um fim de semana ou feriado

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Ana Leitão
Ana Leitão
Repórter
Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024
11/06/2026 16:53

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As 5 melhores viagens de carro para fazer partindo de Belo Horizonte
Os cânions de Capitólio, com suas águas esverdeadas e cachoeiras, são atração para passeios de lancha em Minas Gerais. crédito: Wikimedia Commons/Reprodução

Minas Gerais é um convite para pegar a estrada. Partindo de Belo Horizonte, poucas horas ao volante separam o viajante de destinos que misturam história, natureza exuberante e gastronomia premiada. Para quem busca uma escapada de fim de semana ou um roteiro rápido para o feriado, o carro é o aliado perfeito para descobrir as riquezas do estado no seu próprio ritmo.

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Confira cinco roteiros de carro que revelam a diversidade mineira, perfeitos para aproveitar as estradas do estado.

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Ouro Preto: uma viagem no tempo

A apenas 100 quilômetros da capital, Ouro Preto é um museu a céu aberto. O trajeto pela histórica BR-356 dura em média 1h40 e já adianta as paisagens serranas que emolduram a cidade, tombada como patrimônio mundial pela Unesco.

Vista panorâmica de Ouro Preto com casarões coloniais, igreja e montanhas, sob luz dourada.
Ouro Preto, Patrimônio Mundial da Unesco, convida à exploração de sua arquitetura colonial e rica história.Divulgação/Wikimedia Commons

As famosas ladeiras de pedra convidam a caminhadas para explorar igrejas barrocas, como a de São Francisco de Assis, e museus que narram a história da Inconfidência Mineira. A cidade oferece uma imersão completa na cultura e arte do Ciclo do Ouro.

Inhotim: arte em meio à natureza

Para um passeio que foge do comum, o Instituto Inhotim, em Brumadinho, é a escolha ideal. Considerado o maior centro de arte ao ar livre da América Latina, o parque fica a apenas 60 quilômetros de BH, com acesso facilitado pela rodovia Fernão Dias (BR-381).

Lago calmo refletindo o céu, com folhagens vermelhas em primeiro plano e margens arborizadas.
O Instituto Inhotim em Brumadinho integra arte e a exuberância da natureza mineira em seus jardins e galerias.Leandro Couri/EM/DA Press

Reserve um dia inteiro para explorar o local, que integra jardins botânicos de rara beleza com galerias de arte contemporânea e instalações imersivas. É uma experiência que conecta a tranquilidade da natureza com a reflexão proposta pela arte, e vale a pena consultar a necessidade de agendamento prévio no site oficial.

Serra do Cipó: paraíso das cachoeiras

Quando o objetivo é se conectar com a natureza, a Serra do Cipó é o destino certo. Localizada a aproximadamente 100 quilômetros da capital, o acesso é feito pela MG-010, rodovia que corta uma das regiões mais bonitas do estado.

Cachoeira alta cai em lago límpido, rodeado por paredões rochosos e vegetação verde.
A exuberância da Serra do Cipó, em Minas Gerais, é um convite para explorar cachoeiras e paisagens naturais.Paulo Roberto Fonseca/divulgação

Porta de entrada do Parque Nacional da Serra do Cipó, a região abriga dezenas de cachoeiras, poços de água cristalina e trilhas para todos os níveis de preparo. Destacam-se a Cachoeira Grande e o Cânion das Bandeirinhas, paradas obrigatórias para quem visita o local.

Tiradentes: charme e alta gastronomia

Um pouco mais distante, a cerca de 190 quilômetros de Belo Horizonte, Tiradentes recompensa os viajantes com seu charme colonial e uma cena gastronômica consolidada. O trajeto principal é pela BR-040, uma das rodovias mais importantes do país, seguido pela BR-383.

Rua de pedra em Tiradentes com casarões coloniais coloridos, poste de luz e pessoas.
Ruas de pedra e casarões coloniais preservam o charme histórico de Tiradentes, um dos destinos que encantam Minas Gerais.Wikimedia Commons

A cidade é famosa por seu centro histórico preservado, o icônico passeio de Maria Fumaça até São João del-Rei e os festivais que movimentam o calendário anual. É um destino que combina história com um toque de sofisticação, perfeito para um fim de semana a dois.

Capitólio: o mar de Minas Gerais

Conhecida como o "mar de Minas", Capitólio atrai turistas por suas paisagens impressionantes formadas pelo gigantesco Lago de Furnas. A viagem dura cerca de 4 horas, com aproximadamente 280 quilômetros saindo de Belo Horizonte, seguindo pela BR-262 e depois pela MG-050, que já oferece belas vistas.

Cânions rochosos altos, lago verde-esmeralda, cachoeira e vários barcos em dia ensolarado.
Passeios de lancha pelos cânions de Capitólio são o grande atrativo da região, conhecida como 'mar de Minas'.Wikimedia Commons/Reprodução

O principal atrativo são os passeios de lancha pelos cânions, que revelam cachoeiras que deságuam diretamente no lago. O Mirante dos Cânions oferece uma vista panorâmica que se tornou o cartão-postal da região, garantindo uma experiência visual inesquecível.

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