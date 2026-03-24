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5 destinos baratos em Minas Gerais para uma viagem de fim de semana

Quer escapar da rotina sem gastar muito? Conheça cidades charmosas perto de BH que oferecem história, natureza e boa comida por um preço acessível

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Juliane Aguiar
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Juliane Aguiar
Repórter
24/03/2026 17:00

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5 destinos baratos em Minas Gerais para uma viagem de fim de semana
As imponentes igrejas barrocas são um dos atrativos de cidades históricas mineiras, como São João Del Rei, uma das opções de destino para um roteiro econômico. crédito: Matheus Freitas/ Pexels

Com a alta na busca por viagens curtas e acessíveis, Minas Gerais se destaca como um destino repleto de opções para quem deseja escapar da rotina sem comprometer o orçamento. A proximidade de um feriado prolongado aqueceu o mercado de turismo interno, e muitas cidades mineiras oferecem a combinação perfeita de história, natureza e gastronomia por um preço justo.

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Para quem planeja uma viagem de fim de semana, explorar as riquezas do estado pode ser mais simples e econômico do que se imagina. Selecionamos cinco destinos charmosos, ideais para uma pausa revigorante, que cabem no bolso e proporcionam experiências memoráveis.

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São João del Rei

Conhecida por sua arquitetura colonial preservada e pelas imponentes igrejas barrocas, São João del Rei é uma alternativa mais barata e igualmente fascinante à vizinha Tiradentes. A cidade oferece hospedagens e restaurantes com preços mais acessíveis, sem perder o encanto histórico. Um dos passeios imperdíveis é a viagem de Maria Fumaça, que liga as duas cidades históricas em um trajeto cênico.

Serra do Cipó

Localizada a cerca de 100 km de Belo Horizonte, a Serra do Cipó é o refúgio ideal para os amantes da natureza. O distrito, que pertence ao município de Santana do Riacho, é a porta de entrada para o Parque Nacional da Serra do Cipó. O local abriga dezenas de cachoeiras, trilhas e paisagens exuberantes. Há opções de campings e pousadas simples que tornam a estadia econômica.

Brumadinho

O principal atrativo da cidade é o Instituto Inhotim, um dos maiores centros de arte contemporânea a céu aberto do mundo. Embora a entrada para o instituto seja paga, é possível encontrar hospedagens e alimentação com preços convidativos no centro de Brumadinho, tornando o passeio mais acessível. A cidade em si é acolhedora e oferece um ambiente tranquilo para relaxar após um dia de imersão em arte e natureza.

Lavras Novas

Este distrito de Ouro Preto combina charme rústico, aventura e romantismo. Com suas ruas de pedra, casas coloridas e mirantes com vistas espetaculares, Lavras Novas atrai casais e grupos de amigos. A região é cercada por cachoeiras e trilhas que podem ser exploradas a pé ou em passeios de quadriciclo. As pousadas charmosas costumam ter um bom custo-benefício.

Catas Altas

Para quem busca tranquilidade, Catas Altas é um tesouro escondido aos pés da imponente Serra do Caraça. A pequena cidade histórica faz parte da Estrada Real e encanta pela simplicidade e pela beleza de suas paisagens. Além de visitar as igrejas e casarões, o turista pode provar iguarias locais, como o famoso vinho de jabuticaba.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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