5 destinos baratos em Minas Gerais para uma viagem de fim de semana

Com a alta na busca por viagens curtas e acessíveis, Minas Gerais se destaca como um destino repleto de opções para quem deseja escapar da rotina sem comprometer o orçamento. A proximidade de um feriado prolongado aqueceu o mercado de turismo interno, e muitas cidades mineiras oferecem a combinação perfeita de história, natureza e gastronomia por um preço justo.

Para quem planeja uma viagem de fim de semana, explorar as riquezas do estado pode ser mais simples e econômico do que se imagina. Selecionamos cinco destinos charmosos, ideais para uma pausa revigorante, que cabem no bolso e proporcionam experiências memoráveis.

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São João del Rei

Conhecida por sua arquitetura colonial preservada e pelas imponentes igrejas barrocas, São João del Rei é uma alternativa mais barata e igualmente fascinante à vizinha Tiradentes. A cidade oferece hospedagens e restaurantes com preços mais acessíveis, sem perder o encanto histórico. Um dos passeios imperdíveis é a viagem de Maria Fumaça, que liga as duas cidades históricas em um trajeto cênico.

Serra do Cipó

Localizada a cerca de 100 km de Belo Horizonte, a Serra do Cipó é o refúgio ideal para os amantes da natureza. O distrito, que pertence ao município de Santana do Riacho, é a porta de entrada para o Parque Nacional da Serra do Cipó. O local abriga dezenas de cachoeiras, trilhas e paisagens exuberantes. Há opções de campings e pousadas simples que tornam a estadia econômica.

Brumadinho

O principal atrativo da cidade é o Instituto Inhotim, um dos maiores centros de arte contemporânea a céu aberto do mundo. Embora a entrada para o instituto seja paga, é possível encontrar hospedagens e alimentação com preços convidativos no centro de Brumadinho, tornando o passeio mais acessível. A cidade em si é acolhedora e oferece um ambiente tranquilo para relaxar após um dia de imersão em arte e natureza.

Lavras Novas

Este distrito de Ouro Preto combina charme rústico, aventura e romantismo. Com suas ruas de pedra, casas coloridas e mirantes com vistas espetaculares, Lavras Novas atrai casais e grupos de amigos. A região é cercada por cachoeiras e trilhas que podem ser exploradas a pé ou em passeios de quadriciclo. As pousadas charmosas costumam ter um bom custo-benefício.

Catas Altas

Para quem busca tranquilidade, Catas Altas é um tesouro escondido aos pés da imponente Serra do Caraça. A pequena cidade histórica faz parte da Estrada Real e encanta pela simplicidade e pela beleza de suas paisagens. Além de visitar as igrejas e casarões, o turista pode provar iguarias locais, como o famoso vinho de jabuticaba.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.