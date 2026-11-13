Pisada do Caboclo em Lagoa Santa presta homenagem a Xangô, Oxumaré e Ossâe

Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais

“A Pisada de Caboclo, por si só, já carrega no nome a referência a um ritual comum a várias tribos dos povos originários. É um contato com a terra e com o sagrado, presente, de maneira geral, nos rituais indígenas. Nas práticas de limpeza e comunicação espiritual, por exemplo, os indígenas formavam círculos, com os pés no chão de terra coberto por ervas, utilizando tudo o que tinham à disposição para estabelecer essa conexão”, orienta Pai Erlon Câmara, sacerdote do Templo Umbandista Cabana Caboclo Pedra Branca, em Lagoa Santa.

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No dia 27 de novembro, sexta-feira, a partir das 19h, Lagoa Santa será palco da Pisada do Caboclo, celebração promovida pela Cabana Caboclo Pedra Branca. Sob a liderança espiritual de Pai Erlon Câmara, o encontro propõe uma vivência de reverência à ancestralidade dos povos originários e de reconhecimento das raízes que sustentam a espiritualidade dos caboclos. A celebração também presta uma homenagem especial a Xangô, orixá da justiça, do trovão e do equilíbrio, cuja força representa a busca pela verdade e a retidão nas relações humanas.

Mais do que um ritual, a pisada é um gesto de memória, pertencimento e conexão com o sagrado. Ao tocar a terra com os pés, os participantes evocam a relação profunda que os povos originários mantêm com a natureza, reconhecendo no chão, nas ervas e nos elementos forças de cura, proteção e comunicação espiritual. Cada passo carrega simbolismos que atravessam gerações e reafirmam a importância de honrar aqueles que vieram antes.

Nesse encontro entre a ancestralidade indígena e a tradição umbandista, a força dos caboclos se manifesta como expressão de sabedoria, resistência e ligação com a natureza. A celebração também reverencia Xangô, senhor da justiça e do equilíbrio; Ossãe, guardião do conhecimento sagrado das folhas e de seus poderes de cura; e Oxumaré, orixá do movimento, da renovação e da continuidade da vida. Forças que se encontram na natureza e lembram que a espiritualidade também nasce do respeito à terra, aos ancestrais e aos ciclos da existência.

Ancestralidade viva: caboclos, terra e memória

Para Pai Erlon Câmara, os caboclos e caboclas são a personificação dos verdadeiros e legítimos donos da terra Carlos Altman/EM

Para Pai Erlon Câmara, os caboclos e caboclas são a personificação dos verdadeiros e legítimos donos da terra. A pisada de caboclo não é apenas um ritual: é um ato de resistência cultural e de valorização da memória indígena. “É um contato consagrado com a terra, como os povos originários faziam em círculos, com o pé no chão, com as ervas, em rituais de limpeza e comunicação espiritual”, explica. Manter essa prática viva é impedir o apagamento de saberes ancestrais.

A conexão com a natureza — céu, terra, fogo, água e matas — está no centro da força dos caboclos. Essa mesma energia ancestral dialoga com a presença de Xangô, que governa o equilíbrio e a justiça, elementos fundamentais tanto para os povos originários quanto para a Umbanda.

Pai Erlon reforça que a homenagem abrange caboclos e caboclas com a mesma intensidade. “Elas são igualmente aguerridas e representam o arquétipo dos povos originários, tanto o indígena quanto a indígena.” A Pisada do Caboclo se torna, assim, espaço de reconhecimento da força feminina ancestral e de resistência à desvalorização histórica.

Um convite à reconexão

Mais do que uma celebração espiritual, o evento é um chamado à consciência de quem somos como brasileiros: herdeiros de uma ancestralidade que precisa ser honrada. “É um momento de reconexão com a terra, as árvores, as folhas, as sementes e os frutos. É onde a energia dos caboclos ganha força”, afirma Pai Erlon. Neste encontro, a pisada também se torna caminho de homenagem a Xangô, unindo justiça, raiz e espiritualidade.

A entrada é gratuita e o evento é aberto ao público. Quem busca reconectar-se com a ancestralidade brasileira, com a força dos povos originários e com a presença de Xangô encontrará, na Cabana Pedra Branca, um espaço de fé, memória e transformação.



Pisada do Caboclo – Entrada gratuita

Data e horário: 27 de novembro, a partir das 19h

Local: Templo Umbandista Cabana Pedra Branca

Rua Ana Pinto Coelho, 15 – Vila Santa Helena, Lagoa Santa/MG

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