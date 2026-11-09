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As saudações aos Orixás da Umbanda: o que significam?
Você sabe o que significa Laroyê ou Odoyá? São saudações aos orixás da Umbanda que possuem significados e expressões corporais próprias. Descubra.
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09/11/2026 00:29
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Se você tem interesse pela Umbanda e pela temática dos orixás já deve ter ouvido alguma saudação às entidades como Okê Arô, Eparrei! ou Odoyá. Mas você sabe o que elas significam? Veja abaixo a interpretação e significado de algumas das principais saudações aos Orixás da Umbanda. As saudações aos orixás da umbanda são muito importantes e fundamental para todos os umbandistas. É uma força de pedir bençãos aos nossos orixás, assim como saudar os nossos próximos com respeito e serenidade, distribuindo a todos o axé, ou seja, concedendo a cada um a positiva e boa energia, o grande e maravilhoso poder da natureza, a fim que possamos viver felizes e em harmonia.
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O significado das saudações aos Orixás da UmbandaAs saudações aos Orixás da Umbanda são formas de contemplar e louvar as entidades. Cada linha ou cada casa de Umbanda pode manifestar a sua fé e sua saudação de forma diferente, não existe uma saudação certa ou errado, vamos mostrar nesse artigo as mais comuns para saudar os orixás, entidades e seres de luz da religião brasileira. Cada saudação é composta de sua forma original, seja nas línguas de nossos antepassados, seja em sua forma já traduzida, e também de uma expressão corporal que devemos realizar quando formos entoá-las.
Saudação ao orixá Oxalá
- Termo: Epá Babá Oxalá ou Exê Babá
- Significado: O senhor realiza / Obrigado Pai
- Expressão corporal: os fiéis abrem os braços com as mãos abertas em gesto semelhante à Imagem de Jesus Cristo. Lembramos que Oxalá é sincretizado com Jesus na Umbanda.
Saudação ao orixá Iemanjá
- Termo: Odoyá ou Odocyabá
- Significado: Salve a Senhora das águas!
- Expressão corporal: braços abertos com as mãos para o alto ou mãos espalmadas para cima na altura da cintura fazendo movimentos circulares.
Saudação ao orixá Oxum
- Termo: Ora ie iê ô
- Significado: Olha por nós, mãezinha!
- Expressão corporal: com as mãos abertas, faz-se gestos semelhantes ao de ninar um bebê, na altura da cintura.
Saudação ao orixá Oxumarê
- Termo: Arroboboi
- Significado: Salve o Senhor das águas supremas!
- Expressão corporal: mãos postas em oração à frente do corpo, com uma pequena distância, sem cruzar os dedos.
Saudação ao orixá Oxóssi
- Termo: Okê Arô
- Significado: Dê seu brado, Majestade!
- Expressão corporal: punhos cruzados com o dedo indicador estendido, mãos na altura da cintura, ou mãos em formato de flecha.
Saudação à Xangô
- Termo: Kaô Kabecilê
- Significado: Permita-me vê-lo, Majestade!
- Expressão corporal: o movimento para Xangô é feito alternando as mãos: uma vai para a testa e a outra para a nuca, e vai alternando. Em outras casas, a expressão corporal é diferente, colocando as mãos na cabeça, logo em cima das orelhas, e em seguida espalmando-as em direção ao alto.
Saudação ao orixá Obá
- Termo: Akiro Obá Yê!
- Significado: Eu saúdo o seu conhecimento, Senhora da Terra!
- Expressão corporal: tocar no chão três vezes com as duas mãos.
Saudação ao orixá Egunitá
- Termo: Kali Yê, minha Mãe!
- Significado: Salve a Senhora Negra, Minha Mãe!
- Expressão corporal: com uma das mãos levantada, faz-se movimentos para frente e para trás três vezes intensamente.
Saudação ao orixá Logunã
- Termo: Oiá Tempo
- Significado: Olha o tempo, minha mãe!
- Expressão corporal: movimento circular com uma das mãos apontando para o alto com o dedo indicador, como se mostrasse o tempo.
Saudação ao orixá Ogum
- Termo: Patakori Ogum ou Ogum Yê!
- Significado: Salve o cortador de cabeças! Salve Ogum!
- Expressão corporal: braços cruzados a frente do peito, com os dedos indicadores e polegares estendidos e os demais recolhidos.
Saudação ao orixá Iansã
- Termo: Eparrei!
- Significado: Salve o raio, Iansã!
- Expressão corporal: oscilar as mãos (como quando queremos dizer mais ou menos, virando a mão de um lado para o outro) de forma enérgica e apontada para o alto. Essa é uma das saudações mais comuns a Mãe Iansã. É possível ver também outra saudação a ela que é um dos Orixás da Umbanda mais poderosos, que é colocar as mãos espalmadas acima da cabeça, oscilando e fazendo movimentos circulares.
Saudação ao orixá Obaluaiê
- Termo: Atotô
- Significado: Peço Quietude, meu Pai!
- Expressão corporal: com a mão direita, faz-se uma cruz no chão.
Saudação ao orixá Nanã Buroquê
- Termo: Saluba Nanã
- Significado: Salve a Mãe das águas Pantaneiras!
- Expressão corporal: braços abertos e mãos espalmadas para baixo, fazendo movimento circulares.
Saudação ao orixá Omulu
- Termo: Atotô
- Significado: Peço quietude, meu Pai!
- Expressão corporal: fazer uma cruz no chão com a mão esquerda.
Esquerda da Umbanda - saudação a outras entidades
Saudação a Exu
- Termo: Laroiê ou Mojubá
- Significado: Vós sois grande, Exu! Ou Eu me curvo a ti, vós sois poderoso Exu!
- Expressões corporais: são muitas as expressões corporais de Exu. Por exemplo: 1- Dedos cruzados com as mãos voltadas para o chão realizando movimentos circulares. 2- Mãos encolhidas apontadas para o chão, encosta-se as costas das mãos uma na outra 3 vezes seguidas. 3- com os punhos cruzados bater as costas das mãos três vezes no chão.
Saudação à Pombagira
- Termo: Laroiê, Salve as moças ou Pombagira Saravá
- Significado: Salve Pombagira
- Expressão corporal: Dedos cruzados com as mãos voltadas para o chão realizando movimentos circulares.
Saudação à Exu Mirim
- Termo: Laroyê, Exu Mirim
- Significado: Olhe por mim, Exu Mirim!
- Expressão corporal: iguais às de Exu
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