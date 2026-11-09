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As saudações aos Orixás da Umbanda: o que significam?

Você sabe o que significa Laroyê ou Odoyá? São saudações aos orixás da Umbanda que possuem significados e expressões corporais próprias. Descubra.

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Repórter
09/11/2026 00:29

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As saudações aos Orixás da Umbanda: o que significam?
As saudações aos Orixás da Umbanda: o que significam? crédito: Wemystic
Se você tem interesse pela Umbanda e pela temática dos orixás já deve ter ouvido alguma saudação às entidades como Okê Arô, Eparrei! ou Odoyá. Mas você sabe o que elas significam? Veja abaixo a interpretação e significado de algumas das principais saudações aos Orixás da Umbanda. As saudações aos orixás da umbanda são muito importantes e fundamental para todos os umbandistas. É uma força de pedir bençãos aos nossos orixás, assim como saudar os nossos próximos com respeito e serenidade, distribuindo a todos o axé, ou seja, concedendo a cada um a positiva e boa energia, o grande e maravilhoso poder da natureza, a fim que possamos viver felizes e em harmonia.

O significado das saudações aos Orixás da Umbanda

As saudações aos Orixás da Umbanda são formas de contemplar e louvar as entidades. Cada linha ou cada casa de Umbanda pode manifestar a sua fé e sua saudação de forma diferente, não existe uma saudação certa ou errado, vamos mostrar nesse artigo as mais comuns para saudar os orixás, entidades e seres de luz da religião brasileira. Cada saudação é composta de sua forma original, seja nas línguas de nossos antepassados, seja em sua forma já traduzida, e também de uma expressão corporal que devemos realizar quando formos entoá-las.

Saudação ao orixá Oxalá

  • Termo: Epá Babá Oxalá ou Exê Babá
  • Significado: O senhor realiza / Obrigado Pai
  • Expressão corporal: os fiéis abrem os braços com as mãos abertas em gesto semelhante à Imagem de Jesus Cristo. Lembramos que Oxalá é sincretizado com Jesus na Umbanda.

Saudação ao orixá Iemanjá

  • Termo: Odoyá ou Odocyabá
  • Significado: Salve a Senhora das águas!
  • Expressão corporal: braços abertos com as mãos para o alto ou mãos espalmadas para cima na altura da cintura fazendo movimentos circulares.

Saudação ao orixá Oxum

  • Termo: Ora ie iê ô
  • Significado: Olha por nós, mãezinha!
  • Expressão corporal: com as mãos abertas, faz-se gestos semelhantes ao de ninar um bebê, na altura da cintura.

Saudação ao orixá Oxumarê

  • Termo: Arroboboi
  • Significado: Salve o Senhor das águas supremas!
  • Expressão corporal: mãos postas em oração à frente do corpo, com uma pequena distância, sem cruzar os dedos.

Saudação ao orixá Oxóssi

  • Termo: Okê Arô
  • Significado: Dê seu brado, Majestade!
  • Expressão corporal: punhos cruzados com o dedo indicador estendido, mãos na altura da cintura, ou mãos em formato de flecha.

Saudação à Xangô

  • Termo: Kaô Kabecilê
  • Significado: Permita-me vê-lo, Majestade!
  • Expressão corporal: o movimento para Xangô é feito alternando as mãos: uma vai para a testa e a outra para a nuca, e vai alternando. Em outras casas, a expressão corporal é diferente, colocando as mãos na cabeça, logo em cima das orelhas, e em seguida espalmando-as em direção ao alto.

Saudação ao orixá Obá

  • Termo: Akiro Obá Yê!
  • Significado: Eu saúdo o seu conhecimento, Senhora da Terra!
  • Expressão corporal: tocar no chão três vezes com as duas mãos.

Saudação ao orixá Egunitá

  • Termo: Kali Yê, minha Mãe!
  • Significado: Salve a Senhora Negra, Minha Mãe!
  • Expressão corporal: com uma das mãos levantada, faz-se movimentos para frente e para trás três vezes intensamente.

Saudação ao orixá Logunã

  • Termo: Oiá Tempo
  • Significado: Olha o tempo, minha mãe!
  • Expressão corporal: movimento circular com uma das mãos apontando para o alto com o dedo indicador, como se mostrasse o tempo.

Saudação ao orixá Ogum

  • Termo: Patakori Ogum ou Ogum Yê!
  • Significado: Salve o cortador de cabeças! Salve Ogum!
  • Expressão corporal: braços cruzados a frente do peito, com os dedos indicadores e polegares estendidos e os demais recolhidos.

Saudação ao orixá Iansã

  • Termo: Eparrei!
  • Significado: Salve o raio, Iansã!
  • Expressão corporal: oscilar as mãos (como quando queremos dizer mais ou menos, virando a mão de um lado para o outro) de forma enérgica e apontada para o alto. Essa é uma das saudações mais comuns a Mãe Iansã. É possível ver também outra saudação a ela que é um dos Orixás da Umbanda mais poderosos, que é colocar as mãos espalmadas acima da cabeça, oscilando e fazendo movimentos circulares.

Saudação ao orixá Obaluaiê

  • Termo: Atotô
  • Significado: Peço Quietude, meu Pai!
  • Expressão corporal: com a mão direita, faz-se uma cruz no chão.

Saudação ao orixá Nanã Buroquê

  • Termo: Saluba Nanã
  • Significado: Salve a Mãe das águas Pantaneiras!
  • Expressão corporal: braços abertos e mãos espalmadas para baixo, fazendo movimento circulares.

Saudação ao orixá Omulu

  • Termo: Atotô
  • Significado: Peço quietude, meu Pai!
  • Expressão corporal: fazer uma cruz no chão com a mão esquerda.

Esquerda da Umbanda - saudação a outras entidades

Saudação a Exu

  • Termo: Laroiê ou Mojubá
  • Significado: Vós sois grande, Exu! Ou  Eu me curvo a ti, vós sois poderoso Exu!
  • Expressões corporais: são muitas as expressões corporais de Exu. Por exemplo: 1- Dedos cruzados com as mãos voltadas para o chão realizando movimentos circulares. 2- Mãos encolhidas apontadas para o chão, encosta-se as costas das mãos uma na outra 3 vezes seguidas. 3- com os punhos cruzados bater as costas das mãos três vezes no chão.

Saudação à Pombagira

  • Termo: Laroiê, Salve as moças ou Pombagira Saravá
  • Significado: Salve Pombagira
  • Expressão corporal: Dedos cruzados com as mãos voltadas para o chão realizando movimentos circulares.

Saudação à Exu Mirim

  • Termo: Laroyê, Exu Mirim
  • Significado: Olhe por mim, Exu Mirim!
  • Expressão corporal: iguais às de Exu
Muitas são as formas de louvar e homenagear os Orixás da Umbanda. Sejam eles os seus Pais (ou Orixás de Cabeça) é sempre bom lembrar deles nos momentos de devoção, glória e alegria. Você já saudou algum dos Orixás da Umbanda hoje?
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