Banhos de Descarrego
Ervas dos Orixás: Conheça as Ervas de cada um dos Orixás da Umbanda
Ervas dos Orixás: As ervas dos orixás são utilizadas para diversas causas em diferentes momentos e também barra banhos de descarrego.
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12/11/2026 00:30
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Para a Umbanda, as ervas dos orixás são utilizadas para banhos de descarrego e são essenciais para a limpeza e purificação espiritual. Os banhos de descarrego da Umbanda espantam todos os males que nos cercam nos deixando puros e consagrados para o bem e a sua prática.
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A lista definitiva das ervas de cada Orixá da UmbandaAs ervas dos orixás agem para diferentes causas, conheça quais são as ervas correspondentes a cada um dos orixá na umbanda:
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Ervas dos Orixás - Oxalá:
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Ervas do Orixás - Oxóssi:
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Ervas dos Orixás - Ogum:
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Ervas do Orixá Xangô:
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Ervas do Orixá Iemanjá:
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Ervas do Orixá Oxum:
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Ervas do Orixá Iansã:
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Ervas dos Orixás - Nanã:
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Ervas do Orixás - Omulu/Obaluaê:
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Ervas do Orixá Exu:
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