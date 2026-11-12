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Ervas dos Orixás: Conheça as Ervas de cada um dos Orixás da Umbanda

Ervas dos Orixás: As ervas dos orixás são utilizadas para diversas causas em diferentes momentos e também barra banhos de descarrego.

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12/11/2026 00:30

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Ervas dos Orixás: Conheça as Ervas de cada um dos Orixás da Umbanda
Ervas dos Orixás: Conheça as Ervas de cada um dos Orixás da Umbanda crédito: Wemystic
Para a Umbanda, as ervas dos orixás são utilizadas para banhos de descarrego e são essenciais para a limpeza e purificação espiritual. Os banhos de descarrego da Umbanda espantam todos os males que nos cercam nos deixando puros e consagrados para o bem e a sua prática.

A lista definitiva das ervas de cada Orixá da Umbanda

As ervas dos orixás agem para diferentes causas, conheça quais são as ervas correspondentes a cada um dos orixá na umbanda:

  • Ervas dos Orixás - Oxalá:

Boldo, arnica da horta, alecrim, folhas e ramos de palmeiras, folhas de laranjeira, hortelã, erva cidreira, louro, algodão, rama de leite, manacá, malva branca, saião branco, folha da costa, rosa branca, manjerona, macaça, erva doce. Alfavaca do campo, jureminha, caiçara, arruda, abre caminho, malva rosa, capeba, peregum, taioba, sabugueiro, jurema, capim limão, acácia, cipó caboclo, goiabeira, erva de passarinho, guaco, guiné, malva do campo, são gonçalinho, Louro, cabelo de milho, eucalipto, manjericão, samambaia.

  • Ervas dos Orixás - Ogum:

Espada de São Jorge, crista de galo, folhas de mangueira, Taioba, Cipó chumbo, Palmeira de dendezeiro (Mariwo), abre caminho, alfavaquinha, arnica, aroeira, capim limão, carqueja, dandá da costa, erva tostão, eucalipto, jaboticabeira, losna, pau rosa, peregum, porangaba, são gonçalinho, jatobá. Folha da costa, matamba, vence demanda, betis cheiroso, folha da fortuna, levante, folha de fogo, fedegoso, pau pereira, cerejeira, figueira branca, amoreira, mulungu, ameixeira, mutamba, espada de Santa Bárbara, Comigo ninguém pode, cipó mil homens, folhas de café, pessegueira, folha de manga, Guiné, arruda, limoeiro, umbaúba, urucum, para raio, noz moscada, nega mina, manjericão, malva cheirosa, jaqueira, folha da costa, erva tostão, erva de são João, cavalinha. Jarrinha, Rama de leite, cana do brejo, algas marinhas,flores branca de qualquer espécie, betis cheiroso, alfavaquinha, aguapé, camélia, folha da costa, jasmim, lagrima de nossa senhora, macaça, malva branca, taioba branca.
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  • Ervas do Orixá Oxum:

Folha de vintém, folha da fortuna, lírios de toda espécie, malva, dracena, flores de tonalidade amarela, quioco,rama de leite, mutamba, malva rosa, narciso, margaridas, folha da costa, flor de maio, amor perfeito, madressilva, oriri, melissa, macaça, colônia, ipê amarelo, erva de santa Maria, erva de santa luzia, camomila, assa peixe, aguapé. Erva santa, umbaúba, bredo sem espinho, folhas de bambu, folha de fogo, capeba, perientária, jaborandi, malmequer branco, dracena, dormideira, espada de santa bárbara, malva rosa flores amarelas ou coral, papoula, gerânio, erva de passarinho, erva tostão, guiné, louro, , nega mina, peregum, pinhão roxo.

  • Ervas dos Orixás - Nanã:

Alfavaca roxa, assa peixe, avenca, cana do brejo, Maria preta, manacá, capeba, cedrinho, cipreste, erva de passarinho, jarrinha, mutamba, quaresmeira, rama de leite. Zpínia, vassoura preta, folhas de laranja lima, carobinha do campo, folhas de milho, musgo, barba de velho, velame, sete sangrias, sabugueiro, manjerona, mamona, espinheira santa, assa peixe.

  • Ervas do Orixá Exu:

Abranda fogo, mamona, corredeira, carqueja, unha de gato, arruda, comigo ninguém pode, arrebenta cavalo, azevinho, bardana, picão preto, beladona, cactus, urtiga, cana de açúcar, cansação, pau dalho, catingueira, figueira preta, garra do diabo, mangueira, folha da fortuna, pau santo, pimenta da costa, pinhão roxo, chorão. Saiba mais:

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