Quais destinos na Suíça o Google indica para próxima temporada de inverno?

Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais

Há uma cena que parece se repetir todos os anos, mas nunca perde o encanto: os primeiros flocos de neve cobrindo os Alpes, os vilarejos silenciosos, os teleféricos subindo em direção aos picos e o contraste entre o frio do lado de fora e o calor dos hotéis, restaurantes e spas. Para quem começa a pesquisar uma viagem de inverno, o Google coloca no radar alguns dos endereços mais emblemáticos da Suíça, de Zermatt a St. Moritz, passando por destinos como Engelberg, Verbier e Grindelwald.

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Mais do que uma temporada dedicada ao esqui, o inverno suíço se transformou em uma experiência completa. Há pistas para diferentes níveis, trilhas de neve, ferrovias de montanha, restaurantes panorâmicos, termas, saunas e hotéis que fazem do wellness parte importante da viagem.

A temporada 2026/2027 chega ainda com novas experiências. Em Lucerna, por exemplo, saunas temporárias e experiências de bem-estar às margens do lago criam um curioso contraste entre o calor e as temperaturas negativas. Em Zermatt, novas soluções de mobilidade, experiências exclusivas e melhorias na infraestrutura ampliam a oferta para quem chega ao Monte Matterhorn (símbolo da Suíça).

Engelberg e Titlis: a neve perto de Lucerna







Outra opção inesquecível na Suíça é a trilha da geleira, que começa na estação do TITLIS Rotair (um dos únicos bondinhos com cabine giratória no mundo) Khitya/Unsplash





Para o viajante brasileiro que deseja conhecer a Suíça no inverno sem transformar a viagem inteira em uma temporada de esqui, Engelberg é uma escolha estratégica.

A pequena cidade alpina fica a cerca de uma hora de Lucerna e funciona como porta de entrada para o Monte Titlis, uma das montanhas mais conhecidas do país. A combinação permite montar um roteiro que começa entre ruas históricas, hotéis e restaurantes de Lucerna e termina em uma paisagem de alta montanha.

O Titlis ultrapassa os 3.000 metros de altitude. A subida de teleférico já é parte da experiência, à medida que o vale desaparece e as montanhas nevadas tomam conta da paisagem.

No alto, mesmo quem não esquia encontra motivos para permanecer algumas horas. A Titlis Cliff Walk, passarela suspensa a mais de 3.000 metros, e a Glacier Cave, caverna de gelo escavada na geleira, estão entre as experiências que ajudam a entender por que a montanha é um dos grandes símbolos do inverno suíço.

Para os praticantes de esportes de neve, Engelberg oferece pistas para diferentes níveis e áreas conhecidas também pelas possibilidades de freeride.

A melhor estratégia para quem não pretende esquiar todos os dias é reservar pelo menos dois dias para a região: um para conhecer Engelberg e subir ao Titlis e outro para aproveitar com mais calma a montanha, as atividades na neve e a gastronomia local.

Pilatus: montanha e cidade no mesmo roteiro







No Monte Pilatus, a paisagem dos Alpes ganha outra perspectiva: do observatório, a vista se abre para um horizonte de montanhas, lagos e vales suíços, Darshan Gajara/Unsplash





Outra possibilidade é combinar Lucerna com o Monte Pilatus. A montanha funciona especialmente bem para quem deseja conhecer os Alpes sem necessariamente se hospedar em uma estação de esqui.

No inverno, o acesso depende das condições climáticas e da operação dos meios de transporte, por isso é importante verificar previamente os horários e a disponibilidade. No Monte Pilatus, a paisagem dos Alpes ganha outra perspectiva: do observatório, a vista se abre para um horizonte de montanhas, lagos e vales suíços, em um dos grandes mirantes da região de Lucerna.

Lucerna, por sua vez, oferece uma estrutura completa de hotéis, restaurantes e atrações culturais. A combinação Lucerna, Pilatus e Engelberg permite experimentar diferentes paisagens alpinas sem a necessidade de trocar de hotel a cada dois dias.

Zermatt: o Matterhorn como protagonista







Em Zermatt, a viagem de trem ganha um cenário especial: pelas janelas, o Monte Matterhorn surge em diferentes ângulos Victor He/Unsplash





Se existe uma imagem capaz de resumir os Alpes suíços, ela provavelmente está em Zermatt. O vilarejo aos pés do Matterhorn reúne uma das mais famosas áreas de esportes de neve da Europa, hotéis sofisticados, restaurantes e uma atmosfera cosmopolita.

A temporada de inverno 2026/2027 em Zermatt está programada para começar em 1º de novembro de 2026. O destino também anunciou pacotes para a abertura do inverno e programas que combinam hospedagem e esqui.

A experiência, entretanto, vai muito além das pistas. Zermatt tem uma extensa programação gastronômica e de wellness e continua investindo em serviços voltados a uma viagem mais confortável.

Entre as novidades estão melhorias na infraestrutura de montanha e experiências como o First Track, que permite esquiar nas primeiras pistas preparadas do dia, e o Moonlight Skiing, que leva os visitantes à neve depois do anoitecer.

Para quem quer reduzir o custo da hospedagem, uma alternativa é ficar em Täsch, ligada a Zermatt por trem. A escolha pode representar economia sem abrir mão do acesso à estação.

St. Moritz: o endereço do inverno sofisticado







St. Moritz é uma escolha para quem deseja combinar esporte, gastronomia, compras, wellness e uma atmosfera cosmopolita Sepp Rutz/Unsplash





No cantão dos Grisões, St. Moritz segue como um dos grandes nomes do inverno suíço. A cidade combina esportes de neve, hotéis históricos, restaurantes, compras, spas e a paisagem congelada dos lagos de Engadin.

É um destino especialmente interessante para quem não quer passar o dia inteiro nas pistas. O après-ski, a gastronomia e o wellness fazem parte da experiência.

Na temporada 2026/2027, St. Moritz e outras áreas de Engadin já têm programação de inverno prevista, com a temporada começando em diferentes períodos conforme a estação.

Para quem busca uma alternativa de hospedagem, localidades próximas como Celerina permitem ficar na mesma região alpina, com acesso às áreas de montanha.

No Kulm Hotel St. Moritz, a Alpine Sports Lounge & Boutique reforça essa relação entre esporte e hospitalidade. O espaço combina concierge de esqui, equipamentos e serviços de apoio em um ambiente de design contemporâneo.

Verbier: para quem quer grandes montanhas







No coração do Valais, Verbier e o Val de Bagnes reúnem 410 km² de pistas de nível internacional, vilas de montanha autênticas e um estilo de vida alpino único Simon Gill/Unsplash





No Valais, Verbier é destino para quem procura uma experiência mais intensa de montanha. A estação faz parte das 4 Vallées, uma das maiores áreas de esqui interligadas da Suíça, com pistas para diferentes níveis e vastas possibilidades de freeride.

Do vilarejo, a aproximadamente 1.500 metros, até o Mont Fort, a 3.330 metros, a paisagem ganha outra escala. Em dias de céu aberto, o panorama revela alguns dos grandes picos dos Alpes.

Mas Verbier também se vive depois das pistas. Terraços ensolarados, fondue, raclette, vinhos do Valais, restaurantes e bares fazem parte do ritual de inverno.

A estação aparece entre os principais destinos de esportes de inverno listados atualmente pelo Switzerland Tourism, ao lado de Zermatt, St. Moritz, Grindelwald, Engelberg, Davos e Saas-Fee.

Grindelwald: os Alpes em versão cinematográfica

Grindelwald é uma das melhores portas de entrada para quem deseja conhecer os Alpes pela primeira vez. A vila fica diante da face norte do Eiger e integra a região de Jungfrau.

O grande diferencial é que a experiência não depende dos esquis. Trens de montanha, teleféricos, caminhadas na neve e passeios panorâmicos permitem explorar a paisagem mesmo para quem prefere contemplar a montanha.

Grindelwald pode ainda ser combinada com Wengen, Mürren e Lauterbrunnen, formando um roteiro de inverno marcado por vilarejos, ferrovias históricas e paisagens alpinas.

Saas-Fee, Davos e outras montanhas no radar







Saas-Fee é outra aposta para quem procura altitude e neve. A vila está a cerca de 1.800 metros e a área de esqui chega a aproximadamente 3.600 metros Corey Catracho/Unsplash





Saas-Fee é outra opção para quem procura altitude e uma longa temporada de neve. A vila está a cerca de 1.800 metros e sua área de esqui alcança altitudes próximas de 3.600 metros.

Davos, Laax, Gstaad, Andermatt, Arosa, Crans-Montana, Adelboden e Wengen também aparecem entre os destinos de inverno que merecem entrar no planejamento. A escolha depende do perfil da viagem: grandes áreas de esqui, gastronomia, luxo, wellness ou a possibilidade de combinar montanha e cidades.

Flims: quando a montanha pede silêncio

Nem todo inverno precisa ser vivido em alta velocidade.

Acima de Flims, uma trilha de raquetes de neve percorre a região da Arena Tectônica Sardona, reconhecida como Patrimônio Mundial da Unesco. O percurso passa por uma paisagem glacial a mais de 2.300 metros de altitude, com painéis que explicam a história geológica da região.

Flims também aposta em experiências de wellness para a temporada, incluindo o Day SPA, que segue em operação durante o inverno 2026/2027.

É uma alternativa para quem deseja trocar a adrenalina das pistas por uma caminhada silenciosa em meio à neve.

Lucerna: sauna diante dos Alpes

O inverno também pode ser vivido à beira de um lago.

Em Lucerna, uma programação especial de saunas funciona entre outubro de 2026 e abril de 2027, com sessões sob a lua cheia no Lido, diante do Lago Lucerna. A experiência combina sauna, ar frio e a paisagem dos Alpes.

Outra possibilidade é a sauna panorâmica em Stansstad, também às margens do Lago Lucerna, com vista para o Monte Pilatus. A estrutura pode ser reservada de forma privativa e acomoda pequenos grupos.

São experiências que ajudam a traduzir uma tendência cada vez mais presente no turismo de inverno suíço: a montanha não é apenas cenário para esportes, mas também para descanso.

Zermatt ganha novas experiências

Zermatt chega à temporada 2026/2027 com uma série de novidades.

Entre elas está a modernização de equipamentos da área de esqui, além de experiências como o First Track, o Moonlight Skiing e serviços para facilitar o armazenamento dos equipamentos.

A região também investe em experiências exclusivas de transporte e gastronomia. Em uma proposta mais sofisticada, o vagão NostalChic recupera o charme de um trem de 1961 para levar pequenos grupos em direção ao Gornergrat, com serviço personalizado e vistas para o Matterhorn.

O destino também trabalha com programas de wellness. Em novembro de 2026, o SCHLOSS Zermatt promove semanas dedicadas a yoga, sauna, banho de gelo e técnicas de respiração.

Quanto custa esquiar?















No Monte Pilatus, a paisagem dos Alpes ganha outra perspectiva: do observatório, a vista se abre para um horizonte de montanhas, lagos e vales suíços, Darshan Gajara/Unsplash















No coração do Valais, Verbier e o Val de Bagnes reúnem 410 km² de pistas de nível internacional, vilas de montanha autênticas e um estilo de vida alpino único Simon Gill/Unsplash















Saas-Fee é outra aposta para quem procura altitude e neve. A vila está a cerca de 1.800 metros e a área de esqui chega a aproximadamente 3.600 metros Corey Catracho/Unsplash















St. Moritz é uma escolha para quem deseja combinar esporte, gastronomia, compras, wellness e uma atmosfera cosmopolita Sepp Rutz/Unsplash















Em Zermatt, a viagem de trem ganha um cenário especial: pelas janelas, o Monte Matterhorn surge em diferentes ângulos Victor He/Unsplash















Outra opção inesquecível na Suíça é a trilha da geleira, que começa na estação do TITLIS Rotair (um dos únicos bondinhos com cabine giratória no mundo) Khitya/Unsplash















O Monte Titlis, localizado na vila de Engelberg, a apenas 40 minutos de Lucerna, é uma ótima opção de divertimento para quem planeja uma viagem com os pequenos

Switzeland Tourism/Divulgação















No Monte Titlis, a nova Titlis Tower, a 3.020 metros de altitude, oferece uma experiência impressionante dos Alpes suíços Titlis/Divulgação









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O preço de uma viagem de inverno não termina no passe de esqui. Hospedagem, equipamentos, aulas, alimentação e transporte podem pesar bastante no orçamento.

Os valores dos passes são dinâmicos e variam conforme o destino, a data e a antecedência da compra. Como referência atual, o Switzerland Tourism informa que o passe adulto de Saas-Fee está em CHF 82, enquanto Verbier aparece com tarifas a partir de CHF 87 em seu sistema de informações de neve.

Em vez de comprar um passe completo, quem pretende esquiar apenas um ou dois dias pode avaliar ingressos individuais para os teleféricos e atrações de montanha.

Essa estratégia funciona particularmente bem em Engelberg. É possível dedicar um dia inteiro ao Titlis, conhecer a geleira e as atrações da montanha sem necessariamente comprar um passe de esqui para toda a estadia.

Onde ficar?

Na temporada de neve, localização é quase tão importante quanto a categoria do hotel.

Ficar próximo aos teleféricos ou a uma estação ferroviária reduz deslocamentos e torna a rotina mais simples. Em Zermatt, Täsch pode ser uma alternativa para quem procura tarifas diferentes. Em Engadin, Celerina amplia as possibilidades de hospedagem. Em Engelberg, há opções tanto no centro da vila quanto próximas aos acessos às montanhas.

Para uma experiência mais confortável, vale observar se o hotel oferece spa, sauna, guarda-esquis, café da manhã e transporte para os teleféricos.

Natal, Ano-Novo e algumas semanas de fevereiro costumam concentrar maior procura. Reservar com antecedência ajuda a ampliar a oferta e permite comparar melhor os preços.

Quando viajar?

Dezembro a fevereiro concentram o imaginário clássico do inverno suíço: neve, mercados de Natal, pistas movimentadas e programação especial.

Janeiro pode ser interessante para quem deseja viajar depois das festas de fim de ano. Março, por sua vez, combina dias mais longos com possibilidade de aproveitar a neve em estações de maior altitude.

Para quem tem como prioridade esquiar, altitude e condições de neve devem pesar mais do que simplesmente escolher uma data no calendário. Zermatt, Saas-Fee e Titlis, por exemplo, contam com áreas bastante elevadas.

E para quem não esquia?

Essa é talvez a melhor notícia para quem está planejando a primeira viagem de inverno à Suíça: não é preciso saber esquiar para viver os Alpes.

Em Engelberg, é possível subir ao Titlis, caminhar na neve, visitar a geleira e observar a paisagem de mais de 3.000 metros de altitude.

Em Lucerna, a experiência pode ser complementada com o Pilatus ou outras montanhas da região. Em Grindelwald, os trens e teleféricos permitem explorar os Alpes sem colocar os pés em uma pista de esqui.

E depois há os pequenos prazeres que fazem parte do inverno suíço: uma fondue fumegante, chocolate, vinho, uma sauna aquecida ou simplesmente a vista das montanhas pela janela do hotel.

Os grandes eventos do inverno 2026/2027

A temporada também será marcada por eventos esportivos e culturais.

Em Engelberg, a Copa do Mundo de Salto de Esqui está prevista para 19 e 20 de dezembro de 2026. Em Adelboden, a Copa do Mundo de Esqui acontece em janeiro de 2027. St. Moritz também recebe uma etapa da Copa do Mundo de esqui paralímpico em janeiro.

Crans-Montana, por sua vez, estará entre os endereços de destaque do calendário internacional de esportes de inverno.

Uma Suíça para diferentes ritmos

O inverno suíço não cabe em uma única estação de esqui.

Há a velocidade de Verbier, a elegância de St. Moritz, o Matterhorn de Zermatt, a paisagem de Grindelwald e a altitude de Saas-Fee. Mas há também o silêncio das trilhas de Flims, as águas quentes das termas, as saunas diante do Lago Lucerna e a possibilidade de subir ao Titlis sem jamais colocar um esqui nos pés.

Para quem parte do Brasil e está planejando a temporada 2026/2027, Engelberg e Titlis aparecem como uma combinação especialmente conveniente com Lucerna. Para quem procura o imaginário clássico dos Alpes, Zermatt continua associado ao Matterhorn. St. Moritz acrescenta sofisticação, gastronomia e wellness, enquanto Verbier entrega escala e intensidade de montanha.

No fim, talvez seja justamente essa diversidade que explique a força da Suíça no inverno: não existe uma única maneira de viver a neve. Há quem procure a pista, quem prefira uma caminhada, quem escolha uma mesa diante da montanha e quem simplesmente queira olhar pela janela e ver os Alpes cobertos de branco.

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É nesse intervalo entre aventura e contemplação que começa a verdadeira experiência de inverno suíça.