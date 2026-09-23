Lagoa Santa ganha espaço quinzenal de arte, encontros e afeto

Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais

Lagoa Santa descobriu, há pouco mais de duas semanas, um novo jeito de se reunir. No dia 10 de setembro, a primeira edição do 5ª na Feira transformou a Casa da Orla em um ponto de encontro onde o tempo parece desacelerar. Artesanato autêntico, conversas longas e o prazer de levar para casa algo feito à mão conquistaram quem passou por lá.

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O sucesso foi tão natural que o evento já entrou no calendário oficial da cidade e volta amanhã, 24 de setembro, das 16h às 20h, justamente para celebrar a chegada da Primavera e dar visibilidade a quem cria com as próprias mãos.

A 40 quilômetros de Belo Horizonte, a feira florida reúne expositores de Lagoa Santa e da região em um circuito que mistura arte, artesanato, gastronomia, bijuterias e moda. São bolsas, sandálias, velas aromatizadas, tábuas de mesa e tantos outros objetos que carregam o cuidado de quem pensa cada detalhe. O propósito é simples e potente: mostrar que criatividade, design e bom gosto podem caminhar lado a lado com preços acessíveis.

No comando da iniciativa está o artista plástico Aluízio Figueiredo, responsável pela loja colaborativa da Casa da Orla. Ele faz a curadoria com o olhar de quem entende o valor do trabalho autoral. “São designers e artesãos que apresentam peças feitas com muito cuidado e carinho. Estamos de portas abertas para apresentar o talento desses artistas”, afirma.

Mais do que uma feira de compras, o 5ª na Feira se consolida como um espaço de circulação de ideias e de afeto. Um lugar onde a cidade se encontra, conversa e reconhece o valor do que é produzido perto de casa. Amanhã, a Casa da Orla abre novamente as portas para quem quiser viver essa experiência.

Música boa

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A segunda edição do 5ª na Feira terá uma novidade: show musical com o melhor da MPB e do Pop-Rock. A programação contará com apresentação de Filipe Pagli, artista independente mineiro com 23 anos de trajetória, que também é cantor, compositor e produtor. O Show do cantor de Lagoa Santa terá início às 17h e terá um rico repertório até as 20h.

Arte, sabores e talentos de Minas

Trabalhos do artista plástico Aluízio Figueiredo Carlos Altman/EM

Mais do que um espaço de convivência, a Casa da Orla vem se transformando em um ponto de encontro para quem gosta de arte, gastronomia, artesanato, moda e histórias. Por trás dessa proposta estão pessoas que colocam seus talentos e seus sonhos em movimento, criando um ambiente que aproxima produtores, artistas e visitantes em Lagoa Santa.

À frente da Casa está o artista plástico Aluízio Figueiredo, que também participa da construção dessa atmosfera criativa. Seu olhar para a arte e para a cultura ajuda a dar identidade ao espaço, pensado para reunir diferentes manifestações e valorizar talentos locais.

Trabalhos do artista Aluízio Figueiredo Carlos Altman

Na gastronomia, Vanda Valentim, do Café Gamela, traz o sabor da cozinha mineira afetiva. Entre bolos, quitandas, roscas e outras receitas, a proposta resgata aquele gosto de comida feita em casa, com simplicidade, memória e afeto.

Bolos e roscas do café Gamela Carlos Altman/EM

Maria Celeste Gomes, do Santo Empório, acrescenta ao espaço uma seleção de produtos artesanais e sabores especiais. Entre eles estão as pequenas geleias, feitas para transformar uma experiência simples em uma descoberta saborosa.

Geleias da Santo EmpÃ³rio Carlos Altman/EM

O artesanato aparece pelas mãos de Mônica Oliveira, da Diara Crochê, que transforma fios em bolsas e tapetes de crochê. Seu trabalho valoriza o fazer manual e mostra como uma técnica tradicional pode ganhar novas formas, cores e possibilidades.

Bolsas da Diara Crochê Carlos Altman/EM

Já Giza Santos, do Nós Essencial, trabalha com colares em corda e mantém também um brechó dentro da Casa da Orla, reunindo moda, reaproveitamento e escolhas com personalidade. É mais uma maneira de prolongar a vida das peças e incentivar um consumo mais consciente.

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Cada um, à sua maneira, ajuda a construir a identidade da Casa da Orla. Arte, café, geleias, crochê, moda e peças autorais convivem no mesmo endereço, criando um espaço onde comprar também pode ser uma forma de conhecer histórias, valorizar talentos e descobrir novos sabores e fazeres de Minas.

Cerveja e espetinhos

Villa Alemã Cervejaria Villa Alemã Cervejaria

A Villa Alemã Cervejaria também estará presente na 5ª NA FEIRA, levando para o evento chope gelado e espetinhos, uma combinação perfeita para acompanhar a música ao vivo e tornar a tarde ainda mais agradável. A proposta é reunir boa bebida, comida saborosa e aquele clima descontraído de encontro entre amigos.

Confira os expositores:

Gisele Aguilar/ Ah Sei! Feito à Mão





Ah Sei! Feito à Mão Gisele Aguilar/ Divulgação

Ah Sei! Feito à Mão transforma tecidos em acessórios únicos, funcionais e cheios de personalidade. Bolsas, necessaires, mochilas, estojos e outros itens são produzidos artesanalmente, com cuidado e dedicação. A marca valoriza a criatividade, o trabalho manual e a produção local, criando peças especiais tanto para o uso cotidiano quanto para presentear.

Instagram: @ahseifeitoamao

Isabela Cortezão/ Aru Macramê





Arumacramê Arumacramê/Divulgação

Aru Macramê cria sandálias sofisticadas em macramê para quem valoriza a exclusividade e autenticidade. Com estética refinada e produção artesanal, a marca se insere no universo do slow fashion, oferecendo peças únicas feitas à mão com dedicação e atenção aos detalhes.

Instagram: @arumacrame

Marília Taroco/ Vero





Massas Vero Vero/Divulgação

A Vero produz massas artesanais inspiradas na verdadeira tradição italiana, elaboradas com ingredientes in natura e extremo cuidado em cada etapa. Massas frescas e secas, feitas à mão, que valorizam o sabor autêntico, a qualidade dos ingredientes e o prazer de uma comida preparada de verdade.

Instagram: @vero.massas

Fabiano Fonseca/ Gostin Di Li

Gostin Di Li Fabiano Fonseca/Divulgação

Congelados práticos, feitos com capricho e alma. Tortas salgadas, lasanhas e pizzas para facilitar o dia a dia sem abrir mão do sabor e do cuidado feito em casa.

Instagram: @GostinDiLi

Thaís Lopes/ Amo Dendicasa

Velas Dendicasa Thais Lopes/Divulgação

Cheirinhos que transformam a casa, a rotina e até o humor. Velas aromáticas artesanais, produzidas com matéria-prima vegetal e inspiradas no cotidiano e nas memórias afetivas que só um aroma é capaz de despertar.

Instagram: @amodendicasa

Pollyanna/ Biquíni da Polly

Biquíni da Polly Pollyanna/Divulgação

Crochê que combina com o verão. Peças artesanais de crochê para a moda praia, com biquínis, scrunchies, saídas de praia e outros detalhes feitos à mão para deixar o verão ainda mais especial.

Instagram: @biquinidapolly

J. Felipe/ Ehkoart Carpintaria Ecológica

Ehkoart Carpintaria EcolÃ³gica J. Felipe/DivulgaÃ§Ã£o

Madeira que ganha novos significados. Reutilização criativa e funcional de madeiras, transformando materiais que seriam descartados em peças únicas, com criatividade, consciência e propósito.

Instagram: @ehkoart

Ana Lúcia Baranda/ Floricultura Ana Lúcia

Floricultura Ana Lúcia Ana Lúcia Baranda/ Divulgação

Plantas e flores para levar mais vida, beleza e aconchego para a casa. Uma seleção especial para quem aprecia a natureza e gosta de cultivar ambientes mais verdes e acolhedores.

Instagram: @floricultura_anabaranda









5ª na FEIRA



Endereço: Av. Getúlio Vargas, 1732 – Joana d’Arc, Lagoa Santa

Data: Quinta-feira, 24 de setembro

Horário: 17h às 20h







Instagram: @casadaorlamg

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