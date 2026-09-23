Lagoa Santa ganha espaço quinzenal de arte, encontros e afeto
Após o sucesso da primeira edição, 5ª na Feira volta à Casa da Orla nesta quinta-feira com novos expositores, artesanato, gastronomia e música ao vivo
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Lagoa Santa descobriu, há pouco mais de duas semanas, um novo jeito de se reunir. No dia 10 de setembro, a primeira edição do 5ª na Feira transformou a Casa da Orla em um ponto de encontro onde o tempo parece desacelerar. Artesanato autêntico, conversas longas e o prazer de levar para casa algo feito à mão conquistaram quem passou por lá.
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O sucesso foi tão natural que o evento já entrou no calendário oficial da cidade e volta amanhã, 24 de setembro, das 16h às 20h, justamente para celebrar a chegada da Primavera e dar visibilidade a quem cria com as próprias mãos.
A 40 quilômetros de Belo Horizonte, a feira florida reúne expositores de Lagoa Santa e da região em um circuito que mistura arte, artesanato, gastronomia, bijuterias e moda. São bolsas, sandálias, velas aromatizadas, tábuas de mesa e tantos outros objetos que carregam o cuidado de quem pensa cada detalhe. O propósito é simples e potente: mostrar que criatividade, design e bom gosto podem caminhar lado a lado com preços acessíveis.
No comando da iniciativa está o artista plástico Aluízio Figueiredo, responsável pela loja colaborativa da Casa da Orla. Ele faz a curadoria com o olhar de quem entende o valor do trabalho autoral. “São designers e artesãos que apresentam peças feitas com muito cuidado e carinho. Estamos de portas abertas para apresentar o talento desses artistas”, afirma.
Mais do que uma feira de compras, o 5ª na Feira se consolida como um espaço de circulação de ideias e de afeto. Um lugar onde a cidade se encontra, conversa e reconhece o valor do que é produzido perto de casa. Amanhã, a Casa da Orla abre novamente as portas para quem quiser viver essa experiência.
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Música boa
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A segunda edição do 5ª na Feira terá uma novidade: show musical com o melhor da MPB e do Pop-Rock. A programação contará com apresentação de Filipe Pagli, artista independente mineiro com 23 anos de trajetória, que também é cantor, compositor e produtor. O Show do cantor de Lagoa Santa terá início às 17h e terá um rico repertório até as 20h.
Arte, sabores e talentos de Minas
Mais do que um espaço de convivência, a Casa da Orla vem se transformando em um ponto de encontro para quem gosta de arte, gastronomia, artesanato, moda e histórias. Por trás dessa proposta estão pessoas que colocam seus talentos e seus sonhos em movimento, criando um ambiente que aproxima produtores, artistas e visitantes em Lagoa Santa.
À frente da Casa está o artista plástico Aluízio Figueiredo, que também participa da construção dessa atmosfera criativa. Seu olhar para a arte e para a cultura ajuda a dar identidade ao espaço, pensado para reunir diferentes manifestações e valorizar talentos locais.
Na gastronomia, Vanda Valentim, do Café Gamela, traz o sabor da cozinha mineira afetiva. Entre bolos, quitandas, roscas e outras receitas, a proposta resgata aquele gosto de comida feita em casa, com simplicidade, memória e afeto.
Maria Celeste Gomes, do Santo Empório, acrescenta ao espaço uma seleção de produtos artesanais e sabores especiais. Entre eles estão as pequenas geleias, feitas para transformar uma experiência simples em uma descoberta saborosa.
O artesanato aparece pelas mãos de Mônica Oliveira, da Diara Crochê, que transforma fios em bolsas e tapetes de crochê. Seu trabalho valoriza o fazer manual e mostra como uma técnica tradicional pode ganhar novas formas, cores e possibilidades.
Já Giza Santos, do Nós Essencial, trabalha com colares em corda e mantém também um brechó dentro da Casa da Orla, reunindo moda, reaproveitamento e escolhas com personalidade. É mais uma maneira de prolongar a vida das peças e incentivar um consumo mais consciente.
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Cada um, à sua maneira, ajuda a construir a identidade da Casa da Orla. Arte, café, geleias, crochê, moda e peças autorais convivem no mesmo endereço, criando um espaço onde comprar também pode ser uma forma de conhecer histórias, valorizar talentos e descobrir novos sabores e fazeres de Minas.
Cerveja e espetinhos
A Villa Alemã Cervejaria também estará presente na 5ª NA FEIRA, levando para o evento chope gelado e espetinhos, uma combinação perfeita para acompanhar a música ao vivo e tornar a tarde ainda mais agradável. A proposta é reunir boa bebida, comida saborosa e aquele clima descontraído de encontro entre amigos.
Confira os expositores:
Gisele Aguilar/ Ah Sei! Feito à Mão
Ah Sei! Feito à Mão transforma tecidos em acessórios únicos, funcionais e cheios de personalidade. Bolsas, necessaires, mochilas, estojos e outros itens são produzidos artesanalmente, com cuidado e dedicação. A marca valoriza a criatividade, o trabalho manual e a produção local, criando peças especiais tanto para o uso cotidiano quanto para presentear.
Instagram: @ahseifeitoamao
Isabela Cortezão/ Aru Macramê
Aru Macramê cria sandálias sofisticadas em macramê para quem valoriza a exclusividade e autenticidade. Com estética refinada e produção artesanal, a marca se insere no universo do slow fashion, oferecendo peças únicas feitas à mão com dedicação e atenção aos detalhes.
Instagram: @arumacrame
Marília Taroco/ Vero
A Vero produz massas artesanais inspiradas na verdadeira tradição italiana, elaboradas com ingredientes in natura e extremo cuidado em cada etapa. Massas frescas e secas, feitas à mão, que valorizam o sabor autêntico, a qualidade dos ingredientes e o prazer de uma comida preparada de verdade.
Instagram: @vero.massas
Fabiano Fonseca/ Gostin Di Li
Congelados práticos, feitos com capricho e alma. Tortas salgadas, lasanhas e pizzas para facilitar o dia a dia sem abrir mão do sabor e do cuidado feito em casa.
Instagram: @GostinDiLi
Thaís Lopes/ Amo Dendicasa
Cheirinhos que transformam a casa, a rotina e até o humor. Velas aromáticas artesanais, produzidas com matéria-prima vegetal e inspiradas no cotidiano e nas memórias afetivas que só um aroma é capaz de despertar.
Instagram: @amodendicasa
Pollyanna/ Biquíni da Polly
Crochê que combina com o verão. Peças artesanais de crochê para a moda praia, com biquínis, scrunchies, saídas de praia e outros detalhes feitos à mão para deixar o verão ainda mais especial.
Instagram: @biquinidapolly
J. Felipe/ Ehkoart Carpintaria Ecológica
Madeira que ganha novos significados. Reutilização criativa e funcional de madeiras, transformando materiais que seriam descartados em peças únicas, com criatividade, consciência e propósito.
Instagram: @ehkoart
Ana Lúcia Baranda/ Floricultura Ana Lúcia
Plantas e flores para levar mais vida, beleza e aconchego para a casa. Uma seleção especial para quem aprecia a natureza e gosta de cultivar ambientes mais verdes e acolhedores.
Instagram: @floricultura_anabaranda
5ª na FEIRA
Endereço: Av. Getúlio Vargas, 1732 – Joana d’Arc, Lagoa Santa
Data: Quinta-feira, 24 de setembro
Horário: 17h às 20h
Instagram: @casadaorlamg
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