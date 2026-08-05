Festas de Nossa Senhora do Rosário mantêm viva a alma negra de Minas Gerais

Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais

"Senhora do Rosário

Foi quem me trouxe aqui

A água do mar é santa

Eu vi, eu vi, eu vi"

Em Minas Gerais, as Festas de Nossa Senhora do Rosário não são apenas celebrações religiosas. Elas constituem um dos mais profundos legados da cultura afro-brasileira no Brasil, uma síntese viva de fé católica, memória africana, organização comunitária e resistência histórica.

Presentes em dezenas de cidades do estado — do Vale do Rio Doce ao Triângulo, do Norte de Minas ao Sul —, essas festas giram em torno do congado (ou reinado), com seus ternos, guardas, tambores, cantos e a coroação de reis e rainhas. No centro de tudo está Nossa Senhora do Rosário, padroeira que o povo negro adotou como protetora e símbolo de dignidade.

Há uma oração que não se faz apenas com palavras. Ela se faz com o corpo, com o sangue, com o passo marcado no chão de barro e com o som grave dos tambores que sobem como incenso. Em Minas Gerais, a Festa de Nossa Senhora do Rosário é essa oração. É um mistério que atravessa séculos, um caminho de penetração no sagrado onde a dor da escravidão se transformou em canto, a exclusão se fez irmandade e a ausência de liberdade deu origem a um reinado eterno.

A Mãe que desceu até a senzala

Nossa Senhora do Rosário não chegou aos negros apenas como imagem europeia. Ela foi recebida como Mãe que descia até o porão do navio, até a senzala, até o fundo da mina. Os africanos e seus filhos reconheceram nela a presença que acolhe, que intercede, que não abandona. Nas Irmandades dos Homens Pretos, a Virgem tornou-se o espaço possível de dignidade. Ali, longe dos olhos dos senhores, o povo preto podia enterrar seus mortos com respeito, rezar o terço com sementes de lágrimas, eleger reis e rainhas, e viver, ainda que por alguns dias, a plenitude de ser gente de Deus. O Rosário deixou de ser apenas devoção e tornou-se escudo espiritual, memória de liberdade e promessa de que a dor não teria a última palavra.

O congado: liturgia de um povo que dança sua fé

Imagem de Nossa Senhora do Rosário, no Serro Secut/MG 21-6-2026-Congado do Nossa Senhora do Rosário em BH AFP Os Saberes do Rosário foram reconhecidos, por unanimidade, pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) em 17 de junho deste ano Giovana Souza/EM/D.A. Press Congado dos Arturos, culto a Nossa Senhora do Rosário Tulio Santos/EM/D.A.Press Conforme o Iphan, os "Saberes do Rosário" são um conjunto de práticas culturais, espirituais e sociais que envolvem a devoção a Nossa Senhora do Rosário e a outros santos de devoção como São Benedito e Santa Efigênia ne souz / Divulgação Congado em Dores do Indaiá Samuel Guimarães/Divulgação Voltar Próximo

O congado é a liturgia desse mistério. Cada guarda, cada terno, cada capitão e alferes carrega uma função sagrada. Os tambores não são apenas instrumentos: são voz dos ancestrais, coração da terra, oração que sobe em ritmo. As guardas de congo, com seus tambores mais graves e telúricos, abrem caminhos. Elas marcham como quem rasga o véu entre o visível e o invisível. O canto é invocação. O passo é prostração. A coroa sobre a cabeça do rei ou da rainha não é adorno: é consagração. Naquele momento, o povo negro não apenas lembra sua história — ele a recria no tempo sagrado, onde o cativeiro já foi vencido e a Mãe do Rosário reina com seus filhos.

Dores do Indaiá: a Terra onde o céu toca o chão

Em Dores do Indaiá, essa realidade se revela com particular intensidade. Desde 1832, a cidade é chamada Terra do Congado não por acaso. Ali, a festa não acontece sobre a cidade: a cidade se torna a festa. Entre os dias 14 e 17 de agosto de 2026, as ruas se convertem em nave, a praça em altar, e as guardas de congo em cortejo celeste. Elas visitam a casa da rainha como quem visita o tabernáculo. Apresentam-se diante da imagem de Nossa Senhora como quem se apresenta diante da própria Mãe. O som dos tambores ecoa como o coração de um povo que nunca deixou de crer que Deus habita o meio dos que sofrem e dançam. Cada geração que entra no reinado renova um pacto: a fé não será apagada, a memória não será esquecida, a alegria não será silenciada.

A oração que resiste e canta

Essa festa é espiritual no sentido mais profundo. Ela ensina que a oração pode ser dança, que a resistência pode ser louvor, que a identidade pode ser sacramento. Para o povo negro, Nossa Senhora do Rosário continua sendo a que acompanha o caminho, a que segura a mão na travessia, a que transforma o choro em canto. O terço nas mãos e o tambor no peito formam uma única oração. A procissão e a entrada das guardas são uma única liturgia. O reinado é antecipação do Reino.

O calendário sagrado que continua

Até o final de 2026, outras cidades mineiras manterão acesa a mesma chama:

14 a 17 de agosto — Dores do Indaiá, a Terra do Congado

26 a 30 de agosto — Luz, sob a proteção de Nossa Senhora do Rosário, São Benedito e Santa Efigênia

23 de outubro a 1º de novembro — Campanha, na 204ª edição de sua festa secular

Outubro e novembro — Silvianópolis e tantas outras cidades do interior, onde o Rosário ainda reina

Cada uma dessas celebrações é um ato de confiança: a Mãe do Rosário ainda caminha com seu povo. O tambor ainda ressoa. A coroa ainda brilha sobre a cabeça de reis e rainhas negros. E a fé, que nasceu no silêncio da senzala, continua a cantar em voz alta nas praças de Minas.

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