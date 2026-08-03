Rock in Rio 2026 impulsiona turismo musical e deve movimentar R$ 3,3 bi

Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais

Mais do que um festival, o Rock in Rio se consolidou como um dos maiores fenômenos do turismo musical do planeta. Entre os dias 4 e 13 de setembro, o Rio de Janeiro volta a receber milhares de viajantes que cruzam o Brasil — e também o exterior — para viver dias de shows, entretenimento e experiências que vão muito além dos palcos.

Com nomes como Foo Fighters, Maroon 5, Elton John e dezenas de outros artistas internacionais, a edição de 2026 promete transformar a Cidade do Rock em um dos destinos turísticos mais disputados do ano. A expectativa é que o evento movimente cerca de R$ 3,36 bilhões na economia fluminense, impulsionando hotéis, restaurantes, bares, companhias aéreas, transporte rodoviário, comércio e serviços.

Um festival que faz turistas viajarem

O crescimento da procura pelos ingressos confirma a força do turismo musical. Segundo a organização do evento, as vendas avançaram 20% em relação à edição anterior, e mais da metade dos ingressos foi adquirida por pessoas que vivem fora do estado do Rio de Janeiro.

Na edição de 2024, aproximadamente 420 mil pessoas passaram pela Cidade do Rock, com destaque para visitantes vindos de São Paulo e Minas Gerais. Neste ano, a expectativa é de um fluxo ainda maior de turistas, reforçando o papel do festival como um importante indutor da economia do turismo.

Para muitos fãs, o evento se transforma em uma viagem completa. A programação costuma ser combinada com passeios por cartões-postais cariocas, experiências gastronômicas, praias, museus e atrações culturais, prolongando a permanência dos visitantes na cidade.

Turismo de experiências em alta

O chamado turismo musical vive um dos momentos mais promissores da indústria das viagens. Em vez de escolher um destino apenas pelas paisagens, um número crescente de turistas organiza férias inteiras em torno de grandes festivais, shows e eventos culturais.

O Rock in Rio é um dos principais representantes desse movimento. A edição de 2024 já havia movimentado cerca de R$ 3 bilhões na economia local, enquanto o comércio carioca registrou aumento de 24% no faturamento durante o período do festival.

A tendência acompanha o cenário internacional. Estudos da consultoria Grand View Research apontam que o mercado global de turismo musical poderá movimentar aproximadamente R$ 1,5 trilhão até 2030, impulsionado pela busca por experiências únicas e pelo fortalecimento dos grandes festivais.

Planejamento faz parte da viagem

Com hotéis disputados, alta procura por passagens e milhares de pessoas chegando à cidade ao mesmo tempo, especialistas recomendam que o planejamento comece com antecedência.

"Participar de um evento desse porte exige organização. Além da compra dos ingressos, é importante planejar transporte, hospedagem e considerar medidas que reduzam os impactos de imprevistos durante a viagem", afirma Hugo Reichenbach, sócio e diretor de operações da Real Seguro Viagem.

Segundo o especialista, atrasos e cancelamentos de voos, extravio de bagagens e problemas de saúde estão entre as situações mais frequentes enfrentadas por quem viaja para grandes eventos.

"O seguro-viagem funciona como uma camada de proteção financeira e operacional durante toda a jornada. Na prática, ele reduz os impactos de ocorrências que podem gerar prejuízos significativos, desde a impossibilidade de embarque até a perda de um show aguardado há meses", explica.

Entre as coberturas mais recomendadas para quem pretende viajar ao festival estão assistência médica, proteção para bagagem extraviada, atrasos e cancelamentos de voos, além de cobertura para cancelamento da viagem.

O Rio como palco do mundo

A cada edição, o Rock in Rio reafirma a capacidade de transformar a música em um poderoso motor do turismo. Milhares de pessoas fazem as malas não apenas para assistir aos shows, mas para viver dias intensos de cultura, lazer e descobertas na capital fluminense.

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Em um cenário em que experiências se tornaram o principal motivo para viajar, o festival reforça a posição do Rio de Janeiro como um dos grandes destinos mundiais do turismo de eventos e do turismo musical.