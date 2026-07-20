Festivais de música 2º semestre: rock, sertanejo e MPB no Brasil

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O segundo semestre do ano chega repleto de opções para os amantes de música ao vivo no Brasil. De megaeventos de rock a celebrações da música brasileira e do sertanejo, grandes festivais estão confirmados em cidades como Rio de Janeiro e São Paulo, prometendo reunir milhares de fãs com line-ups que incluem estrelas nacionais e internacionais.

Para quem deseja se programar, é fundamental ficar de olho nas datas, locais e na abertura da venda de ingressos. A organização antecipada garante não apenas a presença no evento, mas também melhores preços em passagens e hospedagem, caso seja necessário viajar para acompanhar os shows.

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Quais os principais festivais de música no segundo semestre?

A agenda de eventos musicais no Brasil está concentrada principalmente na Região Sudeste, com opções que atendem a praticamente todos os gostos. Confira abaixo o calendário com os principais festivais confirmados para os próximos meses.

Festa do Peão de Barretos: considerado o maior evento do gênero na América Latina, acontece de 20 a 30 de agosto em Barretos, no interior de São Paulo. A programação musical é focada no sertanejo, com shows de artistas como Gusttavo Lima, Alok, Nattan, Chitãozinho & Xororó e Zezé Di Camargo & Luciano.

Coala Festival: dedicado à música brasileira, o festival será realizado nos dias 12 e 13 de setembro, no Memorial da América Latina, em São Paulo. Entre as atrações confirmadas estão Seu Jorge, João Gomes, Maria Bethânia e Emicida.

Rock in Rio : um dos maiores festivais do mundo, ocorre em setembro, nos dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13, na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro. O evento reúne grandes nomes do pop, rock e outros gêneros, com um line-up que já confirmou nomes como Stray Kids, Alok, Maroon 5, Demi Lovato, Mumford & Sons e João Gomes.

Primavera Sound: com foco na música alternativa e pop, o festival está marcado para os dias 5 e 6 de dezembro, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. O line-up já foi divulgado e tem Gorillaz e The Strokes como headliners, além de nomes como FKA Twigs, Lily Allen, Duquesa e Ana Frango Elétrico

Como se planejar para ir aos eventos?

A compra de ingressos é o primeiro passo. É fundamental adquiri-los apenas nos canais de venda oficiais de cada festival para evitar fraudes. Os preços podem variar conforme o lote e o tipo de entrada, como pista ou área VIP, sendo importante acompanhar o início das vendas.

Para quem mora em outra cidade, o planejamento da viagem é crucial. Passagens aéreas ou de ônibus e hospedagem devem ser reservadas com antecedência, pois os valores tendem a subir com a proximidade dos festivais, especialmente em eventos de grande porte.

Organize também um orçamento para os gastos durante o evento. Considere os custos com alimentação, bebidas, transporte até o local dos shows e eventuais compras de produtos oficiais das bandas e do festival.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.