Os melhores festivais de música do Brasil para curtir em 2026

O ano de 2026 contará com diversas experiências musicais ao vivo no país, recebendo grandes eventos. Com o público ansioso por reencontrar seus artistas favoritos, os principais festivais do Brasil se preparam para edições memoráveis. Organizar-se com antecedência é uma boa estratégia para garantir ingressos e aproveitar ao máximo cada show.

Para ajudar no planejamento, preparamos um calendário com os festivais mais aguardados do país. As maior parte das datas e das atrações foram confirmadas, permitindo que os fãs de música já comecem a se programar financeiramente e a organizar suas viagens.

Principais festivais no radar para 2026

Lollapalooza Brasil

Tradicionalmente, o evento abre o calendário de grandes festivais no país. Realizado no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, o Lollapalooza acontecerá nos dias 20, 21 e 22 de março. O festival é conhecido por seu line-up diversificado, que mescla estrelas do pop, rock, indie e da música eletrônica em três dias de programação intensa. Em 2026, o line contará com nomes como Sabrina Carpenter, Tyler the Creator, Chappell Roan, Deftones, Lorde entre muitos outros.

Rock in Rio

Um dos maiores festivais do mundo, o Rock in Rio está previsto para retornar à sua cidade de origem nos dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro de 2026. Realizado na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro, o evento se destaca pela megaestrutura e por reunir alguns dos maiores nomes da música global e nacional. Até o momento, foram confirmados nomes como Elton John, Gilberto Gil, Jon Batiste e Luísa Sonza.

Monsters of Rock

Em sua nona edição, o Monsters of Rock mantém a tradição de reunir gigantes do rock mundial em uma experiência única. Em 2026, acontecerá em São Paulo, no estádio do Allianz Parque no dia 4 de abril. Com um line-up histórico, o festival será palco para Guns N' Roses, Lynyrd Skynyrd, Extreme e Halestorm.

João Rock

Considerado um dos maiores festivais de rock nacional do Brasil, o João Rock costuma agitar Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, em um único dia. O evento celebra a música brasileira com palcos dedicados a diferentes vertentes, do rock clássico ao rap, atraindo um público fiel que valoriza os talentos locais. Em 2026, o evento acontecerá no dia primeiro de agosto, e o line-up ainda não foi confirmado.

