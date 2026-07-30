Casamentos de luxo: celebridades escolhem refúgios paradisíacos para o sim

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Longe dos holofotes tradicionais, celebridades e personalidades buscam cada vez mais destinos paradisíacos para dizer o 'sim'. A escolha por locais que oferecem privacidade, cenários deslumbrantes e uma experiência única transforma o casamento em um evento exclusivo e memorável, tanto para os noivos quanto para os convidados.

Esses lugares se tornaram populares não apenas pela beleza, mas também pela capacidade de abrigar eventos sofisticados e intimistas, longe do assédio da imprensa e dos fãs. A escolha reflete um desejo por autenticidade e memórias afetivas em momentos importantes.

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O que define um destino de casamento de luxo?

Esses locais se caracterizam pela combinação de exclusividade, serviços de alto padrão e paisagens únicas. Seja uma praia isolada no Nordeste brasileiro ou uma vila histórica na Europa, o objetivo é criar uma atmosfera íntima e sofisticada para os noivos e seus convidados.

Conheça 5 destinos preferidos pelas celebridades

A escolha do local perfeito para o enlace matrimonial muitas vezes dita o tom de toda a celebração. De praias a campos, alguns endereços se tornaram verdadeiros clássicos entre os famosos que buscam cenários de tirar o fôlego para oficializar o casamento.

1. Trancoso, Bahia

O charme rústico-chique de Trancoso, com suas praias e o famoso Quadrado, faz do vilarejo baiano um dos locais mais cobiçados do Brasil. A atmosfera descontraída, combinada com pousadas de luxo, cria o cenário ideal para uma cerimônia pé na areia. O cantor Henrique, que faz dupla com Juliano, escolheu o destino para se casar com Mohana.

2. Fernando de Noronha, Pernambuco

Considerado um santuário ecológico, o arquipélago é sinônimo de exclusividade. Com acesso restrito e natureza exuberante, atrai casais que buscam uma celebração íntima, tendo como pano de fundo praias como a Baía do Sancho, frequentemente eleita uma das mais bonitas do mundo por rankings de turismo. Foi o cenário escolhido pelos atores Bruno Gissoni e Yanna Lavigne para uma cerimônia surpresa.

3. Lago di Como, Itália

Para um casamento digno de filme, o Lago di Como é a escolha certa. Cercado pelos Alpes e repleto de vilas históricas, o local oferece um glamour europeu clássico que atrai personalidades de todo o planeta. O músico John Legend e a modelo Chrissy Teigen estão entre os famosos que se casaram às margens do lago.

4. Toscana, Itália

Com suas colinas verdejantes, vinícolas e castelos medievais, a região da Toscana proporciona um cenário bucólico e elegante. É o destino perfeito para uma festa grandiosa em meio a paisagens que parecem obras de arte. A cidade de Florença, capital da região, foi o local da suntuosa recepção de casamento de Kim Kardashian e Kanye West.

5. Saint-Barth, Caribe

A ilha caribenha de Saint-Barthélemy, mais conhecida como Saint-Barth, é um refúgio de bilionários e um dos pontos mais exclusivos do planeta. Suas praias de areia branca, águas cristalinas e resorts de altíssimo padrão garantem privacidade total, sendo o local ideal para celebrações ultra-reservadas, marcadas pelo luxo e pela sofisticação.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.