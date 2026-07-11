Festa que vira viagem

Se planejar um casamento na cidade dos noivos já não é nada fácil – envolve o trabalho de inúmeras pessoas e empresas – imagine só fazer isso em uma outra cidade ou mesmo outro país. Por mais tenso e complexo que esse processo seja – e, por isso, é imprescindível a atuação do cerimonial – muitos casais optam por fazê-lo, seja por conta de uma ligação especial com o local, pelo apreço por paisagens exuberantes ou mesmo pelo desejo de transformar o grande dia em uma inesquecível viagem.

Sam Sacramento/Divulgação Sam Sacramento/Divulgação



Nesta edição da série “Casamento em Pauta”, você conhece um pouco de espaços no Brasil e no mundo que recebem casamentos de tirar o fôlego. A começar por Trancoso, na Bahia, que já se consagrou como destino paradisíaco e sofisticado no nordeste brasileiro. Para a cerimonialista especialista em destination wedding, Paloma Horta, um dos locais mais interessantes de lá é o hotel Rio da Barra, que já tem uma boa estrutura para eventos que pode, inclusive, ser complementada. “Ele fica de frente para o mar e, por não ter vizinhos, oferece menos limitação de horários. Além disso, tem o espaço da pousada”, destaca. No geral, a cerimonialista diz que as festas por lá vão de 300 até 600 convidados.



Outro espaço ali por perto, também em Trancoso, é o Bisutti Trancoso Teatro L’Occitane. Com arquitetura única, conta com cinco espaços independentes. O mais imponente talvez seja o salão principal do teatro, com capacidade para 280 pessoas. Segundo Paloma, eles oferecem todos os serviços, como o buffet próprio.



Em Minas - Uma das mais românticas e charmosas cidades de Minas Gerais é Tiradentes, localizada na Região dos Campos das Vertentes. E quando pensamos em casamentos lá, o espaço Villa Paolucci é referência. A pousada ocupa a área de uma fazenda colonial localizada a apenas 300 metros do Centro Histórico.

Uma das grandes vantagens de lá, fora o cenário em si, é a liberdade na escolha de fornecedores – eles apenas indicam. O espaço é ideal para celebrações de 100 a 500 convidados, e conta com ampla área de 600 metros quadrados.

Grécia - Paloma Horta faz muitas festas na Grécia, e indicou dois espaços para festas de diferentes perfis: o primeiro deles, é um restaurante e beach club em Mykonos chamado Principote. O espaço comporta até 450 pessoas e aceita fornecedores de fora. A cozinha, no entanto, precisa ser deles, mas segundo a cerimonialista, é “maravilhosa”.Para casamentos mais familiares também em Mykonos, Paloma indica o Hippie Fish, outro beach club. “Para eventos menores de até cerca de 100 pessoas”.



Ibiza - Na famosa ilha espanhola de Ibiza, o hotel de luxo Six Senses é ideal para festas maiores, de até 500 pessoas. Já para eventos de até 100 pessoas, Paloma indica o Hacienda na Xamena. Ambos têm operações próprias de cozinha, que deve ser a opção do contratante que fecha com eles.

Itália Seja em alguma cidade, vila ou praia, um casamento na Itália certamente é inesquecível. Em Florença, Paloma sugere o Villa Collazzi, casa de evento que comporta festas em diferentes tamanhos e espaços. “É possível fazermos estruturas temporárias, e lá o contratante escolhe todos os fornecedores”.Na Sicília, para casais que preferem o ambiente praiano, a sugestão é o hotel de luxo San Domenico Palace – ideal para celebrações entre 200 e 300 pessoas. Por lá, o buffet é próprio.

França -A França também oferece locações que combinam com variados estilos de festa. Em Paris, conforme explica a cerimonialista, o clima dos casamentos costuma ser mais agitado. Enquanto isso, eventos mais familiares geralmente são realizados por ela nas redondezas da cidade ou em pequenas cidades espalhadas pelo país.



No Vale do Loire, por exemplo, a cerca de 2 horas de Paris, o Chateau Challain é um castelo exuberante que recebe casamentos. “É um dos meus favoritos, dá para hospedar os convidados e tem uma boa flexibilidade de horário”, destaca Paloma.

São Paulo - O Palácio Tangará, hotel em São Paulo, é a indicação da cerimonialista para festas na capital paulista. Ele tem uma estrutura ampla, com 141 quartos e uma gastronomia premiada, inclusive com uma estrela Michelin. “Alguns fornecedores precisam ser homologados, mas são bem flexíveis. Outra vantagem é que não é preciso privatizar todo o hotel para realizar um evento”.

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*Estagiária sob supervisão da

editora Isabela Teixeira da Costa