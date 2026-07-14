Prados: música para ouvir, Minas para viver

Durante 15 dias, a pacata cidade de Prados, no coração do Campo das Vertentes, troca o silêncio das ruas de pedra pelo som de orquestras, corais e músicos vindos de diferentes regiões do Brasil. Entre igrejas centenárias, casarões coloniais e praças históricas, a 47ª edição do Festival de Música de Prados convida visitantes a viver uma experiência que vai muito além dos concertos. A programação gratuita, realizada entre 18 de julho e 1º de agosto, transforma a cidade em um dos destinos culturais mais atraentes do inverno em Minas Gerais.

Neste ano, o evento celebra o centenário de nascimento dos maestros Adhemar Campos Filho e Olivier Toni, responsáveis por criar um festival que, há quase cinco décadas, democratiza a música de concerto e faz de Prados uma referência nacional na formação de músicos e na valorização da cultura brasileira.

Mas quem visita o festival encontra muito mais do que música. Paralelamente aos espetáculos, a cidade realiza o 4º Festival Cultural e Gastronômico de Prados, reunindo produtores locais, culinária típica mineira, doces, queijos, cachaças, cafés especiais e artesanato regional. O evento ainda serve como ponto de partida para conhecer destinos vizinhos, como Tiradentes, Dores de Campos e Coronel Xavier Chaves, que também recebem parte da programação.

Um roteiro pelo inverno mineiro

O Festival de Prados é um convite para desacelerar e descobrir uma Minas Gerais autêntica. Caminhar pelas ruas históricas ao som de concertos gratuitos, experimentar receitas tradicionais preparadas por produtores locais e visitar ateliês de artesanato transformam a viagem em uma imersão na cultura do Campo das Vertentes.

A região também oferece atrações como fazendas históricas, igrejas coloniais, trilhas e paisagens típicas do interior mineiro, tornando o festival uma excelente oportunidade para prolongar a viagem e explorar um dos circuitos turísticos mais encantadores do estado.

Música que aproxima pessoas

47ª edição do Festival de Música de Prados convida visitantes a viver uma experiência que vai muito além dos concertos Alê Fonseca/Divulgação

Ao longo de 15 dias, Prados, Tiradentes, Dores de Campos e Coronel Xavier Chaves recebem concertos, recitais, oficinas e atividades de formação musical com a participação de 35 músicos convidados. Toda a programação é gratuita e aberta a moradores e turistas, reforçando a proposta que acompanha o festival desde sua criação: aproximar a música de concerto do público e mostrar que ela pode ser acessível a todos.

"O Festival de Prados é mais que uma série de apresentações musicais; é um ambiente de intercâmbio artístico, ensino e desenvolvimento cultural que aproxima músicos, estudantes e comunidade", destaca o diretor artístico José Calixto Cohon.

Entre o barroco e a música contemporânea

A programação deste ano presta homenagem aos fundadores do festival reunindo obras de Adhemar Campos Filho e Olivier Toni ao lado de compositores como Antonio Vivaldi e Dmitri Shostakovich. Os concertos percorrem diferentes períodos da história da música, criando um diálogo entre o barroco mineiro, a tradição europeia e a produção contemporânea brasileira.

Entre os destaques estão os concertos sinfônicos regidos por André Bachur, a participação do Quarteto Vocal Calêndula, especializado em música antiga, do Duo Giardini e o encerramento com a obra Sinfonia Botânica, da compositora brasileira Michelle Agnes, radicada na França.

Um festival que forma novas gerações

Mais do que apresentações, o Festival de Prados mantém viva sua vocação educativa. Todos os anos, dezenas de estudantes participam gratuitamente de cursos e oficinas de violino, violoncelo, flauta, piano, percussão, violão, sanfona e canto coral.

Um dos destaques é a oficina de Teatro Musical, que reúne cerca de 40 crianças em atividades que combinam música, expressão artística e criatividade, culminando em uma apresentação aberta ao público.

Uma tradição que atravessa gerações

Criado em 1977, o Festival nasceu do encontro entre o maestro paulista Olivier Toni e o pradense Adhemar Campos Filho, então regente da tradicional Lira Ceciliana. O que começou como um intercâmbio entre músicos da Universidade de São Paulo e artistas locais transformou Prados em um dos mais importantes polos de formação e difusão da música de concerto no país.

Quase cinco décadas depois, o festival continua atraindo visitantes em busca de uma experiência que reúne patrimônio histórico, gastronomia, hospitalidade e cultura, fazendo de Prados um dos destinos mais inspiradores do inverno mineiro.

PROGRAMAÇÃO 47º FESTIVAL DE MÚSICA DE PRADOS

Sábado 18/7 - Igreja Matriz N. Sra. da Conceição

20h30 - Concerto de Abertura do Festival com a Orquestra e Coral da Lira Ceciliana



Terça 21/7 - Casa da Música Lira Ceciliana

20h Recital Comentado com grupo da UFSJ



Quarta 22/7 - Casa da Música Lira Ceciliana

20h - Palestra sobre o centenário de Adhemar e Toni com a Prof. Dra. Flavia Camargo

Toni, do IEB-USP



Quinta Feira 23/7 - Lira Ceciliana

20h - Recital de Música de Câmara com os músicos do Festival



Sexta 24/7 - Praça Dr. Viviano Caldas

18h - Integração com o Festival Cultural - Música na Praça com Raïssa Anastásia, Mauro Dell’Isola e o Grupo Popular do Festival



Sábado 25/7 - Lira Ceciliana e Igreja Matriz N. Sra. da Conceição

16h Apresentação do Coral na Lira Ceciliana

20h30 - Concerto da Orquestra do Festival na Igreja Matriz de Prados



Domingo 26/7 - Praça Dr. Viviano caldas

11h Retreta da banda da Lira Ceciliana



Segunda Feira 27/7 - Capela de N. Sra do Rosário de Cel. Xavier Chaves

20h30 - Concerto de Música de Câmara



Terça Feira 28/7 - Igreja Matriz de Dores de Campos

20h30 - Apresentação da Orquestra na Igreja Matriz de Dores de Campos

Quarta Feira 29/7 Igreja Matriz de Santo Antonio em Tiradentes

20h30 - Apresentação da Orquestra do Festival



Quinta Feira - 30/7 - Lira Ceciliana

20h30 - Apresentação Música de Câmara



Sexta Feira 31/7 - Lira Ceciliana

20h - Apresentação do Alunos do Festival



Sábado 01/8 - Igreja Matriz N. Sra. da Conceição

16h Apresentação Teatro Musical na Sede do Gato Preto



20h30 Concerto de Encerramento - Orquestra do Festival + Orquestra da Lira - Coro do

Festival



SERVIÇO

47º Festival de Música de Prados

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18 de julho a 1º de agosto de 2026

Prados | Dores de Campos | Coronel Xavier Chaves | Tiradentes



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