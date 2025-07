Sons dos anjos vão ecoar o divino pelo interior de Minas

Uma vez por ano, a beleza dos casarões coloniais e igrejas históricas de Prados, em Minas Gerais, ganha ainda mais encanto: é chegado o tradicional festival de música clássica da cidade. Realizado há 46 anos, o evento é um dos mais longevos dedicado à música de concerto do país.

Durante 14 dias (20 de julho a 2 de agosto) o pequeno município na região do Campo das Vertentes se transforma por inteiro: suas ruas, praças, igrejas e espaços públicos abrigam mais de 15 concertos, apresentações e aulas de música de 14 instrumentos, todas voltadas à comunidade. Recentemente, cidades vizinhas como Tiradentes, Dores de Campos e Coronel Xavier Chaves também sediam

parte da programação, que é inteiramente gratuita.



A partir do tema “A música entre o céu e a terra”, o repertório desta edição homenageia um dos maiores emblemas de Prados: seus laços entre música, arte e cultura religiosa. De acordo com o diretor artístico do festival, o compositor José Calixto Cohon, Prados tem uma vida musical intensa dedicada às liturgias da igreja católica, com orquestra, coro e banda participando ao longo de todo ano das celebrações. Mas a sua

musicalidade vai além: está nos rituais e festejos populares, como congados e reisados.



Nas duas escolas de samba e diversos blocos de carnaval, nas retretas da banda, em festejos de boi, serestas românticas nos casarões históricos, na música sertaneja e popular que embalam as festas na praça. Dos grandes concertos aos recitais, toda a programação do 46º Festival de Música de Prados é feita para incluir os amantes e interessados por música clássica. Os convidados do evento – quase 30 músicos de renome internacional - conduzem as apresentações, mas também dão aulas de música gratuitas aos moradores. Este ano, o festival recebe nomes como os maestros André Bachur, Adhemar Campos Filho e Paula Castiglioni; e os músicos Luiz Amato, Adriana Holtz, Laiana Oliveira, Luca Raele, Octávio Deluchi,

Lucas Viera, entre outros.

Amor pela música e pela educação

Vizinha à Tiradentes, a cidade de Prados é uma das maravilhas barrocas localizada no Campo das Vertentes Leo Carvalho/Divulgação



Tão importante quanto o repertório do Festival de Prados, são suas aulas voltadas à comunidade. Este ano, o festival terá um grupo amplo focado em pedagogia musical, e oferecerá aulas de instrumento, coral, teoria musical e musicalização, com professores especializados em piano, sanfona, violino e violino popular, violão, metais, percussão erudita e popular, canto coral e solfejo musical. A musicista Laiana Oliveira, que se apresentará no festival também oferecerá aulas de solfejo, reconhecidas a partir de seu curso “Solfejo sem medo”.



A tradicional oficina de musicalização pelo teatro musical, mais conhecida como o Teatro do Festival, será realizada diariamente ao longo do festival. A atividade vai atender mais de 30 participantes, entre crianças a partir de 5 anos e jovens de 18 anos. Será realizada na atividade a criação de um espetáculo musical com apresentação da orquestra do festival, ao final do evento. Este ano o Teatro do Festival será dirigido pela educadora Adriele Gehring, com parceria musical de Pedro Brusk.



A vocação educativa do Festival de Prados é um dos legados dos seus idealizadores, os maestros e compositores Olivier Toni (1926 - 2017) e Adhemar Campos Filho (1926 -1997). Ao longo da sua vida, Toni nutriu um grande amor pela educação: fundou o Departamento de Música da Escola de Comunicação e Artes da USP e a Escola Municipal de Música de São Paulo. Além de quatro orquestras: a Sinfônica Jovem de São Paulo, a Orquestra de Câmara de São Paulo e as Orquestras Sinfônica e de Câmara

da USP.



Adhemar Campos Filho foi um destacado maestro, compositor, arranjador, musicólogo, professor brasileiro e multi-instrumentista, tocando contrabaixo, saxofone e flauta. Seu avô, Antônio Américo da Costa, fundou a Lira Ceciliana - sociedade dos músicos de Prados em atuação desde 1859 e que, nesta edição, realiza a produção do festival.



História do Festival de Prados atravessa o tempo



A trajetória do Festival de Prados remonta a meados de 1970, quando Olivier Toni visitava cidades mineiras em busca de partituras coloniais. Ao chegar em Prados, se surpreendeu com a atividade musical da cidade: com pouco mais de 5 mil habitantes, a cidade possuía banda, coro e orquestra, organizados por uma entidade musical, a Lira Ceciliana – criada em 1858 - então dirigida pelo maestro Adhemar de Campos Filho, natural de Prados.



Segundo o diretor executivo do festival, Eduardo Raele, neto de Toni, eles rapidamente fizeram amizade e combinaram que no ano seguinte, na segunda quinzena de julho, Toni levaria a Prados alguns estudantes do curso de Música da USP, do qual era diretor, para tocarem juntos com os pradenses. “Essa tradição perdura até os dias hoje, graças à relação dos moradores de Prados com o festival”, conta.

Destaques da programação



Um dos destaques do evento, a orquestra do Festival de Música de Prados, irá executar, no dia 26 de julho, a Sinfonia nº 4 do compositor checo-austríaco Gustav Mahler (1860- 1911), considerada a principal obra da 46ª edição do festival. A orquestra terá a regência de André Bachur, que é bandolinista, arranjador, compositor e regente adjunto da Orquestra de Câmara da USP, e contará com Luiz Amato (spalla), Adriana Holtz (primeira violoncelista) e Laiana Oliveira (soprano solista).



A partir do dia 28 de julho, a programação faz homenagem ao recém falecido compositor brasileiro Ernst Mahle (1929 - 2025) com o concerto “Diálogo para Violão e Orquestra”, com solo ao violão de Lucas Vieira. O concerto “MadrigAfro”, de João Luiz Rezende (1979), outra peça para violão e orquestra de cordas em três movimentos, será realizada no concerto de encerramento, em 02 de agosto.



A música instrumental brasileira ganha destaque nos concertos de música de câmara, que terão a participação dos músicos Luiz Amato e Adriana Holtz, integrantes do grupo Quintal Brasileiro, e do clarinetista Luca Raele. Os concertos terão formações variadas de quintetos de cordas, quintetos de sopros, quarteto de cordas, trios, duos e solos e obras de, Ravel, Brahms, Bach, Jacob do Bandolim, Marcelo Petraglia, Luiz Amato, Villa Lobos, Leo Brouwer, Carlos Gustavino, Mozart, entre outros.



A formação de um coral, reunindo cantores pradenses e convidados, é uma das mais antigas tradições do festival que também retorna este ano. Regido pela maestrina Paula Castiglione, as apresentações estão marcadas para os dias 26 de julho e 02 de agosto. É possível conferir a programação pelo instagram @festivaldemusicadeprados.



No encerramento do 46º Festival de Prados, no dia 2 de agosto, músicos paulistas e pradenses se unem na grande Orquestra e Coro para executar obras do pradense Joaquim Paula Souza (1760 - 1842) e do compositor norueguês contemporâneo Ola Gjeilo (1978) apontando o compromisso do festival com a música de todas as épocas.



Programação completa do 46º Festival de Música de Prados



Domingo (20/07)

20h30 - Igreja Matriz Nossa Sra. da Conceição

Concerto de Abertura do Festival com a Orquestra e Coral da Lira Ceciliana e o Duo

Giardini com participação de Luca Raele

Repertório preliminar da Orquestra da Lira Ceciliana

4º Moteto das Dores - Manoel Dias de Oliveira

7º Moteto de Passos - Manoel Dias de Oliveira

Concerto de Aranjuez (Redução para Flugelhorn) - Joaquim Rodrigo



Quinta-feira (24/07)

20h30 - Recital de Música de Câmara na Lira Ceciliana

Johannes Brahms - 2 Gesänge, Op. 91

Villa Lobos - Duo para Oboé e Fagote W535



Sexta-feira (25/07)

18h15 - Apresentação do Grupo de Música Instrumental na Praça Central da cidade de

Prados

20h30 - Recital de Música de Câmara na Lira Ceciliana

Quinteto de Cordas do 46º Festival

J. S. Bach - Giga - Arr Luiz Amato

Luiz Amato - Amola Faca

Marcelo Petraglia - Ser Eterno

J. S. Bach - Ária da corda G

Jacob do Bandolim - Noite Cariocas

Quarteto de Cordas do 46º Festival e Luca Raele

Mozart – Quinteto para clarinete e cordas, K.581 (1789)



Sábado (26/07)

17h - Apresentação do Coral na Lira

20h30 - Concerto da Orquestra do Festival na Igreja Matriz Nossa Sra. da Conceição

Gustav Mahler – 4ª Sinfonia

Domingo (27/07)

11h - Retreta da Lira Ceciliana na praça

Segunda Feira (28/07)

20h30 - Concerto de Música de Câmara - Coronel Xavier Chaves



Terça-feira 29/07

20h30 - Apresentação da Orquestra do Festival na Igreja Matriz de Dores de Campos



Quarta-feira (30/07)

20h30 - Apresentação da Orquestra do Festival na Igreja Matriz de Tiradentes



Quinta-feira (31/07)

20h30 - Apresentação Música de Câmara na Lira Ceciliana de Prados

Quinteto de sopros do 46º Festival

Ravel - Chanson Madecasses para Soprano flauta, violoncelo e piano

Ernst Mahle - Diálogo para cordas e violão



Sexta Feira (01/07)

Apresentação de música popular na praça

Apresentação dos alunos do festival

Sábado 02/08

16h – Apresentação do Teatro Musical

20h30 - Concerto de Encerramento - Orquestra do Festival e Orquestra da Lira

Ceciliana - Coro do Festival – Igreja Matriz de Prados

MadrigAfro - João Luiz Rezende - Concerto para Violão, Orquestra e coro

Coral do Festival

Joaquim Paula Souza - Kirie da Pequena Missa em Dó



SERVIÇO



46º Festival de Música de Prados

20 de julho a 02 de agosto de 2025

Prados | Dores de Campos | Coronel Xavier Chaves | Tiradentes



Toda programação é oferecida gratuitamente ao público. Para mais informações e atualizações acesse as Instagram: @festivaldemusicadeprados