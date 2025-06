12 coisas para fazer quando você não consegue dormir

"Vida repensada noite de insônia - manhã cansada". Zezé Pina

12 coisas para fazer quando não consegue dormir

Mentalize um lugar Imagine que você está em um lugar familiar. Uma boa forma de começar essa visualização é pensar em si mesmo andando pelo quarto. Lembre-se de cada detalhe do ambiente sem abrir os olhos. Caso esteja achando muito fácil, recrie um cômodo novo em seu pensamento. Você pode passar alguns minutos antes de dormir imaginando sua mansão dos sonhos.

Trabalhe sua respiração Focar na respiração é uma das técnicas mais usadas para ajudar a dormir. De forma consciente, diminua o ritmo da respiração determinando um tempo específico para inspiração e expiração, contando cada um deles. Um truque usual é inspirar durante quatro segundos, segurar o ar por sete e expirar por oito. Além de ajudar a limpar sua mente a partir da contagem, o processo fará você relaxar fisicamente. O exercício ameniza as batidas do coração e força o relaxamento, o que deixa mais fácil de cair no sono.

Crie uma conversa em sua mente Amigos imaginários não são só para crianças. Você pode criar um personagem e montar uma conversa com ele quando não estiver conseguindo dormir. Assim, conseguirá focar seu fluxo mental aleatório e afastar distrações, pensamentos ou estresses que podem estar te mantendo acordado.

Tenha consciência corporal Contrair e relaxar os músculos principais do seu corpo é uma ótima técnica de relaxamento. Inicie o exercício tencionando os dedões do pé por alguns segundos e solte-os lentamente. Em seguida, contraia os músculos do arco do seu pé. Depois, passe para as pernas, braços e termine no pescoço. Essa técnica ajuda a tirar tensões do corpo e te deixará mais confortável.

Faça uma recapitulação do dia Uma das coisas para fazer quando você não consegue dormir é recapitular seu dia. Quando sua mente estiver inquieta, aproveite para recapitular seu dia. Quais metas conseguiu alcançar, o que gostaria de fazer de forma diferente na próxima vez? Caso algo que aconteceu no seu dia esteja te causando estresse, não é recomendável fazer esse exercício. Mas, se o seu dia ocorreu normalmente, não há problemas em fazê-lo.

Planeje o dia seguinte Pense como será o dia seguinte do começo ao fim, com tudo ocorrendo perfeitamente. Se imagine acordando disposto e conseguindo fazer todas as coisas que precisa. Normalmente, é preciso ao menos 15 minutos para planejar um dia todo, a não ser que você seja muito minucioso. Este exercício ajuda a acalmar devaneios enquanto você se planeja para um ótimo dia.

Pense em um objetivo Por algum tempo, pense em uma meta ou sonho que deseja alcançar. Caso você tenha problemas com débitos ou dinheiro, mentalize por alguns minutos sobre como você poderia ser mais próspero. Se estiver procurando um relacionamento novo, pense no parceiro ideal. Gaste um tempo considerando todos os detalhes. Não pense apenas em você buscando seus objetivos, se imagine beneficiando-se com eles. Já que você está acordado, é melhor pensar em coisas que te façam bem.

Carneirinhos em raiz quadrada Contar carneirinhos é a técnica clássica para quem não consegue dormir, mas pode ser muito entediante. Tente fazer de forma diferente, pense nos carneiros em potências de dois, ou seja, comece contando por 1 e continue dobrando sempre o valor: 1, 2, 4, 8, 16… 1024. Com o tempo, você vai se perder na contagem e terá que começar de novo. Pequenos exercícios matemáticos podem ajudar a ocupar sua mente e consequentemente, manter pensamentos que o distraem afastados.

Faça estudos mentais Umas das coisas para fazer quando você não consegue dormir é fazer estudos mentais. Caso você seja um estudante que está se preparando para um concurso ou prova, use a insônia para repassar a matéria. Inicie com alguma informação aleatória do assunto abordado. Pode ser uma questão filosófica, o nome de um músculo específico do corpo, uma lei, ou qualquer informação que esteja estudando. Para os concurseiros, é um bom momento para repassar um código penal ou lei estudantil. Faça uma ligação entre um conceito e outro e crie novas respostas para o tema. A partir das ideias novas, encontre outro problema para solucionar.

Deixe seus olhos abertos Pisque apenas quando for necessário, mantendo seus olhos abertos o maior tempo possível. Provavelmente, você deve se lembrar de um momento importante como uma aula ou palestra, quando você precisava manter os olhos abertos, mas eles insistiam em se fechar. Essa tarefa com certeza foi uma das mais difíceis da sua vida. Então, ficar olhando para o teto da sua casa pode te dar mais sono do que qualquer coisa que um palestrante disse.

Separe suas preocupações improdutivas das produtivas A preocupação é algo que nos motiva a fazer coisas. Quando temos uma preocupação produtiva, ela pode ser adaptada. Nos sentimos ansiosos por algo e pensamos no que devemos fazer para resolver essa questão. Enquanto a preocupação improdutiva tem a ver com o estresse e todas as coisas que nos preocupamos ao longo do dia, que não nos levam à nenhuma solução. Listar tarefas é uma ótima forma de tirar essas apreensões da mente. Pegue um pedaço de papel e trace duas colunas, uma para preocupações e outra para tarefas. Também escreva as soluções por ordem de prioridades. Por exemplo, caso uma de suas preocupações seja emprego, sua solução palpável será “buscar vagas online”, ou “enviar currículo para meus contatos”. Dividir seu objetivo em tarefas pequenas pode ser eficaz. Deixe esse papel ao lado da cama e, caso sua atividade mental fique muito acelerada, se lembre que já anotou tudo que é possível fazer e que não pode resolver mais nada durante a noite.

Interrompa seus pensamentos Muitas vezes você está em sua cama, pronto para dormir e quando está prestes a pegar no sono, pensa em tudo que pode sair errado na reunião que tem com seu chefe amanhã ou em uma situação constrangedora que passou cinco anos atrás. Quando isso acontece, é difícil tentar se concentrar em uma imagem relaxante, mas existe outra técnica que pode ser usada. Ao ser invadido por esses pensamentos, pense em um sonoro “PARE! ”, com letras maiúsculas, como em placas de trânsito. Isso vai ajudar seu cérebro a desviar pensamentos de ansiedade. Repita a técnica sempre que precisar.

Ter noites ruins de sono ocasionalmente é completamente normal, apesar de ser desagradável. Mas, se a dificuldade para dormir for um problema recorrente em sua vida, procure um médico para investigar os motivos. Essas dicas podem ajudar quem tem problemas de sono quando está com a cabeça cheia de preocupações, mas não vão curar algum problema sério de insônia.

As pessoas andam tão ocupadas atualmente que o dia não tem horas suficientes para fazer tudo. Como resultado disso, muitos mantêm a mente ativa com pensamentos sobre trabalho, serviços domésticos, contas, entre outras coisas, até no momento que vão para a cama. Como ainda não inventaram um botão de “liga-desliga” para humanos usarem na hora de dormir, precisamos nós mesmos acalmar a mente para nos preparar para dormir . Confira a seguir 12 coisas para fazer quando você não consegue dormir. As atividades mentais em excesso podem afetar o sono, mas com técnicas simples podemos reverter esse problema. As dicas podem parecer um pouco óbvias, mas os casos de insônia muitas vezes acontecem por impaciência da pessoa na hora de tentar dormir. A não ser que você prefira passar a noite em claro e se sentir morto no dia seguinte, não desista de dormir, fique na cama.