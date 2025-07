Sinfônica de Minas Gerais recebe o pianista Jean Louis Steuerman

Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.

Jean Louis Steuerman é o convidado da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais (OSMG) para interpretar peças do romantismo alemão na série “Pianíssimo”, que tem o propósito de destacar o papel do piano na música clássica.

Trechos do repertório serão apresentados gratuitamente nesta terça-feira (8/7), ao meio-dia, no Grande Teatro Cemig Palácio das Artes. O concerto completo está marcado para as 20h de amanhã (9/7), com ingressos a R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada). Ligia Amadio vai reger a Sinfônica.

O carioca Jean Louis Steuerman, de 76 anos, começou a tocar piano aos 4. Aos 18, deixou o Brasil após ganhar bolsa de estudos para estudar na Itália. Mais tarde, mudou-se para a Inglaterra, onde viveu por cerca de quatro décadas. O pianista mora em Lisboa e está no Brasil para breve temporada de concertos. Já se apresentou em Florianópolis, São Paulo e Goiânia, encerrando o giro em Belo Horizonte.

Vindo de família de músicos, Steuerman já tocou com a Orquestra de Moscou e a Sinfônica de Londres. Ele conta ter carinho especial por Belo Horizonte, cidade que costumava visitar na infância durante as férias. Seu avô, Jean, morava na capital mineira e eles passeavam no Parque Municipal, onde fica o Palácio das Artes.

Trabalhar com a Sinfônica mineira é uma alegria, afirma. “São músicos maravilhosos, muito dedicados. Ter a chance de colaborar com a maestrina Ligia Amadio, musicista excepcional, está sendo uma experiência incrível”, elogiou, logo após ensaiar com o grupo.

Liberdade e emoção

Steuerman destaca que as composições do período romântico são marcadas pela liberdade formal, intensa carga emocional e forte conexão com as tradições culturais e musicais alemãs. Segundo ele, essas peças dialogam tanto com a herança de compositores como Bach e Beethoven quanto com a literatura romântica dos poetas Goethe, Schiller e Eichendorff.

O período romântico foi ímpar, observa. “É música feita para se comunicar ao máximo com as pessoas. Para mim, foi o melhor período. O século 19, particularmente na Alemanha, foi talvez o ápice total da música. Acho que a gente nunca vai conseguir voltar a este momento tão transbordante de emoção”, avalia o pianista.

O programa começa com “Romance nº 3 para violino e piano, op. 22”, de Clara Schumann (1819-1896), uma das raras mulheres dedicadas à composição em sua época. “Mulher extraordinária e pianista como jamais houve”, ressalta Jean Louis.

Em seguida virá o “Concerto para piano e orquestra em lá menor, op. 54”, de Robert Schumann (1810-1856), com quem Clara foi casada. A apresentação se encerra com a “Sinfonia nº 1 em dó menor,

op. 68”, de Johannes Brahms, esta última sem a participação de Jean Louis Steuerman.

“PIANÍSSIMO”

Concertos da Liberdade. Com Orquestra Sinfônica de Minas Gerais. Convidado: Jean Louis Steuerman (piano). Regência: Ligia Amadio. Grande Teatro Cemig Palácio das Artes (Avenida. Afonso Pena, 1.537, Centro). Trechos do programa serão executados nesta terça (8/7), às 12h, com entrada franca. Programa completo na quarta-feira (9/7), às 20h, com ingressos a R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada), à venda na plataforma Eventim e na bilheteria da casa.