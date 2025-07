Conheça o duo mineiro Nó, que acaba de lançar o EP ‘Calmo e urgente’

Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.

Mais de 15 anos depois da primeira composição juntos, os primos Caio Tavares e Rodrigo Leão lançaram “Aproar”, disco de estreia que apresentou o duo mineiro Nó ao cenário independente, em setembro do ano passado, com 10 faixas autorais. Após somar mais de 100 mil plays em menos de um ano, a dupla acaba de lançar nas plataformas o novo EP “Calmo e urgente”.

Disponível desde a última sexta-feira (4/7), o trabalho agrega vozes e vivências de artistas de Alagoas, Sergipe e Rio de Janeiro à sonoridade dos mineiros.

“É um projeto que busca dar espaço a toda uma cena contemporânea, artistas que estão famintos”, resume Caio, vocalista do duo. Participam do EP Antonio Leoni, Ítallo França, Tori e João Menezes.

No lançamento, Caio e Rodrigo se aventuram pela primeira vez por sonoridades como o lo-fi e o baião, amarradas pela MPB, principal referência da dupla presente desde os primeiros passos na música. “O público médio ainda associa a música popular brasileira a algo antigo, datado. É sempre bom mostrar que esse gênero segue fervilhante”, comenta Caio.

“Mais do que um EP, o trabalho é uma celebração dessa nova leva de artistas justamente para reforçar a cena em que estamos inseridos”, completa Rodrigo.

A primeira música composta pelos primos, “Sem ela”, surgiu em 2008, quando Caio tinha 10 anos e Rodrigo, 12. A faixa chegou a tocar na rádio de Córrego Danta, cidade do Centro-Oeste de Minas Gerais onde Rodrigo passou a infância e de onde vem a família dos dois.

Com versos sobre o amor – tema que segue presente nas composições da dupla – a canção marcou o ponto de partida da trajetória artística do Nó.

Embora tenham crescido em um ambiente musical, Caio e Rodrigo demoraram a assumir de vez a veia artística. A escolha exigiu tempo e uma boa dose de coragem. Por muitos anos, a música foi um hobby deixado em segundo plano pelos dois, que são também formados em direito.

Atualmente, com 27 e 30 anos, respectivamente, encaram a carreira musical como prioridade há cerca de um ano e meio.

Equipe experiente

A virada veio quando os primos começaram a perceber que suas composições autorais estavam ganhando força. Eles chegam ao mercado amparados por uma equipe experiente: as gravações dos dois trabalhos aconteceram no Estúdio Cais, no bairro Santa Tereza, em Belo Horizonte, sob comando de Felipe D’Angelo e Bernardo Bauer, ex-integrantes da banda Moons, que também assinam a produção da dupla.

O lançamento é do selo Peleja Lab, do músico e empresário Octávio Cardozzo, que já havia colaborado com os primos na faixa “Meu coração não aprendeu nada”, presente no álbum de estreia.

Os dois explicam que o título “Calmo e urgente” reflete duas características centrais da identidade musical do Nó. De um lado, a leveza e a doçura, traços marcantes na sonoridade da dupla. De outro, a urgência criativa que move os primos de compartilhar suas composições com o mundo. A capa do EP traz uma ilustração dos rostos dos dois, assinada por Mayara Nasr.

A gravação foi realizada em março, quando os artistas convidados estavam em Belo Horizonte. A ocasião também motivou a criação de um microfestival no Sesiminas e um registro audiovisual, no quintal do Estúdio Cais, já disponível no YouTube.

A faixa de abertura, “Quarta-feira”, surgiu a partir de um beat antigo criado por Rodrigo durante suas primeiras experiências com um controlador. Ao mostrar a base para Caio, a letra surgiu na hora.

Escrita em uma quarta-feira de cinzas, a música tem um tom confessional e narra o fim de uma relação. A guitarra de Antonio Leoni ganha protagonismo na faixa, criando uma atmosfera lo-fi, cheia de reverb e base melancólica.

Caetano Veloso

A segunda canção carrega influências do trabalho do convidado Ítallo França. “Tem algo de ‘Cajuína’, do Caetano Veloso. Um violão mais sincopado, um xote meio baião”, explica Caio. A faixa tem participação do sanfoneiro Max Hebert. Por fim, “Te ver” nasceu de forma quase intuitiva.

“Às vezes, nossas músicas surgem de um jeito quase mediúnico. Rodrigo me mandou a harmonia e eu fiz a letra em cinco minutos. De cara, pensamos na Tori, porque amamos a voz dela”, conta. É a faixa mais pop e solar do EP.

Se durante anos eles escreviam e guardavam as músicas apenas para si, hoje, celebram o espaço conquistado em tão pouco tempo.

“Quando olho para tudo o que a gente já conquistou, fico muito feliz. Está além do que eu esperava. Se for contar na ponta do lápis, temos um ano e meio de carreira. Surgimos meio do nada, dois caras sem nenhum lastro na música”, reflete Caio.

Paciência

Apesar de curto em duração (são cerca de seis minutos), a dupla acredita no poder do trabalho. “A gente sabe que hoje em dia as pessoas não têm muita paciência para ouvir músicas longas. Então, as expectativas são as melhores. Acreditamos muito nesse EP, em e em tudo o que estamos construindo”, finaliza Rodrigo.



“CALMO E URGENTE”

. EP do duo Nó

. Peleja Lab

. 3 faixas