Toquinho celebra 60 anos de carreira com turnê que passa por BH

Voz da canção "Aquarela", Toquinho apresenta a turnê "Só tenho tempo pra ser feliz" em comemoração aos 60 anos da carreira. Os shows, que acontecem entre setembro e dezembro, passam por dez capitais brasileiras, incluindo BH. A venda de ingressos começa nesta sexta (4/7).

No palco, o artista paulistano é acompanhado por banda, pelos backings vocals e pela cantora Camilla Faustino, convidada da turnê. O espetáculo é dividido em blocos, que revisitam diferentes fases da carreira de Toquinho. Obras como "Aquarela", "Tarde em Itapoã", "Regra três", "Carolina Carol Bela" e "O caderno" estarão no setlist.

Em São Paulo, a performance está marcada no dia 17 de outubro, às 22h, no Espaço Unimed. Na modalidade inteira, as entradas variam entre R$ 420, no setor platinum, e R$ 220, nos setores E, F e G. Para assistir ao espetáculo nos camarotes, é preciso desembolsar de R$ 340 a R$ 420. Já o setor Tarde em Itapuã, com preço único, sai por R$ 520. Os bilhetes estarão disponíveis na plataforma Ticket360, a partir das 18h.

Os valores e as plataformas de vendas para os shows nas demais capitais ainda não foram divulgados.

Segundo os organizadores, a turnê deve ser expandida para outras regiões do país e para o exterior no próximo ano.

Confira a agenda de shows

19/9: Porto Alegre (RS)

Auditório Araújo Vianna - pq. Farroupilha, 685, Farroupilha.

3/10: Belo Horizonte (MG)

BeFly Hall - av. Nossa Sra. do Carmo, 230, Savassi.

10/10: Vitória (ES)

Espaço Patrick Ribeiro - av. Roza Helena Schorling Albuquerque, s/n, Goiabeiras.

17/10: São Paulo (SP)

Espaço Unimed - r. Tagipuru, 795, Barra Funda. Ingr.: a partir de R$ 220 (setores E, F e G) em Ticket360

6/11: João Pessoa (PB)

Teatro Pedra do Reino - rod. PB-008, km 5, s/n, Polo Turístico Cabo Branco.

7/11: Recipe (PE)

Teatro Guararapes - av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho.

14/11: Fortaleza (CE)

Centro de Eventos do Ceará - av. Washington Soares, 999, Edson Queiroz.

21/11: Rio de Janeiro (RJ)

Arena Jockey - pça. Santos Dumont, 31, Lagoa.

19/12: Aracajú (SE)

Teatro Tobias Barreto - av. Pres. Tancredo Neves, 2.209, Inácio Barbosa.

20/12: Maceió (AL)

Teatro Gustavo Leite - r. Celso Piatti, s/n, Jaraguá.