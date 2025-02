Sinfônica cai no samba (de novo) com Toninho Geraes em concertos gratuitos

Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.



O sambista mineiro Toninho Geraes é o convidado da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais para o projeto Sinfônica Pop, com dois concertos voltados para o carnaval: nesta terça-feira (25/2), no Grande Teatro Cemig Palácio das Artes, e na quinta-feira (27/2), a céu aberto, no cruzamento das avenidas Brasil e Bernardo Monteiro, no Bairro Funcionários. Ambos terão entrada franca.

Toninho Geraes se apresentou com a Sinfônica no ano passado, experiência que classifica como “fantástica” e “muito emocionante”. “Ficou aquele gostinho de quero mais”, afirma o sambista.

Regente titular da orquestra, Ligia Amadio elogia o parceiro. “Um artista como ele seria convidado duas, três ou 10 vezes. Toninho é um dos compositores mais importantes do samba brasileiro, um dos grandes baluartes da música mais relevante do carnaval. E ele é nosso, ele é mineiro. Só isso já garante lugar de honra para o Toninho Geraes em nossos repertórios e concertos. É um privilégio poder aproveitar a presença deste grande artista”, diz.

Exclusivamente nesta terça-feira, o programa será aberto pelo Coral Lírico de Minas Gerais, com medley carnavalesco criado por Fred Natalino. Marchinhas se misturam a temas do repertório sinfônico, fazendo alusão a compositores como Dvorak e Strauss.

Só bambas no palco

O projeto envolve outros artistas do universo do samba. Além de Aline Calixto e Fabinho do Terreiro, que cantaram na edição passada, os shows contarão com a presença de Dona Elisa, um dos principais nomes da velha guarda de BH, Adriana Araújo e Alison Geraes, filho de Toninho.

“Para mim, é muito natural. Eu me sinto absolutamente à vontade mesclando a música popular ao repertório sinfônico. Musicalmente, os desafios são os mesmos, mas, na hora da apresentação, é algo muito mais livre. A gente dança um pouco, brinca com os cantores… É um ambiente mais descontraído”, diz a regente Ligia Amadio.

Em dezembro do ano passado, o samba foi oficializado como patrimônio cultural de Belo Horizonte. A decisão reconhece a importância histórica e cultural deste gênero musical na capital mineira. “Os músicos estão muito felizes de não serem reconhecidos apenas pelo público, mas também pelos órgãos oficiais”, diz Toninho Geraes.

De acordo com ele, o repertório, composto por MPB, samba e choro, vai manter cerca de 70% da estrutura do ano passado. Entre as novidades estão “Foram me chamar”, de Délcio Carvalho e Dona Ivone Lara, e “Povo negro, raça zumbi”, de Dona Elisa.



Caso Adele

Nos últimos meses, o compositor mineiro tem enfrentado um dos maiores desafios de sua carreira. Ele processa a estrela britânica Adele, a quem acusa de plagiar “Mulheres”, de sua autoria, em “Million years ago”. Toninho compara a ação ao embate bíblico entre Davi e Golias.

“Fizemos duas ações extrajudiciais, mas como eles não deram a mínima, fomos obrigados a entrar com o processo”, comenta.

O mineiro diz estar bem assessorado por advogados experientes. Na primeira audiência, realizada em dezembro do ano passado, no Rio de Janeiro, Adele e seu produtor Greg Kurstin, também coautor de “Million years ago” não compareceram.

Os dois poderiam participar por chamada de vídeo, mas optaram por ser representados por advogados da gravadora Universal.

Toninho e sua equipe jurídica suspeitam de assinaturas apresentadas. “Já acionamos a Justiça Criminal, será realizada uma perícia para verificar a autenticidade das assinaturas.” Perita musical está analisando as duas canções para verificar se houve plágio.

“A partir do meu posicionamento em relação ao plágio, outros artistas estão se sentindo encorajados a buscar seus direitos em prol da música brasileira e de suas próprias composições”, diz Toninho Geraes, citando o caso envolvendo Shakira, alvo de processo movido por Ruan Prado, Luana Matos e Calixto Afiune, com o apoio do escritório jurídico que representa o mineiro.



SINFÔNICA POP



Abertura do Carnaval da Liberdade. Com Orquestra Sinfônica de Minas Gerais, Coral Lírico e Toninho Geraes.

• Nesta terça-feira (25/2), às 20h, no Grande Teatro Cemig Palácio das Artes (Avenida Afonso Pena, 1.537, Centro). Entrada franca, com retirada de ingressos na bilheteria ou na plataforma Eventim, a partir do meio-dia (um par por CPF).

• Quinta-feira (27/2), às 20h, na esquina das avenidas Brasil e Bernardo Monteiro, no Bairro Funcionários, com entrada livre.