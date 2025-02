Palácio das Artes mais acessível para pessoas com deficiência

O Palácio das Artes está mais acessível para as pessoas com deficiência após passar por melhorias na estrutura de salas e espaços comuns da instituição. Os ajustes, que começaram em agosto de 2024, fazem parte do projeto Palácio para Todos. O resultado desse trabalho será apresentado nesta terça-feira (25/2), às 19h, em cerimônia de encerramento da primeira edição do projeto. O evento será realizado na Grande Galeria do Palácio das Artes (Av. Afonso Pena, 1.537 – Centro) e aberto ao público.

A Sala João Ceschiatti recebeu instalação de três rampas de acesso, nas quais os cadeirantes podem circular entre plateia, palco e camarim, com autonomia e sem ajuda de outras pessoas. As galerias Genesco Murta, Arlinda Corrêa Lima e Grande Galeria Alberto da Veiga Guignard agora possuem pisos táteis móveis, que podem ser instalados e removidos a cada nova exposição, permitindo acessibilidade permanente para pessoas com deficiência visual a cada mudança de expografia.

A Grande Galeria, inclusive, já está com os pisos táteis instalados na mostra de Yara Tupynambá, em cartaz até 23 de março. Novidade nos equipamentos culturais de BH, o espaço passa a ter acesso a duas réplicas do Palácio das Artes e a mapas táteis, instalados no hall principal da instituição.