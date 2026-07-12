Turismo de inverno impulsiona viagens de última hora e aquece destinos

Julho é tradicionalmente o mês mais movimentado do turismo de inverno no Brasil, e neste domingo (12/7), hotéis, pousadas e atrações registram aumento na procura por viagens de última hora. Com as férias escolares em andamento e a chegada de frentes frias em diversas regiões do país, destinos de montanha vivem um dos períodos mais aquecidos do ano.

A combinação entre temperaturas mais baixas, gastronomia típica, vinhos, cafés especiais e experiências ao ar livre tem levado milhares de brasileiros a trocar as praias pelas serras. O movimento beneficia especialmente cidades de Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo, onde o inverno se tornou um importante motor da economia do turismo.

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Minas Gerais vive alta temporada

Vasto refúgio de 6 mil hectares de Mata Atlântica em regeneração, margeando o famoso Parque Estadual do Ibitipoca Ibiti Projeto Aberta a temporada de inverno no Catelo Saint Andrews, em Gramado (RS) Castelo Saint Andrews/Divulgação O pórtico de entrada de Gramado recebe turistas com sua arquitetura europeia e o clima festivo da Serra Gaúcha. Pexels/ Ricardo Kirinus Passeio de pedalinho no Lago Negro, em Gramado, oferece um cenário clássico e tranquilo, perfeito para fotos na Serra Gaúcha. Yaya Souza Cachoeira Véu da Noiva – Campos do Jordão, SP (Parque Estadual de Campos do Jordão): Pequena e acessível, forma um poço tranquilo e cercado de natureza. FOTO: Reprodução / Instagram/camposcommabi_ Mas Campos do Jordão vai muito além da festa. O bairro Capivari, coração turístico da cidade, é parada obrigatória, por exemplo. Majtec/Wikimédia Commons Campos do Jordão(1.628m)- Conhecida como a "Suíça Brasileira", devido às suas características arquitetônicas e ao clima frio, a cidade é a mais alta do Brasil. Fica no estado de São Paulo, a 680 km da capital paulista, e tem cerca de 52.400 habitantes. A cidade é famosa pelo turismo, especialmente durante o inverno, quando uma multidão chega para aproveitar as baixas tempraturas. Governo do Estado de São Paulo Criado em Campos do Jordão, no ano de 2007, o Parque Amantikir possui 28 jardins com mais de 700 espécies de plantas ao longo dos 60.000m², abertos à visitação durante todos os dias do ano com cenários encantadores. Instagram @amantikir No Brasil, o fondue se tornou um prato muito apreciado, especialmente em regiões mais frias. Locais como Campos do Jordão (SP), Gramado (RS) e o interior de Santa Catarina são conhecidos por oferecerem experiências gastronômicas incríveis com fondues variados. Imagem de M W por Pixabay O distrito de Camanducaia, Monte Verde, registrou 4,3°C às 7h desta sexta. O registro foi a temperatura mais fria do país hoje. Tom Araújo/Divulgação Distrito de Camanducaia registrou as mais baixas temperaturas do Brasil na primeira quinzena de maio Tom Araújo/Divulgação Voltar Próximo

Em Minas Gerais, o frio tem impulsionado a ocupação de hotéis e pousadas em cidades como Monte Verde, Ouro Preto, Tiradentes, São Thomé das Letras, Gonçalves, Lavras Novas, Conceição do Ibitipoca e Serra do Cipó.

Além das paisagens, o estado atrai visitantes pela combinação entre patrimônio histórico, festivais culturais e uma gastronomia reconhecida nacionalmente. Julho também concentra importantes eventos, como festivais de inverno, apresentações musicais, feiras de artesanato e circuitos gastronômicos.

Ouro Preto, por exemplo, celebra seus 315 anos com uma programação cultural que se estende durante o mês, enquanto o tradicional Festival de Inverno movimenta museus, teatros e espaços culturais da cidade.

Viagens curtas ganham espaço

Outra tendência observada neste inverno é o crescimento das chamadas "escapadas de fim de semana". Em vez de longas férias, muitos turistas optam por viagens de dois ou três dias para destinos próximos dos grandes centros urbanos.

A facilidade de reservar hospedagens pelo celular e a flexibilidade do trabalho remoto também favorecem esse comportamento, permitindo que viajantes aproveitem alguns dias na serra mesmo durante a semana.

Gastronomia é protagonista

No Brasil, o fondue se tornou um prato muito apreciado, especialmente em regiões mais frias. Locais como Campos do Jordão (SP), Gramado (RS) e o interior de Santa Catarina são conhecidos por oferecerem experiências gastronômicas incríveis com fondues variados. Imagem de M W por Pixabay

O turismo gastronômico aparece como um dos principais atrativos da temporada.

Fondue, queijos artesanais, vinhos brasileiros, cafés especiais, chocolates, cervejas artesanais e a culinária mineira tornam-se verdadeiros convites para quem busca experiências além das paisagens.

Em Minas Gerais, roteiros ligados ao queijo artesanal, às cachaças premiadas e aos cafés especiais continuam atraindo visitantes nacionais e estrangeiros.

Turismo de experiência cresce

Mais do que visitar pontos turísticos, os viajantes procuram atividades que proporcionem conexão com a cultura local.

Entre as experiências mais procuradas estão:

oficinas gastronômicas;

visitas a vinícolas e fazendas produtoras;

trilhas e caminhadas em parques naturais;

observação do nascer e do pôr do sol;

hospedagens em cabanas, chalés e hotéis boutique;

passeios históricos guiados.

Essa mudança de comportamento fortalece pequenos empreendedores e incentiva o turismo sustentável em comunidades do interior.

Reservas de última hora aumentam

O setor também observa um crescimento nas reservas feitas poucos dias antes da viagem. Plataformas de hospedagem registram aumento na procura por destinos de inverno, impulsionada pelas previsões de queda nas temperaturas e pelas promoções de última hora.

Para os especialistas, a tendência mostra que o brasileiro está mais disposto a viajar em períodos curtos, priorizando experiências de qualidade em vez de longas estadias.

Inverno fortalece a economia do turismo

Passeio de pedalinho no Lago Negro, em Gramado, oferece um cenário clássico e tranquilo, perfeito para fotos na Serra Gaúcha. Yaya Souza

Além de movimentar hotéis e pousadas, a temporada beneficia restaurantes, cafeterias, produtores locais, guias de turismo, artesãos e o comércio regional.

Em muitos municípios de pequeno porte, julho representa um dos meses mais importantes do ano para a geração de emprego e renda, consolidando o inverno como uma das principais temporadas do turismo brasileiro.

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Com paisagens envoltas pela neblina, temperaturas amenas e uma programação cultural intensa, os destinos de serra seguem entre os favoritos dos viajantes neste mês de julho, reforçando uma tendência que cresce a cada ano: viajar para viver experiências autênticas, valorizando a cultura, a gastronomia e a natureza de cada região.