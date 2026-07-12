Turismo de inverno impulsiona viagens de última hora e aquece destinos
Férias escolares, frio intenso e busca por experiências gastronômicas e de natureza fazem crescer a procura por cidades serranas e destinos de charme
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Julho é tradicionalmente o mês mais movimentado do turismo de inverno no Brasil, e neste domingo (12/7), hotéis, pousadas e atrações registram aumento na procura por viagens de última hora. Com as férias escolares em andamento e a chegada de frentes frias em diversas regiões do país, destinos de montanha vivem um dos períodos mais aquecidos do ano.
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A combinação entre temperaturas mais baixas, gastronomia típica, vinhos, cafés especiais e experiências ao ar livre tem levado milhares de brasileiros a trocar as praias pelas serras. O movimento beneficia especialmente cidades de Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo, onde o inverno se tornou um importante motor da economia do turismo.
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Minas Gerais vive alta temporada
Em Minas Gerais, o frio tem impulsionado a ocupação de hotéis e pousadas em cidades como Monte Verde, Ouro Preto, Tiradentes, São Thomé das Letras, Gonçalves, Lavras Novas, Conceição do Ibitipoca e Serra do Cipó.
Além das paisagens, o estado atrai visitantes pela combinação entre patrimônio histórico, festivais culturais e uma gastronomia reconhecida nacionalmente. Julho também concentra importantes eventos, como festivais de inverno, apresentações musicais, feiras de artesanato e circuitos gastronômicos.
Ouro Preto, por exemplo, celebra seus 315 anos com uma programação cultural que se estende durante o mês, enquanto o tradicional Festival de Inverno movimenta museus, teatros e espaços culturais da cidade.
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Viagens curtas ganham espaço
Outra tendência observada neste inverno é o crescimento das chamadas "escapadas de fim de semana". Em vez de longas férias, muitos turistas optam por viagens de dois ou três dias para destinos próximos dos grandes centros urbanos.
A facilidade de reservar hospedagens pelo celular e a flexibilidade do trabalho remoto também favorecem esse comportamento, permitindo que viajantes aproveitem alguns dias na serra mesmo durante a semana.
Gastronomia é protagonista
O turismo gastronômico aparece como um dos principais atrativos da temporada.
Fondue, queijos artesanais, vinhos brasileiros, cafés especiais, chocolates, cervejas artesanais e a culinária mineira tornam-se verdadeiros convites para quem busca experiências além das paisagens.
Em Minas Gerais, roteiros ligados ao queijo artesanal, às cachaças premiadas e aos cafés especiais continuam atraindo visitantes nacionais e estrangeiros.
Turismo de experiência cresce
Mais do que visitar pontos turísticos, os viajantes procuram atividades que proporcionem conexão com a cultura local.
Entre as experiências mais procuradas estão:
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oficinas gastronômicas;
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visitas a vinícolas e fazendas produtoras;
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trilhas e caminhadas em parques naturais;
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observação do nascer e do pôr do sol;
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hospedagens em cabanas, chalés e hotéis boutique;
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passeios históricos guiados.
Essa mudança de comportamento fortalece pequenos empreendedores e incentiva o turismo sustentável em comunidades do interior.
Reservas de última hora aumentam
O setor também observa um crescimento nas reservas feitas poucos dias antes da viagem. Plataformas de hospedagem registram aumento na procura por destinos de inverno, impulsionada pelas previsões de queda nas temperaturas e pelas promoções de última hora.
Para os especialistas, a tendência mostra que o brasileiro está mais disposto a viajar em períodos curtos, priorizando experiências de qualidade em vez de longas estadias.
Inverno fortalece a economia do turismo
Além de movimentar hotéis e pousadas, a temporada beneficia restaurantes, cafeterias, produtores locais, guias de turismo, artesãos e o comércio regional.
Em muitos municípios de pequeno porte, julho representa um dos meses mais importantes do ano para a geração de emprego e renda, consolidando o inverno como uma das principais temporadas do turismo brasileiro.
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Com paisagens envoltas pela neblina, temperaturas amenas e uma programação cultural intensa, os destinos de serra seguem entre os favoritos dos viajantes neste mês de julho, reforçando uma tendência que cresce a cada ano: viajar para viver experiências autênticas, valorizando a cultura, a gastronomia e a natureza de cada região.