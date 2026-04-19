Ibiti Projeto: da terra arrasada à regeneração da alma da Mantiqueira

“Fomos chamados para cuidar do planeta, tratando de suas feridas, e, no processo, curar a nós mesmos" Wangari Maathai, vencedora do Prêmio Nobel da Paz



Nas montanhas da Serra da Mantiqueira, em Minas Gerais, onde o ar é puro e o silêncio é interrompido apenas pelo canto dos pássaros e o sussurro do vento entre as árvores, surge um dos mais inspiradores exemplos de transformação ambiental do Brasil: o Ibiti Projeto. O que era, há quatro décadas, uma paisagem de pastos degradados e um vilarejo quase esquecido, hoje se converte em um vasto refúgio de 6 mil hectares de Mata Atlântica em regeneração, margeando o famoso Parque Estadual do Ibitipoca.

O nome “Ibiti” evoca o tupi-guarani e carrega em si o espírito do lugar: uma conexão profunda com a terra, o sagrado e o vivo. Mais do que um destino turístico, o Ibiti é um projeto socioambiental experimental vivo, que propõe uma nova forma de habitar o planeta — com respeito, regeneração e profunda conexão humana.

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“Que lugar mágico! Estou recarregada e inspirada!”, escreveu a supermodelo Gisele Bündchen em uma publicação no Instagram, no início do mês agosto de 2023, contendo um álbum de fotos no qual ela aparece meditando em uma cachoeira, perto de uma fogueira, acariciando um cavalo e aproveitando um pão de queijo com café, além de frutas, sucos e pães.

Local místico

Mais do que um destino turístico, o Ibiti é um projeto socioambiental experimental vivo, que propõe uma nova forma de habitar o planeta Ibiti Projeto/Divulgação

O Ibiti Projeto transcende o conceito convencional de ecoturismo. Aqui, a sustentabilidade ganha um tom quase místico: caminhadas silenciosas por trilhas imersas na floresta, banhos em rios cristalinos, observação de orquídeas silvestres e bromélias, ou simplesmente o ato de respirar fundo em meio a um cenário que parece saído de um sonho ancestral.

O projeto valoriza a “cultura do ser”: retiros regenerativos, experiências de conexão interior, gastronomia farm-to-table com ingredientes orgânicos cultivados na própria terra e práticas que promovem o bem-estar físico, mental e espiritual. Esculturas como “The Big Family”, o misterioso Lago Negro e vilarejos renascidos, como Mogol (considerada a “capital” do Ibiti), adicionam camadas de arte, história e magia ao lugar.

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Hospedagens refletem essa filosofia. O Engenho Lodge oferece charme colonial sofisticado com oito suítes elegantes. O Ibiti Village, em Mogol, permite imersão na vida comunitária mineira. Já as opções Remote são refúgios isolados para quem busca privacidade absoluta na natureza. Todas seguem princípios de construção sustentável, mínimo impacto e compensação de carbono.

O turismo lá é regenerativo: cada visita contribui ativamente para a restauração do ecossistema, a geração de renda local e o fortalecimento da comunidade. Em 2025, o projeto foi premiado com o troféu Prata no Prêmio Nacional do Turismo na categoria Turismo Sustentável.

Floresta viva

Cerca de 62% da área já se encontra coberta por mata nativa, resultado de um trabalho contínuo de reflorestamento Ibiti Projeto/Divulgação

Tudo começou na década de 1980, com a aquisição da histórica Fazenda do Engenho, uma bela construção colonial do século 18. O que parecia um retiro rural se transformou, ao longo dos anos, em um compromisso radical com a recuperação ambiental. Hoje, cerca de 62% da área já se encontra coberta por mata nativa, resultado de um trabalho contínuo de reflorestamento, regeneração natural e rewilding (reintrodução de espécies nativas).

Jacutingas, muriquis-do-norte e outras espécies da fauna brasileira estão retornando aos seus habitats. Nascentes são protegidas, corredores ecológicos são restaurados e o solo, antes exaurido, volta a pulsar com vida. O projeto não para por aí: inclui produção de alimentos orgânicos, compostagem, energia solar, práticas dos 5R e até um modelo inovador de crédito de carbono baseado em regeneração real.

É uma visão holística que transforma degradação em abundância — um convite para que visitantes não apenas contemplem, mas participem dessa alquimia entre homem e natureza.







Gigantes da montanha

The Big Family foram criadas pela artista norte-americana Karen Cusolito para o Burning Man Festival de 2007, nos EUA e trazidas para Minas Gerais Ibiti Projeto/Divulgação

O Ibiti Projeto não é apenas um refúgio de sustentabilidade em Minas Gerais. É um espaço sagrado de reconexão, onde a regeneração da Mata Atlântica se entrelaça com uma atmosfera profundamente mística. No local, o que era pastagem degradada transformou-se em um santuário vivo de 6 mil hectares, onde a natureza, a arte e o espírito humano dialogam em harmonia. O próprio nome “Ibiti”, de origem tupi-guarani, evoca a essência sagrada da terra — um convite ancestral para habitar o planeta com reverência.

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No coração dessa mística está a The Big Family (A Grande Família), um conjunto de sete esculturas monumentais de ferro e aço, instaladas no topo da Pedra do Tatu. Criadas pela artista norte-americana Karen Cusolito para o Burning Man Festival de 2007, nos EUA, as obras nasceram com uma torre de perfuração de petróleo no centro, simbolizando o “deus dos dias atuais”: a ambição humana e seu impacto ambiental sobre as culturas do mundo.

Em 2014, elas atravessaram oceanos numa epopeia logística épica — transportadas inteiras, deitadas em “camas” especiais criadas pela própria artista — até encontrarem seu lar definitivo em Minas Gerais. O fundador Renato Machado conta que o aço, extraído originalmente de minas mineiras, circulou o planeta e retornou transformado: “É reciclagem, é lixo que se transformou em algo melhor, uma ‘regeneração’”. Karen, emocionada em visita posterior, disse nunca ter imaginado um destino tão perfeito para suas “crianças”.

Cada uma das gigantes (até 9 metros de altura e 6 toneladas, totalizando mais de 40 toneladas) carrega um significado espiritual que reforça a filosofia do projeto: o equilíbrio entre humanidade e natureza, a diversidade cultural unida pela regeneração. São guardiões silenciosos, “congelados como tronos enferrujados”, que observam a floresta renascente:

- Achmed: representa o mundo muçulmano, em postura de humildade e devoção, conectado diretamente à Terra.

- Mumbatu: evoca as religiões africanas, curvando-se em respeito à vida e ao equilíbrio perfeito entre natureza e humanidade.

- Ecstasy: expressa iluminação absoluta e clareza, como uma adoradora do sol em júbilo extático.

- Epiphany: transmite a alegria de reconhecer o essencial na vida, um momento de iluminação e valorização profunda da existência.

- Passage: ilustra a passagem de criatividade e tradição entre gerações, com uma mãe e uma criança caminhando juntas.

- Humble George: mãos em prece, simboliza a oração cristã pela paz, transmitindo calma e fé serena.

Instaladas como uma galeria a céu aberto integrada à mata, as esculturas não são meros objetos de arte: são ícones da regeneração. O que era sucata industrial torna-se símbolo de esperança, espelhando o trabalho do Ibiti em recuperar solo exaurido, proteger nascentes e reintroduzir fauna nativa. A caminhada de 4 km desde o Engenho Lodge até a Pedra do Tatu — muitas vezes culminando num piquenique ao pôr do sol — é uma experiência transformadora. Visitantes relatam uma energia palpável: posturas de reverência, oração, alegria, humildade e paz que convidam à contemplação interior. No silêncio da montanha, o metal encontra a mata, e a natureza acolhe o que um dia saiu dela. É arte que ensina sustentabilidade, sobrevivência e sensibilidade.

Lago Negro

O misticismo se estende além das esculturas. O Lago Negro, com suas águas escuras e serenas, cercado por floresta densa, parece saído de um sonho ancestral. Localizado a poucos quilômetros do Ibiti Village, é palco de mergulhos refrescantes, stand-up paddle e experiências românticas como o “Night & Day”, com fogueira acesa sob o céu estrelado. Próxima a ele, a enigmática Gruta do Andorinhão completa o circuito com seu ambiente misterioso e tranquilo. Juntos, esses elementos criam um paraíso místico onde o bem-estar não é luxo, mas consequência natural da reconexão sagrada com o solo, os seres vivos e o planeta.

No Ibiti, o turismo é regenerativo e espiritual: cada trilha, cada vivência, cada respiração profunda na floresta reforça a mensagem de que é possível curar o que foi degradado. As esculturas da The Big Family não são apenas um atrativo — são o símbolo vivo dessa alquimia. Elas transformam o visitante em parte da Grande Família da Terra, convidando-o a levar para casa não só memórias, mas uma nova consciência: a de que sustentabilidade, arte e misticismo podem, sim, coexistir em harmonia perfeita.

Se o Ibiti já era um destino de beleza selvagem, com as esculturas e o Lago Negro ele se revela um templo vivo nas montanhas de Minas — prova de que o sagrado nasce da regeneração.

Como chegar e viver a experiência

O Ibiti Projeto fica próximo a Lima Duarte (MG), na Zona da Mata mineira, a cerca de 2h30 do Aeroporto da Zona da Mata (próximo a Juiz de Fora). De carro ou transfer, o trajeto pela serra já prepara o visitante para a imersão.

Para quem busca uma viagem com propósito, o Ibiti oferece trilhas, passeios a cavalo com raça Mangalarga, safáris educativos para conhecer o rewilding, workshops de educação ambiental e retiros corporativos ou pessoais focados em regeneração interior e coletiva.

Um convite para o futuro

Em tempos de crise climática e desconexão humana, o Ibiti Projeto se apresenta como uma utopia possível: prova de que é viável restaurar o que foi degradado, valorizar comunidades tradicionais e criar experiências de luxo que, ao mesmo tempo, curam o planeta e as pessoas.

Visitar o Ibiti não é apenas fazer turismo. É participar de uma transformação. É reconectar-se com a essência mística da natureza mineira e levar para casa não só lembranças, mas uma nova forma de olhar o mundo — mais consciente, mais viva e profundamente sustentável.









Ibiti Projeto

Lima Duarte, Minas Gerais

Site oficial: ibiti.com

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