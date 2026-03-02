Conheça 7 maravilhas naturais de Minas Gerais para visitar

Quando se fala em Minas Gerais, o pensamento costuma voar para o pão de queijo, as cidades históricas e a arte barroca. No entanto, o estado guarda tesouros naturais que competem com qualquer cartão-postal do Brasil, muitos deles ainda pouco explorados pelo turismo de massa.

Se você planeja uma viagem, vale a pena fugir do roteiro convencional e descobrir paisagens impressionantes. De cânions monumentais a cachoeiras que se perdem de vista, Minas oferece experiências únicas para quem busca aventura e contato com a natureza. Separamos sete lugares que merecem sua visita.

7 maravilhas naturais para conhecer em Minas Gerais

Cânions de Furnas: Localizado em Capitólio, o "Mar de Minas" é formado por um imenso lago artificial que serpenteia entre paredões rochosos de mais de 20 metros de altura. Passeios de lancha levam a cachoeiras que deságuam diretamente no lago, criando um cenário espetacular. Cachoeira do Tabuleiro: Com 273 metros de queda, é a cachoeira mais alta de Minas e uma das maiores do Brasil. Situada no Parque Natural Municipal do Tabuleiro, em Conceição do Mato Dentro, a força da água esculpiu um poço com cerca de 20 metros de profundidade. A trilha para chegar até a base é desafiadora, mas a vista recompensa todo o esforço. Pico da Bandeira: Na divisa com o Espírito Santo, dentro do Parque Nacional do Caparaó, está o terceiro ponto mais alto do país. A subida noturna para ver o nascer do sol acima das nuvens é uma experiência transformadora e um dos programas mais procurados por aventureiros. Parque Estadual do Ibitipoca: Em Lima Duarte, este parque é um santuário de biodiversidade. Suas trilhas levam a grutas, picos e cachoeiras de águas avermelhadas, como a famosa Janela do Céu. A paisagem, repleta de quartzito e campos de altitude, parece ter saído de outro planeta. Serra da Canastra: É aqui que nasce o histórico rio São Francisco. O parque nacional abriga a monumental cachoeira Casca D'Anta, com 186 metros em sua parte principal, além de uma fauna rica, com tamanduás-bandeira e lobos-guará. É um destino ideal para quem gosta de explorar grandes áreas de carro e fazer paradas estratégicas. Gruta de Maquiné: Descoberta em 1825 pelo fazendeiro Joaquim Maria Maquiné, é considerada o berço da paleontologia brasileira por ter sido amplamente estudada por Peter Lund. Localizada em Cordisburgo, a gruta possui sete salões abertos à visitação, repletos de formações rochosas raras que criam um ambiente mágico e surpreendente. Parque Nacional Cavernas do Peruaçu: No norte de Minas, este parque protege um patrimônio arqueológico inestimável, com mais de 140 cavernas catalogadas e mais de 80 sítios com pinturas rupestres. A Gruta do Janelão e seus salões gigantescos oferecem uma visão da grandiosidade da natureza e da história humana na região.

