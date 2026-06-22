Onde fica o tesouro quente de Minas que promove a cura no frio do inverno?

Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais

Enquanto geadas cobrem montanhas e cachoeiras ficam para os mais corajosos, o Sul de Minas revela um tesouro que ganha ainda mais encanto nesta época do ano: as estâncias hidrominerais do Circuito das Águas, onde fontes termais e minerais transformam o frio em bem-estar.

O inverno chegou com força a Minas Gerais. As manhãs amanhecem envoltas por neblina, os termômetros despencam e cidades da Serra da Mantiqueira registram temperaturas próximas de 0°C. É quando o estado muda de cenário. As cachoeiras cristalinas, protagonistas do verão, cedem espaço a outra experiência: mergulhar em águas naturalmente quentes e minerais enquanto o ar gelado desenha nuvens de vapor sobre piscinas e fontes centenárias.

Quem teria coragem de enfrentar uma cachoeira nesta época do ano? Há sempre os aventureiros que desafiam a água gelada como se praticassem uma sessão de crioterapia. Mas, para a maioria dos viajantes, o verdadeiro luxo do inverno mineiro está em trocar o choque térmico pelo abraço acolhedor das águas medicinais.

Poucos lugares traduzem tão bem essa sensação quanto Caxambu, no Sul de Minas. Cercada pelas montanhas da Serra da Mantiqueira, a cidade parece ter sido feita para o inverno. Ruas tranquilas, clima serrano, construções históricas e um dos mais importantes parques hidrominerais do mundo fazem dela um destino onde o tempo desacelera e o corpo agradece.

Foi justamente esse encanto que conquistou o poeta Olavo Bilac, que escreveu:

"O que sei é que as águas santas são santíssimas... Esse milagre é operado, em parte pelo uso das águas, mas é também devido à doçura deste clima abençoado, dessa serra e desse céu e, principalmente, à bondade sem par desta gente de Caxambu..."

Mais de um século depois, suas palavras continuam atuais.

A família imperial e a fama das águas de cura

Piscinas de hidroterapia do Parque das Águas de Caxambu, no Sul de Minas Gerais Shirley Pacelli/EM

Muito antes de o turismo de bem-estar se tornar tendência, a realeza brasileira já percorria os caminhos da Serra da Mantiqueira em busca das famosas águas minerais de Caxambu. No século 19, a cidade transformou-se em um dos refúgios preferidos da família imperial, atraída pela reputação terapêutica das fontes.

Dom Pedro II, a imperatriz Teresa Cristina, a princesa Isabel e o conde d'Eu estiveram entre os visitantes ilustres que procuraram a estância hidromineral. A princesa, que durante anos enfrentou dificuldades para engravidar, chegou a seguir recomendações médicas para fazer tratamentos com as águas minerais de Caxambu. Na época, acreditava-se que as fontes possuíam propriedades capazes de auxiliar no tratamento de diferentes enfermidades e favorecer a fertilidade.

A tradição oral da cidade conta que Isabel visitou repetidas vezes as fontes na esperança de realizar o sonho da maternidade. Embora não exista comprovação científica de que as águas tenham sido responsáveis por sua gravidez, o fato é que, anos depois, a princesa deu à luz três filhos — Pedro de Alcântara, Luís Maria e Antônio Gastão. A história ajudou a fortalecer ainda mais a fama de Caxambu como um lugar de cura e renovação, atraindo visitantes de todas as partes do Brasil.

A presença da família imperial deixou marcas que permanecem vivas até hoje. No Parque das Águas, algumas das doze fontes receberam nomes em homenagem aos ilustres visitantes, como as fontes Dom Pedro, Princesa Isabel, Duque de Saxe e Conde d'Eu. A imponente Fonte Dom Pedro, coroada por uma grande coroa dourada, tornou-se um dos cartões-postais da cidade e simboliza a estreita ligação entre Caxambu e a história do Brasil.

Um circuito onde a água é protagonista

São Lourenço, com suas belezas naturais e atrações únicas, oferece experiências inesquecíveis para todos os gostos, desde o Parque das Águas até o tradicional Mercado Municipal. Instagram @parquedasaguassl O Parque das Águas é a principal atração de São Lourenço, essencial para a história e o desenvolvimento da cidade. Suas fontes de água mineral, descobertas no século XIX, tornaram-se conhecidas pelos benefícios terapêuticos, levando à criação da Cia. das Águas Minerais e ao crescimento da região. Diovanimangia /Wikimédia Commons Piscinas de hidroterapia do Parque das Águas de Caxambu, no Sul de Minas Gerais Shirley Pacelli/EM O trem conta com antigos vagões de madeira e aço carbono, e há possibilidade de fretamento para grupos e excursões. Na estação de São Lourenço, os visitantes podem visitar feiras de artesanato, lojas e um bar. A cidade também oferece atrações como charretes e teleférico. Instagram @tremdasaguas Em um bonito vale da Serra da Mantiqueira, a 904 metros de altitude surge Caxambu, um dos maiores complexos hidrominerais do mundo, cuja fama remonta à época do Brasil Colônia. Instagram @turismoculturacaxambu Em São Lourenço, não deixe de fazer o passeio de balão e deslumbrar com a paisagem do Sul de Minas Bruno Albergaria Santos/Divulgação Voltar Próximo

Caxambu integra o famoso Circuito das Águas de Minas Gerais, uma região formada por 16 municípios que compartilham uma riqueza rara: nascentes minerais de diferentes propriedades, clima de montanha, paisagens exuberantes e uma hospitalidade tipicamente mineira.

Além de Caxambu, fazem parte do circuito Baependi, Cambuquira, Campanha, Carmo de Minas, Conceição do Rio Verde, Cruzília, Dom Viçoso, Jesuânia, Lambari, Olímpio Noronha, Passa Quatro, Pouso Alto, São Lourenço, Soledade de Minas e Três Corações. Cada cidade tem personalidade própria, mas todas oferecem ao visitante o mesmo convite: desacelerar.

O charme do Trem das Águas

O trem conta com antigos vagões de madeira e aço carbono, e há possibilidade de fretamento para grupos e excursões. Na estação de São Lourenço, os visitantes podem visitar feiras de artesanato, lojas e um bar. A cidade também oferece atrações como charretes e teleférico. Instagram @tremdasaguas

Uma das viagens mais encantadoras do circuito acontece sobre trilhos. O tradicional Trem das Águas liga São Lourenço a Soledade de Minas em uma locomotiva a vapor que preserva o charme das antigas ferrovias brasileiras.

Durante cerca de duas horas, o passeio percorre paisagens rurais, fazendas, rios e trechos de Mata Atlântica ao som da música regional executada ao vivo. No inverno, a combinação entre a fumaça da maria-fumaça, a neblina das montanhas e o frio típico da Mantiqueira transforma o percurso em uma verdadeira viagem no tempo. Em Soledade de Minas, os visitantes encontram feira de artesanato, quitandas, doces mineiros e produtos típicos antes do retorno.

São Lourenço: balões, fontes e festival de inverno

São Lourenço, com suas belezas naturais e atrações únicas, oferece experiências inesquecíveis para todos os gostos, desde o Parque das Águas até o tradicional Mercado Municipal. Instagram @parquedasaguassl

Entre os destinos mais procurados está São Lourenço, onde o frio ganha um charme especial. As temperaturas podem chegar perto de 0°C durante o inverno, criando o cenário perfeito para passeios ao ar livre.

O tradicional Parque das Águas reúne fontes minerais famosas, entre elas a Fonte Vichy, cuja composição é encontrada apenas em São Lourenço e na cidade francesa de Vichy. Outra experiência inesquecível acontece ao nascer do sol: os voos de balão revelam a Serra da Mantiqueira envolta pela névoa.

Durante os meses de inverno, a cidade costuma intensificar sua programação cultural, com Festival de Inverno, apresentações musicais, feiras gastronômicas, exposições de artesanato, concertos e atividades ao ar livre que movimentam a região e atraem milhares de visitantes.

Cambuquira: natureza, silêncio e águas de cura

Menor e mais reservada, Cambuquira encanta justamente pela tranquilidade. Cercado por remanescentes da Mata Atlântica, seu Parque das Águas reúne fontes minerais, balneário e áreas verdes onde o silêncio faz parte da experiência.

Ali, ciência e tradição caminham juntas. As águas minerais, conhecidas há gerações por suas características únicas, transformaram a cidade em um dos refúgios mais acolhedores do circuito.

Lambari: bem-estar entre montanhas

Em Lambari, o ritmo continua desacelerado. O Parque das Águas reúne piscinas, fontes minerais e jardins que convidam a longas caminhadas. O elegante Palace Cassino, às margens do Lago Guanabara, relembra os tempos áureos das estâncias hidrominerais e reforça o charme histórico da cidade.

É um destino para quem procura equilíbrio entre natureza, patrimônio e descanso.

Quando o frio vira convite

No inverno mineiro, as montanhas ficam mais bonitas, a gastronomia ganha ainda mais sabor e o café parece sempre servido na temperatura perfeita. Queijos artesanais, doces caseiros, fogões a lenha e a hospitalidade das cidades do Sul de Minas completam uma viagem que aquece muito além do corpo.

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Como escreveu Mário Quintana, "viajar é trocar a roupa da alma". No Circuito das Águas, essa troca acontece em meio ao frio das montanhas e ao calor das fontes minerais. Um contraste tipicamente mineiro que transforma uma simples viagem em uma experiência de descanso, saúde e renovação.