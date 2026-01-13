5 destinos de montanha em Minas Gerais para viajar com a família

Minas Gerais se consolidou como um dos destinos mais procurados por famílias que buscam aliar o ar puro das montanhas com conforto, segurança e boa gastronomia. Com a crescente valorização do turismo nacional, diversas cidades mineiras se destacam pela infraestrutura preparada para receber desde crianças pequenas até os avós, oferecendo uma pausa revigorante na rotina.

Seja para um feriado prolongado ou para as férias, as serras do estado guardam refúgios que prometem memórias inesquecíveis. As opções vão de vilarejos charmosos com influência europeia a parques nacionais com cachoeiras acessíveis, garantindo atividades para todos os gostos e idades. Explorar esses lugares é uma oportunidade de se reconectar com a natureza sem abrir mão da comodidade.

Conheça cinco destinos de montanha em Minas Gerais perfeitos para uma viagem em família.

Monte Verde

Localizado no extremo sul de Minas, na Serra da Mantiqueira, Monte Verde é famoso por seu clima frio e arquitetura com inspiração europeia. A avenida principal concentra restaurantes de fondue, chocolaterias e lojas de artesanato, criando um ambiente acolhedor. Para as crianças, a diversão é garantida com passeios a cavalo, patinação no gelo e trilhas leves com vistas panorâmicas.

Serra do Cipó

Porta de entrada para o parque nacional de mesmo nome, o distrito de Santana do Riacho é ideal para famílias que amam o contato com a natureza. A região oferece dezenas de cachoeiras com poços para banho, muitas delas com acesso fácil e estrutura de apoio. A Cachoeira Grande, por exemplo, é um dos cartões-postais e possui um caminho tranquilo para caminhada, sendo acessível para todas as idades.

Conceição do Ibitipoca

Este vilarejo charmoso é a base para quem visita o Parque Estadual do Ibitipoca. Embora algumas trilhas do parque exijam mais preparo físico, o circuito das águas é mais curto e leva a poços e cachoeiras perfeitos para um dia em família. A vila em si é uma atração, com suas ruas de pedra, pousadas aconchegantes e uma culinária mineira que encanta os visitantes.

Gonçalves

Também na Serra da Mantiqueira, Gonçalves une o charme rústico com uma veia gastronômica forte, focada em produtos orgânicos e locais. O destino é ótimo para quem busca tranquilidade. As famílias podem aproveitar cachoeiras de fácil acesso, fazer passeios a cavalo e visitar produtores de azeite e queijos. A atmosfera pacata do centrinho convida a caminhadas sem pressa.

São Lourenço

Parte do famoso Circuito das Águas, São Lourenço é um clássico para viagens em família. Sua principal atração é o Parque das Águas, um espaço com fontes de água mineral, um grande lago com pedalinhos, áreas verdes para piquenique e playgrounds. A cidade também oferece passeios de charrete e um teleférico que proporciona uma vista incrível da região, agradando tanto os pequenos quanto os adultos.

