5 destinos de montanha em Minas Gerais para viajar com a família
De Monte Verde à Serra do Cipó, conheça opções de lugares com natureza, boa gastronomia e estrutura para receber crianças com conforto e segurança
compartilheSIGA
Minas Gerais se consolidou como um dos destinos mais procurados por famílias que buscam aliar o ar puro das montanhas com conforto, segurança e boa gastronomia. Com a crescente valorização do turismo nacional, diversas cidades mineiras se destacam pela infraestrutura preparada para receber desde crianças pequenas até os avós, oferecendo uma pausa revigorante na rotina.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Seja para um feriado prolongado ou para as férias, as serras do estado guardam refúgios que prometem memórias inesquecíveis. As opções vão de vilarejos charmosos com influência europeia a parques nacionais com cachoeiras acessíveis, garantindo atividades para todos os gostos e idades. Explorar esses lugares é uma oportunidade de se reconectar com a natureza sem abrir mão da comodidade.
Leia Mais
9 motivos para passar as férias em um refúgio de montanhas em Minas
5 destinos em Minas Gerais para quem busca tranquilidade e segurança
Conheça cinco destinos de montanha em Minas Gerais perfeitos para uma viagem em família.
Monte Verde
Localizado no extremo sul de Minas, na Serra da Mantiqueira, Monte Verde é famoso por seu clima frio e arquitetura com inspiração europeia. A avenida principal concentra restaurantes de fondue, chocolaterias e lojas de artesanato, criando um ambiente acolhedor. Para as crianças, a diversão é garantida com passeios a cavalo, patinação no gelo e trilhas leves com vistas panorâmicas.
Serra do Cipó
Porta de entrada para o parque nacional de mesmo nome, o distrito de Santana do Riacho é ideal para famílias que amam o contato com a natureza. A região oferece dezenas de cachoeiras com poços para banho, muitas delas com acesso fácil e estrutura de apoio. A Cachoeira Grande, por exemplo, é um dos cartões-postais e possui um caminho tranquilo para caminhada, sendo acessível para todas as idades.
Conceição do Ibitipoca
Este vilarejo charmoso é a base para quem visita o Parque Estadual do Ibitipoca. Embora algumas trilhas do parque exijam mais preparo físico, o circuito das águas é mais curto e leva a poços e cachoeiras perfeitos para um dia em família. A vila em si é uma atração, com suas ruas de pedra, pousadas aconchegantes e uma culinária mineira que encanta os visitantes.
Gonçalves
Também na Serra da Mantiqueira, Gonçalves une o charme rústico com uma veia gastronômica forte, focada em produtos orgânicos e locais. O destino é ótimo para quem busca tranquilidade. As famílias podem aproveitar cachoeiras de fácil acesso, fazer passeios a cavalo e visitar produtores de azeite e queijos. A atmosfera pacata do centrinho convida a caminhadas sem pressa.
São Lourenço
Parte do famoso Circuito das Águas, São Lourenço é um clássico para viagens em família. Sua principal atração é o Parque das Águas, um espaço com fontes de água mineral, um grande lago com pedalinhos, áreas verdes para piquenique e playgrounds. A cidade também oferece passeios de charrete e um teleférico que proporciona uma vista incrível da região, agradando tanto os pequenos quanto os adultos.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.