Ouro Preto: a verdadeira luta pela liberdade nasceu entre os negros

Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais

A antiga Vila Rica, fundada em 8 de julho de 1711, tornou-se uma das cidades mais ricas da América Portuguesa graças ao ouro extraído das montanhas de Minas Gerais. Mas toda essa riqueza teve um preço: foi construída pelo trabalho de dezenas de milhares de africanos escravizados.

Foram eles que abriram galerias subterrâneas, ergueram igrejas, construíram pontes, chafarizes e casarões que hoje fazem de Ouro Preto o primeiro Patrimônio Mundial reconhecido pela Unesco no Brasil.

Liberdade para alguns, escravidão para muitos

Quando a Inconfidência Mineira ganhou forma, em 1789, os ideais iluministas de liberdade circulavam pela antiga Vila Rica. Entretanto, os Autos da Devassa mostram que o movimento não apresentou um projeto oficial para extinguir a escravidão.

Boa parte dos inconfidentes pertencia à elite mineradora e possuía pessoas escravizadas. A independência defendida pelo grupo tinha caráter político e econômico, mas não significava, necessariamente, liberdade para a população negra. Enquanto isso, os africanos escravizados já protagonizavam sua própria luta contra o sistema escravista.

Chico Rei: o rei que transformou ouro em liberdade

Chico Rei é um dos personagens mais emblemáticos da história e da cultura afro-brasileira em Minas Gerais. Sua trajetória mistura tradição oral, memória coletiva e elementos históricos, tornando-se um símbolo da resistência negra e da luta pela liberdade.

Segundo a tradição preservada em Ouro Preto, Chico Rei era um rei africano do Reino do Congo que foi capturado durante o tráfico transatlântico de escravizados no século XVIII. Durante a travessia para o Brasil, perdeu grande parte de sua família. Ao chegar à então Vila Rica, foi vendido como escravizado para trabalhar nas minas de ouro.

Com o passar dos anos, teria conseguido comprar sua própria alforria e, posteriormente, adquirido uma mina de ouro. A tradição conta que ele aproveitava o ouro escondido nos cabelos e no corpo após o trabalho para formar um pequeno patrimônio. Depois de tornar-se proprietário da mina, utilizou seus recursos para comprar a liberdade de outros africanos escravizados, gesto que o transformou em símbolo de solidariedade e resistência.

Também é atribuída a Chico Rei a construção da Igreja de Santa Efigênia, considerada um dos principais marcos da religiosidade afro-brasileira em Minas Gerais. Embora historiadores apontem que a igreja foi resultado do trabalho coletivo da Irmandade de Santa Efigênia.

Hoje, a histórica Mina de Chico Rei é um dos atrativos mais visitados de Ouro Preto. O local preserva a memória da resistência negra e da trajetória do lendário líder africano, oferecendo aos visitantes uma imersão na história da mineração, da escravidão e da luta pela liberdade que marcou a antiga Vila Rica.

História ou lenda?

Os pesquisadores fazem uma distinção importante: não existem documentos oficiais do século 18 que comprovem todos os detalhes da vida de Chico Rei. Sua história foi transmitida principalmente pela tradição oral, por relatos preservados pelas irmandades negras e por obras literárias do século 19 e 20.

Mesmo assim, sua figura possui enorme valor histórico e cultural porque representa a experiência de milhares de africanos escravizados que lutaram para conquistar a liberdade e preservar suas identidades.

Um símbolo da cultura afro-mineira

Mais do que um personagem, Chico Rei tornou-se um símbolo da resistência negra em Ouro Preto. Seu legado está presente:

nas celebrações do Congado e das irmandades negras;

na devoção a Santa Efigênia e Nossa Senhora do Rosário;

na valorização da cultura afro-brasileira em Minas Gerais;

e na memória da luta pela liberdade durante o período da escravidão.

Ao completar 315 anos, Ouro Preto continua preservando essa herança, lembrando que a história da antiga Vila Rica não foi construída apenas pelos grandes nomes da Inconfidência, mas também por homens e mulheres africanos que resistiram, trabalharam e ajudaram a moldar a identidade cultural do Brasil.

Quilombos desafiaram o sistema escravista

Muito antes da Lei Áurea, a liberdade já era buscada nas matas que cercavam Vila Rica. Diversos quilombos surgiram na região das minas, reunindo negros fugitivos, libertos e seus descendentes. Essas comunidades organizavam formas próprias de produção, defesa e organização social, enfrentando constantes expedições enviadas pelas autoridades coloniais.

Além dos quilombos, muitos africanos encontraram nas irmandades religiosas espaços de acolhimento, solidariedade e preservação de suas tradições. Igrejas como Santa Efigênia e Nossa Senhora do Rosário tornaram-se importantes centros da cultura afro-mineira.

Um legado que permanece vivo

Ao celebrar 315 anos, Ouro Preto preserva monumentos que contam a história da mineração e da Inconfidência. Mas suas ruas também guardam a memória dos africanos que construíram a cidade, das irmandades negras, dos quilombos e de personagens como Chico Rei.

Mais do que recordar o passado, celebrar Ouro Preto é reconhecer que a liberdade brasileira não nasceu apenas nos salões onde se discutia política. Ela também foi conquistada nas minas, nas senzalas, nas igrejas negras e nos quilombos, onde milhares de africanos resistiram diariamente ao sistema escravista e ajudaram a escrever uma das páginas mais importantes da história do Brasil.

Outras lideranças negras que desafiaram a escravidão

A resistência em Minas Gerais também foi marcada por líderes quilombolas cujos nomes aparecem em documentos coloniais, como Ambrósio, que comandou um dos maiores quilombos do Campo Grande, no século 18, enfrentando tropas da Coroa Portuguesa por vários anos.

Embora atuasse em outra região da capitania, sua luta tornou-se símbolo da resistência negra em Minas e inspirou outras comunidades formadas por pessoas escravizadas que buscavam a liberdade. Ele estava localizado no oeste da antiga Capitania de Minas Gerais, em uma vasta área que hoje abrange municípios como Ibiá, Campos Altos, São Roque de Minas, Sacramento e parte do Triângulo Mineiro.

Era um complexo formado por diversos quilombos, sendo o mais conhecido o Quilombo do Ambrósio, liderado por Ambrósio em meados do século XVIII. A comunidade resistiu por anos às expedições militares enviadas pela Coroa Portuguesa, até ser destruída por volta de 1746.

Ao lado de inúmeras lideranças anônimas — mulheres, homens e crianças cujos nomes não ficaram registrados — esses quilombolas demonstraram que a luta pela liberdade começou muito antes da abolição.

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