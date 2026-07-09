Entre ladeiras e arco-íris, Ouro Preto abre caminhos para o respeito 

Reconhecida mundialmente por suas ladeiras, igrejas barrocas, museus e memórias que ajudam a contar a história do Brasil, Ouro Preto vem escrevendo também um capítulo importante no presente: o de uma cidade que busca construir relações mais respeitosas, seguras e acolhedoras para a comunidade LGBTQIAPN+.

A recente criação da Política Municipal de Turismo LGBTQIAPN+ representa um avanço significativo nessa direção. Sancionada por meio da Lei Municipal nº 1.656/2026, a iniciativa estabelece diretrizes para que visitantes e moradores encontrem, no destino, uma experiência livre de discriminação, com mais informação, qualificação e respeito à diversidade.

A legislação também cria o Selo Arco-Íris, destinado a reconhecer estabelecimentos e serviços turísticos comprometidos com práticas inclusivas. Mais do que uma ação voltada ao setor turístico, a medida reforça uma compreensão essencial: hospitalidade não se resume a receber bem. Ela envolve garantir que todas as pessoas possam circular, se hospedar, se divertir, consumir cultura e viver a cidade com dignidade, sem medo de preconceito ou violência.

Uma rede de acolhimento

Ouro Preto já vinha construindo esse caminho com a criação do Centro de Referência e Acolhimento LGBT+, ligado à Secretaria de Desenvolvimento Social. O espaço oferece atendimento socioassistencial, orientação e ações de enfrentamento à LGBTfobia, além de atuar em rede para a garantia de direitos da população LGBTQIAPN+ da sede, dos distritos e de municípios da região.

A cidade também conta com um Conselho Municipal dos Direitos da População LGBTQIAP+, criado em 2022, que contribui para a elaboração, fiscalização e implementação de políticas públicas voltadas à diversidade sexual e de gênero.

Diversidade também é patrimônio

Ao investir em acolhimento, formação e combate à discriminação, Ouro Preto mostra que tradição e transformação podem caminhar juntas. A cidade, que guarda marcas profundas do passado brasileiro, amplia seu olhar para o futuro ao reconhecer que o turismo, a cultura e a cidadania precisam ser espaços de pertencimento para todas e todos.

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A iniciativa ganha ainda mais força quando se observa o post que celebra a nova política municipal: uma mensagem que vai além da divulgação de uma lei e reafirma um compromisso coletivo com o respeito. Em Ouro Preto, diversidade também é patrimônio — e merece ser cuidada, valorizada e celebrada todos os dias.