Onde o Orgulho é bem-vindo: os 10 melhores destinos LGBT+ do Brasil 

Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais

Viajar também é uma forma de celebrar a liberdade. E, quando o assunto é turismo LGBT+, inclusão e desenvolvimento caminham lado a lado. Considerado um dos segmentos mais dinâmicos da indústria global de viagens, esse mercado movimenta bilhões de dólares todos os anos e cresce mais que o dobro do turismo convencional.

Em 2026, o turismo LGBT+ deve movimentar cerca de US$ 385,5 bilhões em todo o mundo. A expectativa é que esse volume alcance US$ 660,8 bilhões até 2033, com taxa média de crescimento anual de aproximadamente 8%, segundo projeções internacionais. O desempenho supera o de boa parte do mercado turístico global e confirma que investir em destinos inclusivos também é uma estratégia de desenvolvimento econômico.

Amam viajar

Em média, turistas LGBT+ realizam até quatro viagens por ano, permanecem mais tempo nos destinos Freepik/Reprodução

O perfil desse viajante ajuda a explicar os números. Em média, turistas LGBT+ realizam até quatro viagens por ano, permanecem mais tempo nos destinos, gastam mais com hospedagem, gastronomia, cultura e entretenimento e costumam viajar também na baixa temporada, contribuindo para reduzir a sazonalidade e manter hotéis, bares, restaurantes e atrações turísticas em atividade durante todo o ano.

No Brasil, esse potencial também é expressivo. Estimativas apontam que o turismo e o consumo da comunidade LGBT+ injetaram cerca de R$ 600 bilhões na economia brasileira em 2024, mantendo um ritmo de crescimento anual próximo de 11%. Mais do que um público consumidor, trata-se de um segmento capaz de impulsionar investimentos, gerar empregos e fortalecer a economia criativa.

O maior exemplo dessa força econômica é a 30ª Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo, realizada em 7 de junho de 2026, na Avenida Paulista. Mesmo com uma redução no volume de patrocínios, que fez o impacto econômico cair cerca de 15% em relação ao ano anterior, o evento movimentou R$ 466,2 milhões na capital paulista e reuniu milhões de pessoas, reafirmando seu posto como a maior Parada do Orgulho do mundo e um dos principais motores do turismo urbano brasileiro. Durante o evento, hotéis registram alta ocupação, bares e restaurantes ampliam o faturamento, enquanto o comércio e o setor de serviços são diretamente beneficiados.

No Brasil, onde a diversidade convive com desafios relacionados à segurança e aos direitos, alguns destinos se destacam por oferecer infraestrutura, eventos consolidados, hotéis inclusivos, vida noturna vibrante e uma atmosfera de acolhimento. O ranking abaixo considera cinco critérios: tradição na recepção ao público LGBT+, oferta turística, segurança percebida, programação cultural e diversidade de experiências.

1º São Paulo (SP)

Por que lidera

Nenhum outro destino brasileiro reúne tantos atrativos para o público LGBT+. A cidade recebe anualmente a maior Parada do Orgulho LGBT+ do mundo, que atrai milhões de pessoas e movimenta centenas de milhões de reais na economia local.

O que fazer

Curtir a vida noturna da região da Consolação e da Frei Caneca;

Visitar museus e centros culturais;

Explorar a gastronomia premiada;

Aproveitar a programação durante o Mês do Orgulho.

São Paulo oferece opções para todos os perfis: festas, cultura, luxo, gastronomia e turismo de negócios.

2º Rio de Janeiro (RJ)

O preço de imóveis e aluguéis, especialmente em bairros de elite como Leblon e Ipanema, é bem alto, impulsionado pela demanda tanto de turistas quanto de investidores. silene andrade - Flickr

O Rio combina praias mundialmente famosas, paisagens naturais e uma cena LGBT consolidada.

Destaques

Praia de Ipanema (Posto 8);

Bares e clubes em Copacabana e Lapa;

Carnaval;

Hotéis e beach clubs voltados ao público LGBT.

Poucas cidades no mundo conseguem reunir praia, natureza, cultura e vida noturna com tanta intensidade.

3º Florianópolis (SC)

Florianópolis foi pioneira ao receber o título de Cidade Criativa da Gastronomia pela Unesco, em 2014 Carlos Altman

Conhecida como uma das capitais brasileiras mais amigáveis ao turismo LGBT, a ilha reúne praias paradisíacas, excelente gastronomia e festas durante todo o verão.

O que fazer

Praia Mole;

Galheta;

Lagoa da Conceição;

Beach clubs e festivais.

É um destino muito procurado por casais.

4º Salvador (BA)

Salvador tem uma cidade alta e uma cidade baixa, duas regiÃµes da cidade que se unem nÃ£o apenas pelas ruas, mas tambÃ©m pelo famoso Elevador Lacerda, inaugurado em 1873, e restaurado duas vezes (em 1930 e 1997). Ã? o primeiro elevador urbano do mundo e tem 72 metros. Ciroamado wikimedia commons

A mistura entre cultura afro-brasileira, música, religiosidade e carnaval faz da capital baiana um dos destinos mais acolhedores do país.

Imperdíveis

Pelourinho;

Rio Vermelho;

Praias urbanas;

Festa de Iemanjá;

Carnaval.

A energia da cidade conquista turistas do mundo inteiro.

5º Recife e Porto de Galinhas (PE)

Em Porto de Galinhas, o mar convida ao relaxamento, um local de águas quentes do Nordeste descritas na matéria. Frank Cordeiro/ Pexels

A combinação entre turismo urbano e praias paradisíacas coloca Pernambuco entre os favoritos do público LGBT.

Experiências

Recife Antigo;

Boa Viagem;

Porto de Galinhas;

Gastronomia regional;

Piscinas naturais.

6º Belo Horizonte (MG)

Com o tema 'Não aos retrocessos! Revivendo Stonewall', a 22ª Parada do Orgulho LGBT de BH ganhou as ruas do centro da capital na tarde deste domingo. A concentração começou diante do palco na Praça da Estação com discurso do prefeito Alexandre Kalil. De lá, os participantes seguiram atrás dos trios elétricos até a Praça Raul Soares Ramon Lisboa/EM/DA Press

Nos últimos anos, Belo Horizonte consolidou uma das cenas LGBT mais vibrantes do país.

A cidade reúne bares, festivais, eventos culturais e uma gastronomia reconhecida internacionalmente.

Vale conhecer

Savassi;

Mercado Novo;

Circuito Liberdade;

Vida noturna.

7º Fortaleza (CE)

A orla de Fortaleza, com suas praias urbanas vibrantes e calçadão, é um dos principais atrativos da capital cearense. Vitor Milanez/ Pexels

As praias, o clima quente durante praticamente todo o ano e a intensa programação de festas fazem da capital cearense um dos destinos preferidos do Nordeste.

Não deixe de visitar

Praia de Iracema;

Beira-Mar;

Cumbuco;

Canoa Quebra.

8º Búzios (RJ)

Degusta Búzios 2025 reúne chefs nacionais e internacionais de 122 casas, celebrando sabores brasileiros Carlos Altman/EM

Charmosa, sofisticada e internacional, Búzios é especialmente procurada por casais.

Destaques

Rua das Pedras;

Orla Bardot;

Praias;

Restaurantes e pousadas boutique.

9º Porto Seguro (BA)

Na férias, conheça as belezas naturais no Sul da Bahia, como a Praia do Espelho, em Trancoso, distrito de Porto seguro MÁRCIO FILHO/Mtur Destinos -

A cidade baiana combina história, praias e uma animada programação de festas.

Experiências

Arraial d'Ajuda;

Trancoso;

Praia do Espelho;

Axé e beach clubs.

10º Bonito (MS)

Rios de Bonito, como a Nascente Azul, oferecem águas azul-turquesa para experiências de flutuação e ecoturismo. Pexels/ Paulo Freitas

Nem só de festas vive o turismo LGBT.

Bonito mostra que o ecoturismo também conquistou esse público graças à hospitalidade, organização e experiências inesquecíveis em rios cristalinos, grutas e trilhas.

O que fazer

Flutuação em nascentes;

Gruta do Lago Azul;

Abismo Anhumas;

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Mais do que destinos bonitos, as cidades que lideram esse ranking entenderam que diversidade também é desenvolvimento. Afinal, quando todos se sentem bem-vindos, o turismo cresce, a economia prospera e as experiências se tornam mais autênticas para moradores e visitantes.