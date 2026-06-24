Onde o Orgulho é bem-vindo: os 10 melhores destinos LGBT+ do Brasil
Da maior Parada do LGBTQIA+ do mundo a vilas praianas e refúgios de natureza, estes destinos unem hospitalidade, vida noturna, cultura e experiências inclusivas
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Viajar também é uma forma de celebrar a liberdade. E, quando o assunto é turismo LGBT+, inclusão e desenvolvimento caminham lado a lado. Considerado um dos segmentos mais dinâmicos da indústria global de viagens, esse mercado movimenta bilhões de dólares todos os anos e cresce mais que o dobro do turismo convencional.
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Em 2026, o turismo LGBT+ deve movimentar cerca de US$ 385,5 bilhões em todo o mundo. A expectativa é que esse volume alcance US$ 660,8 bilhões até 2033, com taxa média de crescimento anual de aproximadamente 8%, segundo projeções internacionais. O desempenho supera o de boa parte do mercado turístico global e confirma que investir em destinos inclusivos também é uma estratégia de desenvolvimento econômico.
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O perfil desse viajante ajuda a explicar os números. Em média, turistas LGBT+ realizam até quatro viagens por ano, permanecem mais tempo nos destinos, gastam mais com hospedagem, gastronomia, cultura e entretenimento e costumam viajar também na baixa temporada, contribuindo para reduzir a sazonalidade e manter hotéis, bares, restaurantes e atrações turísticas em atividade durante todo o ano.
No Brasil, esse potencial também é expressivo. Estimativas apontam que o turismo e o consumo da comunidade LGBT+ injetaram cerca de R$ 600 bilhões na economia brasileira em 2024, mantendo um ritmo de crescimento anual próximo de 11%. Mais do que um público consumidor, trata-se de um segmento capaz de impulsionar investimentos, gerar empregos e fortalecer a economia criativa.
O maior exemplo dessa força econômica é a 30ª Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo, realizada em 7 de junho de 2026, na Avenida Paulista. Mesmo com uma redução no volume de patrocínios, que fez o impacto econômico cair cerca de 15% em relação ao ano anterior, o evento movimentou R$ 466,2 milhões na capital paulista e reuniu milhões de pessoas, reafirmando seu posto como a maior Parada do Orgulho do mundo e um dos principais motores do turismo urbano brasileiro. Durante o evento, hotéis registram alta ocupação, bares e restaurantes ampliam o faturamento, enquanto o comércio e o setor de serviços são diretamente beneficiados.
No Brasil, onde a diversidade convive com desafios relacionados à segurança e aos direitos, alguns destinos se destacam por oferecer infraestrutura, eventos consolidados, hotéis inclusivos, vida noturna vibrante e uma atmosfera de acolhimento. O ranking abaixo considera cinco critérios: tradição na recepção ao público LGBT+, oferta turística, segurança percebida, programação cultural e diversidade de experiências.
1º São Paulo (SP)
Por que lidera
Nenhum outro destino brasileiro reúne tantos atrativos para o público LGBT+. A cidade recebe anualmente a maior Parada do Orgulho LGBT+ do mundo, que atrai milhões de pessoas e movimenta centenas de milhões de reais na economia local.
O que fazer
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Curtir a vida noturna da região da Consolação e da Frei Caneca;
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Visitar museus e centros culturais;
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Explorar a gastronomia premiada;
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Aproveitar a programação durante o Mês do Orgulho.
São Paulo oferece opções para todos os perfis: festas, cultura, luxo, gastronomia e turismo de negócios.
2º Rio de Janeiro (RJ)
O Rio combina praias mundialmente famosas, paisagens naturais e uma cena LGBT consolidada.
Destaques
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Praia de Ipanema (Posto 8);
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Bares e clubes em Copacabana e Lapa;
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Carnaval;
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Hotéis e beach clubs voltados ao público LGBT.
Poucas cidades no mundo conseguem reunir praia, natureza, cultura e vida noturna com tanta intensidade.
3º Florianópolis (SC)
Conhecida como uma das capitais brasileiras mais amigáveis ao turismo LGBT, a ilha reúne praias paradisíacas, excelente gastronomia e festas durante todo o verão.
O que fazer
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Praia Mole;
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Galheta;
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Lagoa da Conceição;
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Beach clubs e festivais.
É um destino muito procurado por casais.
4º Salvador (BA)
A mistura entre cultura afro-brasileira, música, religiosidade e carnaval faz da capital baiana um dos destinos mais acolhedores do país.
Imperdíveis
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Pelourinho;
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Rio Vermelho;
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Praias urbanas;
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Festa de Iemanjá;
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Carnaval.
A energia da cidade conquista turistas do mundo inteiro.
5º Recife e Porto de Galinhas (PE)
A combinação entre turismo urbano e praias paradisíacas coloca Pernambuco entre os favoritos do público LGBT.
Experiências
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Recife Antigo;
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Boa Viagem;
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Porto de Galinhas;
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Gastronomia regional;
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Piscinas naturais.
6º Belo Horizonte (MG)
Nos últimos anos, Belo Horizonte consolidou uma das cenas LGBT mais vibrantes do país.
A cidade reúne bares, festivais, eventos culturais e uma gastronomia reconhecida internacionalmente.
Vale conhecer
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Savassi;
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Mercado Novo;
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Circuito Liberdade;
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Vida noturna.
7º Fortaleza (CE)
As praias, o clima quente durante praticamente todo o ano e a intensa programação de festas fazem da capital cearense um dos destinos preferidos do Nordeste.
Não deixe de visitar
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Praia de Iracema;
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Beira-Mar;
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Cumbuco;
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Canoa Quebra.
8º Búzios (RJ)
Charmosa, sofisticada e internacional, Búzios é especialmente procurada por casais.
Destaques
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Rua das Pedras;
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Orla Bardot;
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Praias;
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Restaurantes e pousadas boutique.
9º Porto Seguro (BA)
A cidade baiana combina história, praias e uma animada programação de festas.
Experiências
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Arraial d'Ajuda;
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Trancoso;
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Praia do Espelho;
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Axé e beach clubs.
10º Bonito (MS)
Nem só de festas vive o turismo LGBT.
Bonito mostra que o ecoturismo também conquistou esse público graças à hospitalidade, organização e experiências inesquecíveis em rios cristalinos, grutas e trilhas.
O que fazer
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Flutuação em nascentes;
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Gruta do Lago Azul;
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Abismo Anhumas;
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Cachoeiras.
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Mais do que destinos bonitos, as cidades que lideram esse ranking entenderam que diversidade também é desenvolvimento. Afinal, quando todos se sentem bem-vindos, o turismo cresce, a economia prospera e as experiências se tornam mais autênticas para moradores e visitantes.