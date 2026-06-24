Quanto vale o Orgulho? O impacto trilionário do turismo LGBT+ surpreende

Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais

Na Semana do Orgulho, celebra-se muito mais do que a conquista de direitos: celebra-se a coragem de existir com autenticidade. Sentir orgulho de ser LGBT+ é um ato diário de resistência ao preconceito, uma afirmação de amor-próprio e um compromisso com uma sociedade mais justa e diversa.

Ao ocupar espaços, dar visibilidade às diferenças e fortalecer comunidades, a população LGBT+ também movimenta a economia, impulsiona o turismo e estimula a inovação. A mensagem é clara: inclusão não é apenas uma questão de direitos humanos, mas também um caminho para o desenvolvimento e a prosperidade coletiva.

'Menosprezado', turismo LGBT movimenta quase R$ 15 bi por ano no mundo

O turismo LGBT+ é um dos segmentos mais dinâmicos e lucrativos do setor de viagens mundial. Viajantes LGBT+ tendem a viajar com maior frequência (até 4 vezes ao ano), gastar mais por viagem e escolher destinos fora da alta temporada, gerando fluxo estável de receita, ocupação hoteleira e desenvolvimento local. Incluir não é só questão de direitos — é estratégia inteligente de crescimento econômico.

Mercado bilionário

Parada do Orgulho LGBT de São Paulo em 2025, realizada no dia 22 de junho, movimentou R$ 548,5 milhões na economia da cidade Miguel Schincariol/AFP

Em 2026, o mercado global de turismo LGBT+ é estimado em cerca de US$ 385,56 bilhões (R$ 2.6 trilhões), com projeção de crescimento para US$ 660,78 bilhões até 2033 (CAGR de aproximadamente 8%). O segmento cresce mais que o dobro do turismo convencional.

Destinos homofóbicos deixam de entrar no bolo de R$ 2,4 trilhões anuais

No Brasil, o turismo e o consumo LGBT+ injetaram cerca de R$ 600 bilhões na economia em 2024, com crescimento anual de cerca de 11%. A 30ª Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo, realizada em 7 de junho de 2026, na Avenida Paulista, gerou impacto econômico estimado em R$ 466,2 milhões na capital — uma queda de cerca de 15% em relação aos R$ 548,5 milhões de 2025, reflexo da redução de patrocínios. Mesmo assim, o evento reuniu milhões de pessoas, reforçando seu papel como maior Parada do mundo e motor de turismo, hotéis, bares e comércio local.

Eventos como o carnaval também recebem forte contribuição do público LGBT+, demonstrando que orgulho gera lucro real. Turistas LGBT+ injetam recursos significativos, combatem a sazonalidade e valorizam negócios inclusivos. Excluir custa caro: a discriminação no mercado de trabalho custa à economia brasileira cerca de R$ 94,4 bilhões por ano. Incluir enriquece cidades e vidas.

Data histórica



o Brasil, o turismo e o consumo LGBT+ injetaram cerca de R$ 600 bilhões na economia em 2024 Getty Images Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo em 2025, realizada no dia 22 de junho, movimentou R$ 548,5 milhões na economia da cidade Miguel Schincariol/AFP Paradas do Orgulho em Portugal e Chile arrastam multidões AFPTV A Avenida Paulista na região central de São Paulo foi tomada por cores alegria e música a vigésima oitava parada do orgulho gay reuniu uma multidão no domingo de sol. O tema desta edição foi "basta de negligência e retrocesso no legislativo vote consciente por direitos da população LGBT". AFP Pessoas com bandeira LGBT+ Reprodução/Twitter Distrito da Luz Vermelha em Amsterdã BBC Voltar Próximo

O Dia Internacional do Orgulho LGBT+, celebrado em 28 de junho, homenageia a resistência iniciada após a Rebelião de Stonewall, em Nova York. Na madrugada de 28 de junho de 1969, frequentadores do bar Stonewall Inn reagiram a uma violenta batida policial, dando início a dias de manifestações que marcaram o nascimento do movimento moderno pelos direitos da população LGBT+. Desde então, a data simboliza a luta contra a discriminação, a defesa da igualdade de direitos e a celebração da diversidade, lembrando que sentir orgulho de quem se é continua sendo, em muitos lugares do mundo, um ato de coragem e resistência.

Melhores destinos Gay-Friendly em 2026

De acordo com o Spartacus Gay Travel Index 2026, os 10 países mais seguros e acolhedores para viajantes LGBT+ são:

Islândia Malta Espanha Bélgica Canadá Alemanha Portugal Nova Zelândia Noruega Suíça

Esses lugares combinam leis progressistas, alta aceitação social e infraestrutura amiga.

Destaques globais:

Distrito da Luz Vermelha em Amsterdã BBC

Amsterdam (Holanda) — Sede do WorldPride 2026 (25 de julho a 8 de agosto), com tema “Unity”. O grande evento global do ano, com Canal Parade e centenas de atividades.

— com tema “Unity”. O grande evento global do ano, com Canal Parade e centenas de atividades. Espanha (Madrid, Barcelona, Sitges, Valencia), Berlim, Toronto, Puerto Vallarta, Bangkok e Sydney.

No Brasil:São Paulo (com sua Parada histórica), Rio de Janeiro (praias como Ipanema Posto 9), Salvador (Carnaval inclusivo), Florianópolis (Praia Mole), Búzios e Recife. Filtre por “Travel Proud” no Booking.com para opções certificadas.

Hotéis e Resorts Certificados

Priorize estabelecimentos que celebram a diversidade:

Brasil: Hotel Unique e Renaissance (SP), Fairmont e Copacabana Palace (RJ), Fera Palace (Salvador) e redes com selo Travel Proud.

Mundo: Axel Hotels (Europa), Almar Resort (Puerto Vallarta), TRS Hotels (Caribe/Ibiza), W Costa Navarino (Grécia) e Meliá com foco em inclusão. Consulte IGLTA, Misterb&b e TAG Approved.

Eventos Pride em Destaque 2026

WorldPride Amsterdam: 25/07 a 08/08 — imperdível!.

Madrid Orgullo, NYC Pride, Valencia (Gay Games) e dezenas de outros.

Revolução diária

Mesmo diante de desafios — como a redução de patrocínios na Parada de SP —, a comunidade segue ocupando as ruas, viajando e exigindo respeito. Orgulho não é fase: é poder. Cada escolha por destinos inclusivos, cada hotel certificado apoiado e cada voz levantada constrói um futuro onde ninguém precisa se esconder.

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Em 2026, continue celebrando com segurança, reserve com antecedência para o WorldPride e apoie o turismo LGBT+. Seja autêntico, viaje, ame e resista. O mundo fica mais forte, mais colorido e mais livre quando todos podem ser quem realmente são.