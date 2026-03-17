Turismo LGBTQIA+: guia dos destinos seguros e os que exigem atenção
Especialista lista países com leis e cultura favoráveis à diversidade e alerta para nações com riscos que vão de discriminação à pena de morte
compartilheSIGA
Planejar uma viagem é um momento de alegria e expectativa, mas para a comunidade LGBTQIA+, a escolha do destino envolve uma camada extra de cuidado: a segurança. Enquanto muitos países celebram a diversidade, outros mantêm leis e costumes que podem colocar viajantes em risco. Conhecer o cenário legal e cultural de cada lugar é fundamental para garantir uma experiência positiva e segura.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Marco Lisboa, CEO e fundador da 365 Fun Fest, agência de viagens voltada para o público LGBTQIA+, listou quais sãos os lugares mais seguros e hostis para esse público:
Leia Mais
Cidade de Minas faz o primeiro mapeamento do público LGBTQIA+
LGBT+ vão às ruas de BH lutar por políticas públicas para os mais velhos
Destinos seguros
Diversos países se destacam por suas políticas inclusivas e uma cultura receptiva, tornando-se refúgios para viajantes LGBTQIA+. Nesses locais, é possível desfrutar da viagem com mais liberdade e tranquilidade.
Canadá
Com leis robustas de proteção contra a discriminação e o casamento igualitário legalizado desde 2005, o Canadá é um dos destinos mais seguros. Cidades como Toronto, Vancouver e Montreal possuem cenas LGBTQIA+ vibrantes e anualmente sediam algumas das maiores Paradas do Orgulho do mundo.
Espanha
Pioneira na legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo em 2005, a Espanha é amplamente conhecida por sua atmosfera aberta. Madrid e Barcelona são famosas por seus bairros inclusivos, como Chueca e Eixample, respectivamente, repletos de bares, clubes e eventos culturais voltados para a comunidade.
Malta
Este pequeno país insular no Mediterrâneo lidera consistentemente os rankings europeus de direitos LGBTQIA+. Com proteção constitucional contra a discriminação por orientação sexual e identidade de gênero, Malta é um destino extremamente acolhedor.
Portugal
Com uma sociedade progressista, Portugal oferece um ambiente seguro para viajantes. Lisboa e Porto são cidades cosmopolitas com uma comunidade LGBTQIA+ ativa e bem integrada, além de eventos e espaços dedicados.
Destinos que exigem atenção e cuidado
Infelizmente, a realidade em muitas partes do mundo é hostil. Em cerca de 64 países, relações entre pessoas do mesmo sexo são criminalizadas, com punições que variam de multas e prisão à pena de morte. A pesquisa prévia é vital.
Países com criminalização e risco de prisão
Nações como Marrocos, Egito, Jamaica e Malásia possuem leis que criminalizam atos homossexuais. Viajantes devem ter extrema cautela com demonstrações públicas de afeto e no uso de aplicativos de relacionamento, que podem ser usados como armadilhas.
Países com pena de morte
Em um número menor de países, a pena capital é uma punição prevista em lei para relações homossexuais. Entre eles estão Arábia Saudita, Irã, Iêmen e Brunei. Viajar para esses destinos representa um risco extremo e é altamente desaconselhado para pessoas LGBTQIA+.
Nações com hostilidade social
Em outros lugares, como a Rússia, embora a homossexualidade não seja ilegal, existem leis como a de "propaganda anti-gay" que restringem a liberdade de expressão e fomentam um clima de hostilidade e violência contra a comunidade.
Dicas para uma viagem segura
Pesquise sempre: Antes de reservar, verifique as leis locais e leia relatos de outros viajantes LGBTQIA+.
Discrição é chave: Em locais menos tolerantes, evite demonstrações públicas de afeto que possam atrair atenção indesejada.
Cuidado com aplicativos: Use apps de relacionamento com cautela, pois podem ser monitorados pelas autoridades em alguns países.
Contatos de emergência: Tenha sempre à mão o contato da embaixada ou consulado do seu país.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Considere agências especializadas: Agências de turismo focadas no público LGBTQIA+ podem oferecer pacotes e roteiros para destinos seguros.