Turismo LGBTQIA+: guia dos destinos seguros e os que exigem atenção

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Planejar uma viagem é um momento de alegria e expectativa, mas para a comunidade LGBTQIA+, a escolha do destino envolve uma camada extra de cuidado: a segurança. Enquanto muitos países celebram a diversidade, outros mantêm leis e costumes que podem colocar viajantes em risco. Conhecer o cenário legal e cultural de cada lugar é fundamental para garantir uma experiência positiva e segura.

Marco Lisboa, CEO e fundador da 365 Fun Fest, agência de viagens voltada para o público LGBTQIA+, listou quais sãos os lugares mais seguros e hostis para esse público:

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Destinos seguros

Diversos países se destacam por suas políticas inclusivas e uma cultura receptiva, tornando-se refúgios para viajantes LGBTQIA+. Nesses locais, é possível desfrutar da viagem com mais liberdade e tranquilidade.

Canadá

Com leis robustas de proteção contra a discriminação e o casamento igualitário legalizado desde 2005, o Canadá é um dos destinos mais seguros. Cidades como Toronto, Vancouver e Montreal possuem cenas LGBTQIA+ vibrantes e anualmente sediam algumas das maiores Paradas do Orgulho do mundo.

Espanha

Pioneira na legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo em 2005, a Espanha é amplamente conhecida por sua atmosfera aberta. Madrid e Barcelona são famosas por seus bairros inclusivos, como Chueca e Eixample, respectivamente, repletos de bares, clubes e eventos culturais voltados para a comunidade.

Malta

Este pequeno país insular no Mediterrâneo lidera consistentemente os rankings europeus de direitos LGBTQIA+. Com proteção constitucional contra a discriminação por orientação sexual e identidade de gênero, Malta é um destino extremamente acolhedor.

Portugal

Com uma sociedade progressista, Portugal oferece um ambiente seguro para viajantes. Lisboa e Porto são cidades cosmopolitas com uma comunidade LGBTQIA+ ativa e bem integrada, além de eventos e espaços dedicados.

Destinos que exigem atenção e cuidado

Infelizmente, a realidade em muitas partes do mundo é hostil. Em cerca de 64 países, relações entre pessoas do mesmo sexo são criminalizadas, com punições que variam de multas e prisão à pena de morte. A pesquisa prévia é vital.

Países com criminalização e risco de prisão

Nações como Marrocos, Egito, Jamaica e Malásia possuem leis que criminalizam atos homossexuais. Viajantes devem ter extrema cautela com demonstrações públicas de afeto e no uso de aplicativos de relacionamento, que podem ser usados como armadilhas.

Países com pena de morte

Em um número menor de países, a pena capital é uma punição prevista em lei para relações homossexuais. Entre eles estão Arábia Saudita, Irã, Iêmen e Brunei. Viajar para esses destinos representa um risco extremo e é altamente desaconselhado para pessoas LGBTQIA+.

Nações com hostilidade social

Em outros lugares, como a Rússia, embora a homossexualidade não seja ilegal, existem leis como a de "propaganda anti-gay" que restringem a liberdade de expressão e fomentam um clima de hostilidade e violência contra a comunidade.

Dicas para uma viagem segura