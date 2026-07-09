Feriado em SP: 5 destinos de bate e volta para curtir perto da capital

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O feriado de 9 de julho, que celebra a Revolução Constitucionalista de 1932 no estado de São Paulo, é a oportunidade perfeita para uma pausa na rotina. Em 2026, a data cai em uma quinta-feira, ideal para emendar com o fim de semana e programar uma viagem curta. Se você busca uma escapada, existem diversas cidades charmosas a poucas horas da capital, perfeitas para um bate e volta.

Esses destinos oferecem opções para todos os gostos, desde roteiros gastronômicos até contato com a natureza e a história. Antes de pegar a estrada, é recomendável verificar o horário de funcionamento das atrações. Confira cinco sugestões para um passeio memorável.

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São Roque: um roteiro de vinhos e gastronomia

A apenas 70 quilômetros da capital, São Roque é conhecida como a "Terra do Vinho". A cidade oferece um roteiro enoturístico com vinícolas que permitem degustações e compra de produtos locais, além de restaurantes com culinária típica e paisagens encantadoras para toda a família.

Roteiro do Vinho: um circuito de estradas que concentra adegas, vinícolas e restaurantes.

Ski Mountain Park: um parque com pista de esqui artificial e outras atividades (verifique o funcionamento atual).

Centro da cidade: explore a arquitetura local e as lojas de artesanato e doces.

Embu das Artes: cultura e artesanato a poucos minutos de SP

Famosa por sua feira de artes e artesanato, Embu das Artes fica a menos de 30 quilômetros de São Paulo. É o destino ideal para quem gosta de arte, cultura e de garimpar peças únicas, além de contar com uma charmosa arquitetura colonial e um ambiente acolhedor.

Feira de Artesanato: tradicionalmente ocorre aos fins de semana e feriados, com centenas de expositores. Vale confirmar a programação.

Centro Histórico: caminhe pelas ruas de paralelepípedos e visite as lojas e ateliês.

Viela das Lavadeiras: um dos pontos mais fotografados, com suas casas coloridas.

Holambra: um pedaço da Holanda no interior paulista

Conhecida como a "Cidade das Flores", Holambra encanta pela arquitetura de inspiração holandesa e seus campos coloridos. Localizada a cerca de 130 quilômetros da capital, a cidade proporciona um passeio romântico, ideal para registrar belas fotos e conhecer mais sobre a cultura local.

Moinho Povos Unidos: um dos cartões-postais da cidade, oferece uma vista panorâmica.

Campos de flores: faça visitas guiadas para conhecer as plantações (verifique a disponibilidade e as espécies da estação).

Deck do Amor: um espaço para casais deixarem seus cadeados, inspirado em pontes europeias.

Paranapiacaba: uma viagem no tempo em meio à neblina

Esta vila histórica, distrito de Santo André, parece ter parado no tempo. A neblina frequente e a arquitetura de estilo inglês, herança da época da construção da ferrovia, criam uma atmosfera única. É um destino perfeito para os amantes de história e ecoturismo.

Museu Funicular: conheça a história da ferrovia que ligava o litoral ao planalto.

Trilhas na Mata Atlântica: explore a natureza exuberante da Serra do Mar.

Relógio da Torre: um ícone da vila, com sua marcante arquitetura de inspiração inglesa.

Itu: a cidade onde tudo é grande

A fama de "cidade dos exageros" faz de Itu um destino divertido, a aproximadamente 100 quilômetros de São Paulo. O passeio rende fotos curiosas com objetos gigantes espalhados pela cidade, como um semáforo e um orelhão em tamanho ampliado, garantindo a diversão.

Praça dos Exageros: o principal ponto turístico, com esculturas e objetos gigantes.

Igreja Matriz Nossa Senhora da Candelária: uma das maiores igrejas em estilo barroco do Brasil.

Fazendas históricas: conheça o patrimônio do ciclo do café em propriedades abertas à visitação. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.