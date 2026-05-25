Frio em SP: 5 destinos perto da capital para curtir o inverno de 2026

Com a aproximação do inverno em São Paulo, a queda de temperatura típica do outono já despertou em muitos paulistanos o desejo de trocar a selva de pedra por um refúgio aconchegante. Se você é do time que adora um clima mais frio, com direito a lareira, vinho e boa gastronomia, saiba que não é preciso ir muito longe. Existem cidades charmosas a poucas horas da capital que são perfeitas para uma escapada de fim de semana ou até mesmo um bate e volta.

Com as frentes frias do outono e a proximidade da nova estação, o cenário se torna ideal para explorar destinos que combinam natureza, tranquilidade e uma atmosfera europeia. Essas localidades oferecem desde rotas de vinho e trilhas em meio a montanhas até centros urbanos repletos de lojinhas e restaurantes especializados em fondue. Separamos cinco opções para você aproveitar o melhor do clima frio.

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Destinos para aproveitar o frio perto de SP

Campos do Jordão: Conhecida como a "Suíça Brasileira", é o destino de inverno mais famoso do estado. Localizada na Serra da Mantiqueira, a cerca de 170 km da capital, a cidade encanta pela arquitetura alpina, pelas fábricas de chocolate e pela agitada Vila Capivari. É o lugar ideal para quem busca fondues, cervejas artesanais e um clima de montanha sofisticado. Prepare-se para encontrar a cidade movimentada durante a alta temporada.

São Roque: Para os amantes de vinho, São Roque é a escolha certa. A apenas 60 km de São Paulo, a cidade é famosa pelo seu Roteiro do Vinho, um circuito com diversas vinícolas que oferecem degustações e almoços harmonizados. Além das adegas, o município conta com um centro comercial e áreas verdes. É uma ótima opção para um passeio de um dia, combinando gastronomia e paisagens agradáveis.

Monte Verde: Este distrito mineiro, na divisa com São Paulo, é um verdadeiro convite ao romance. A cerca de 165 km da capital, Monte Verde tem como pontos fortes os chalés com lareira, o clima de vila europeia e as paisagens naturais. A avenida principal concentra restaurantes e lojas, enquanto os arredores são perfeitos para trilhas leves e para apreciar a vista das montanhas. O destino é bastante procurado por casais.

Santo Antônio do Pinhal: Vizinha de Campos do Jordão, esta cidade oferece um clima de montanha com mais tranquilidade. A 170 km de São Paulo, é um refúgio para quem quer fugir das multidões, mas sem abrir mão do charme da Serra da Mantiqueira. A cidade tem belos mirantes, como o Pico Agudo, além de ateliês de arte e uma gastronomia que valoriza os ingredientes locais.

Cunha: Famosa por seus campos de lavanda e ateliês de cerâmica, Cunha é um destino que une arte e natureza. Situada a 230 km de São Paulo, na divisa com o Rio de Janeiro, a cidade está encravada entre as Serras do Mar e da Bocaina. Além do belíssimo Lavandário, que rende fotos incríveis, a cidade tem cachoeiras e uma forte tradição na produção de cerâmica de alta temperatura, com fornos que seguem a técnica japonesa noborigama.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.