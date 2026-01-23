Assine
Fim de semana em São Paulo: 7 passeios para fazer com sol ou chuva

A previsão do tempo é incerta? Não tem problema; veja opções de roteiros na capital paulista que funcionam bem em qualquer clima, do parque ao museu

JA
Juliane Aguiar
23/01/2026 15:13

Fim de semana em São Paulo: 7 passeios para fazer com sol ou chuva
A Avenida Paulista, um dos roteiros em São Paulo, que oferece opções de lazer para dias de sol ou chuva. crédito: Guilherme Stecanella/ Pexels

A previsão do tempo para o fim de semana em São Paulo parece uma loteria? Não tem problema. A cidade oferece roteiros versáteis que se adaptam tanto a um dia de sol radiante quanto a uma tarde de chuva inesperada. Para não depender das variações do clima, o segredo é escolher lugares que funcionam bem em qualquer cenário.

Organizamos uma lista com sete passeios que garantem a diversão na capital paulista, independentemente do que os aplicativos de meteorologia indiquem. São opções que mesclam ambientes abertos e fechados, permitindo que você mude de plano sem sair do lugar.

Roteiros em São Paulo para sol ou chuva

1. Parque Ibirapuera
Com sol, o parque convida a caminhadas, piqueniques e passeios de bicicleta. Se o tempo fechar, basta entrar em um dos seus museus, como o Museu de Arte Moderna (MAM), o Museu Afro Brasil ou a Oca, que sempre contam com exposições interessantes.

2. Avenida Paulista
Tradicionalmente fechada para carros aos domingos e feriados, a avenida se transforma em um grande parque linear, perfeito para uma caminhada ao ar livre. Em dias de semana ou com chuva, as opções culturais são o destaque: visite o MASP, o Instituto Moreira Salles (IMS), a Japan House ou o Sesc Avenida Paulista, todos com programações variadas e ambientes climatizados.

3. Mercado Municipal
O Mercadão é um passeio clássico e totalmente coberto. É o lugar ideal para provar o famoso sanduíche de mortadela ou o pastel de bacalhau. Além da gastronomia, a arquitetura com seus vitrais imponentes já vale a visita em qualquer clima.

4. Pinacoteca e Jardim da Luz
Essa é uma combinação perfeita. Em um dia ensolarado, aproveite para caminhar pelo Jardim da Luz, um dos parques mais antigos da cidade. Se a chuva chegar, refugie-se na Pinacoteca, um dos mais importantes museus de arte do Brasil, localizado bem ao lado.

5. Beco do Batman
As galerias de grafite a céu aberto na Vila Madalena são o cenário ideal para fotos em um dia de sol. Caso o tempo mude, o bairro está repleto de cafés charmosos, livrarias e galerias de arte onde você pode esperar a chuva passar com um bom café.

6. Centro Cultural São Paulo (CCSP)
Localizado ao lado da estação Vergueiro do metrô, o CCSP é um ótimo refúgio. O espaço oferece uma programação gratuita e diversificada com cinema, teatro, exposições e uma biblioteca com jardim suspenso, ideal para passar horas sem se preocupar com o clima.

7. Bairro da Liberdade
Com sol, a tradicional feira de artesanato e culinária, que costuma ocorrer aos fins de semana, e as ruas decoradas são o programa principal. Se chover, a diversão continua nas galerias, mercados e lojas que vendem produtos orientais. A gastronomia é outro ponto forte, com dezenas de restaurantes para explorar.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

