Bate e volta de SP: 6 destinos próximos para curtir o friozinho do outono

A chegada do outono e das temperaturas mais amenas em São Paulo desperta a vontade de escapar da rotina da capital. Para quem busca um respiro sem precisar de longos planejamentos, os passeios de um dia, conhecidos como "bate e volta", são a opção ideal. Cidades charmosas na serra e no interior paulista oferecem o cenário perfeito para aproveitar o clima da estação com boa gastronomia e lazer.

Explorar esses destinos é uma forma prática de renovar as energias. Com percursos que geralmente não ultrapassam duas horas de carro, é possível mergulhar em novas paisagens e experiências. Selecionamos seis roteiros próximos a São Paulo que combinam perfeitamente com o friozinho do outono.

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São Roque: rota do vinho e gastronomia

A apenas 60 km da capital, São Roque é famosa por sua Rota do Vinho. O outono é uma época excelente para visitar as vinícolas e adegas da região, que oferecem degustações e almoços harmonizados. Além das bebidas, a cidade tem uma forte tradição gastronômica, com restaurantes que servem desde pratos portugueses até a culinária local.

Campos do Jordão: charme de outono

Conhecida como a "Suíça Brasileira", Campos do Jordão fica mais tranquila durante o outono, antes da alta temporada de inverno. É o momento ideal para passear pelo centrinho de Capivari sem as multidões, saborear fondues e chocolates quentes, e apreciar a arquitetura europeia com calma. A cidade está localizada a cerca de 170 km de São Paulo.

Paranapiacaba: uma viagem no tempo

Parte do município de Santo André, a vila de Paranapiacaba transporta os visitantes para o século XIX. A névoa, comum na região serrana, cria uma atmosfera misteriosa e charmosa entre as construções de madeira de estilo inglês. Explorar a antiga estação ferroviária e as trilhas da Mata Atlântica são os principais atrativos do local, que fica a cerca de 50 km da capital.

Cunha: lavanda e ar da serra

Situada na divisa entre São Paulo e Rio de Janeiro, a cerca de 230 km da capital, Cunha é um destino que exige mais disposição para um bate e volta, mas recompensa com paisagens deslumbrantes. A cidade encanta com seus campos de lavanda e ateliês de cerâmica. O clima ameno do outono torna o passeio pelos lavandários ainda mais agradável. Cunha também serve como porta de entrada para o Parque Nacional da Serra da Bocaina, com suas belas cachoeiras.

Holambra: cores com clima ameno

Famosa pela produção de flores, Holambra oferece uma experiência diferente no outono. Com temperaturas mais agradáveis, é possível caminhar tranquilamente para admirar a arquitetura de inspiração holandesa e visitar os campos floridos. A cidade, a cerca de 135 km de São Paulo, também conta com ótimos restaurantes e confeitarias.

Atibaia: aventura e sabores

A cerca de 70 km de São Paulo, Atibaia é o destino certo para quem gosta de natureza e um toque de aventura. A principal atração é a Pedra Grande, um monumento natural que proporciona uma vista incrível da região e é ponto de partida para voos de asa-delta. A cidade também é conhecida pela farta produção de flores e morangos, que podem ser encontrados frescos em diversos pontos de venda e fazendas abertas à visitação.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.