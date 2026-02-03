Destinos baratos para viajar no feriado de Páscoa de 2026 no Brasil
Quer aproveitar a folga da Páscoa sem gastar muito? Veja uma lista com 5 cidades charmosas e econômicas para uma viagem curta e inesquecível
compartilheSIGA
O feriado da Sexta-feira Santa em 2026, que acontece no dia 3 de abril, é uma excelente oportunidade para uma viagem curta sem comprometer o orçamento. Para quem busca fugir dos destinos tradicionais e caros, o Brasil oferece cidades charmosas com ótimo custo-benefício, ideais para aproveitar a folga de três dias.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Planejar com antecedência é o segredo para garantir bons preços em passagens e hospedagens. Com atrações que vão de praias tranquilas a centros históricos repletos de cultura, é possível montar um roteiro inesquecível e econômico. Abaixo, listamos cinco opções para inspirar sua escolha.
Leia Mais
Check-list: Já visitou as 4 cidades Patrimônios da Unesco em Minas?
Pontos turísticos em Minas Gerais: história, cultura e natureza
1. Ouro Preto (MG)
A cidade histórica mineira é um cenário perfeito para a Páscoa, especialmente por suas tradicionais celebrações religiosas, como as procissões que enfeitam as ruas de pedra. O destino respira arte barroca, com igrejas e museus que contam parte importante da história do Brasil.
Além da imersão cultural, Ouro Preto oferece uma gastronomia rica e com preços justos. Pousadas charmosas e restaurantes de comida mineira autêntica completam a experiência, tornando a viagem acolhedora e acessível.
2. João Pessoa (PB)
Para quem não abre mão de praia, a capital da Paraíba é uma alternativa mais tranquila e barata que outras capitais do Nordeste. Suas praias urbanas, como Tambaú e Cabo Branco, possuem uma orla bem estruturada e águas calmas, ideais para relaxar.
A cidade se orgulha de ser o ponto mais oriental do Brasil, onde o sol nasce primeiro no país. O roteiro pode incluir um passeio até as piscinas naturais de Picãozinho e uma visita ao centro histórico, com seu conjunto arquitetônico preservado e cheio de cores.
3. Curitiba (PR)
Conhecida por sua organização e áreas verdes, Curitiba é uma ótima pedida para um feriado urbano. A cidade conta com um sistema de transporte público eficiente que facilita o deslocamento entre os principais pontos turísticos, como o Jardim Botânico, a Ópera de Arame e o Museu Oscar Niemeyer.
Muitas de suas atrações são gratuitas ou têm ingressos a preços populares. A capital paranaense também se destaca pela variedade gastronômica, com opções que vão desde o tradicional barreado até feiras com comidas de rua de diversas nacionalidades.
4. Pirenópolis (GO)
A apenas algumas horas de Brasília e Goiânia, Pirenópolis combina o charme de uma cidade colonial com a beleza natural do cerrado. O destino é cercado por dezenas de cachoeiras, perfeitas para quem busca contato com a natureza e um pouco de aventura.
O centro histórico preservado é um convite para caminhadas sem pressa, com suas casinhas coloridas, igrejas antigas e ateliês de arte. À noite, a Rua do Lazer concentra bares e restaurantes com música ao vivo e um clima descontraído.
5. Petrópolis (RJ)
A Cidade Imperial, na região serrana do Rio de Janeiro, oferece um clima ameno e um mergulho na história do Brasil Império. O Museu Imperial, antiga residência de verão de Dom Pedro II, é a principal atração, mas o roteiro inclui ainda o Palácio de Cristal e a Catedral de São Pedro de Alcântara.
Petrópolis é um refúgio da agitação da capital e proporciona uma viagem culturalmente rica. A cidade também é conhecida por suas fábricas de chocolate e pela Rua Teresa, um polo de moda com preços atrativos para quem gosta de fazer compras.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.