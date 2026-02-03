Assine
overlay
Início Trends
Turismo

Destinos baratos para viajar no feriado de Páscoa de 2026 no Brasil

Quer aproveitar a folga da Páscoa sem gastar muito? Veja uma lista com 5 cidades charmosas e econômicas para uma viagem curta e inesquecível

Publicidade
Carregando...
JA
Juliane Aguiar
JA
Juliane Aguiar
Repórter
03/02/2026 12:06

compartilhe

SIGA
x
Destinos baratos para viajar no feriado de Páscoa de 2026 no Brasil
As praias de João Pessoa (PB) oferecem um cenário de águas tranquilas e orla estruturada para um feriado econômico e relaxante. crédito: Alexandre Saraiva Carniato/ Pexels

O feriado da Sexta-feira Santa em 2026, que acontece no dia 3 de abril, é uma excelente oportunidade para uma viagem curta sem comprometer o orçamento. Para quem busca fugir dos destinos tradicionais e caros, o Brasil oferece cidades charmosas com ótimo custo-benefício, ideais para aproveitar a folga de três dias.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Planejar com antecedência é o segredo para garantir bons preços em passagens e hospedagens. Com atrações que vão de praias tranquilas a centros históricos repletos de cultura, é possível montar um roteiro inesquecível e econômico. Abaixo, listamos cinco opções para inspirar sua escolha.

Leia Mais

1. Ouro Preto (MG)

A cidade histórica mineira é um cenário perfeito para a Páscoa, especialmente por suas tradicionais celebrações religiosas, como as procissões que enfeitam as ruas de pedra. O destino respira arte barroca, com igrejas e museus que contam parte importante da história do Brasil.

Além da imersão cultural, Ouro Preto oferece uma gastronomia rica e com preços justos. Pousadas charmosas e restaurantes de comida mineira autêntica completam a experiência, tornando a viagem acolhedora e acessível.

2. João Pessoa (PB)

Para quem não abre mão de praia, a capital da Paraíba é uma alternativa mais tranquila e barata que outras capitais do Nordeste. Suas praias urbanas, como Tambaú e Cabo Branco, possuem uma orla bem estruturada e águas calmas, ideais para relaxar.

A cidade se orgulha de ser o ponto mais oriental do Brasil, onde o sol nasce primeiro no país. O roteiro pode incluir um passeio até as piscinas naturais de Picãozinho e uma visita ao centro histórico, com seu conjunto arquitetônico preservado e cheio de cores.

3. Curitiba (PR)

Conhecida por sua organização e áreas verdes, Curitiba é uma ótima pedida para um feriado urbano. A cidade conta com um sistema de transporte público eficiente que facilita o deslocamento entre os principais pontos turísticos, como o Jardim Botânico, a Ópera de Arame e o Museu Oscar Niemeyer.

Muitas de suas atrações são gratuitas ou têm ingressos a preços populares. A capital paranaense também se destaca pela variedade gastronômica, com opções que vão desde o tradicional barreado até feiras com comidas de rua de diversas nacionalidades.

4. Pirenópolis (GO)

A apenas algumas horas de Brasília e Goiânia, Pirenópolis combina o charme de uma cidade colonial com a beleza natural do cerrado. O destino é cercado por dezenas de cachoeiras, perfeitas para quem busca contato com a natureza e um pouco de aventura.

O centro histórico preservado é um convite para caminhadas sem pressa, com suas casinhas coloridas, igrejas antigas e ateliês de arte. À noite, a Rua do Lazer concentra bares e restaurantes com música ao vivo e um clima descontraído.

5. Petrópolis (RJ)

A Cidade Imperial, na região serrana do Rio de Janeiro, oferece um clima ameno e um mergulho na história do Brasil Império. O Museu Imperial, antiga residência de verão de Dom Pedro II, é a principal atração, mas o roteiro inclui ainda o Palácio de Cristal e a Catedral de São Pedro de Alcântara.

Petrópolis é um refúgio da agitação da capital e proporciona uma viagem culturalmente rica. A cidade também é conhecida por suas fábricas de chocolate e pela Rua Teresa, um polo de moda com preços atrativos para quem gosta de fazer compras.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Tópicos relacionados:

feriados-2026 pascoa semana-santa viagens viagens-economicas

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay