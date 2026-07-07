Santuário do Caraça convida a viver férias de silêncio, fé e reconexão

Julho chega trazendo as férias escolares e, para muitas famílias, a oportunidade de buscar experiências que devolvam às crianças e aos adolescentes algo cada vez mais raro: tempo de qualidade, presença e conexão verdadeira. Entre as montanhas de Minas Gerais, o Santuário do Caraça surge como um lugar de pausa e recolhimento, onde o excesso de notificações dá lugar ao som do vento, ao frio do sereno da manhã, ao canto dos pássaros e ao silêncio que convida à contemplação.

Localizado entre os municípios de Catas Altas e Santa Bárbara, o Caraça é mais do que um destino turístico. É um território sagrado, guardado pela Cordilheira do Espinhaço, onde natureza, fé, cultura e história se encontram em uma experiência que atravessa gerações. Ali, cada trilha, cada pedra e cada ruína parecem carregar uma memória; cada amanhecer entre as montanhas revela uma paisagem que convida o visitante a desacelerar e perceber o mundo com mais profundidade.

O chamado “detox digital” acontece quase naturalmente. Com o sinal de celular reduzido em grande parte do complexo, famílias são convidadas a trocar as telas por conversas, caminhadas, banhos de cachoeira, leituras, orações e encontros com uma natureza exuberante. Para crianças e adolescentes, é uma oportunidade de descobrir que há aventura, aprendizado e encantamento para além dos dispositivos eletrônicos.

Um patrimônio de fé e conhecimento

A história do Caraça está profundamente ligada à educação e à espiritualidade. As imponentes ruínas do antigo Colégio do Caraça, que por cerca de 150 anos foi uma das mais importantes instituições de ensino do Brasil, permanecem como testemunhas de uma época marcada pela formação intelectual, humana e religiosa de milhares de estudantes.

Por suas salas passaram cerca de 11 mil alunos, entre eles os ex-presidentes Afonso Pena e Artur Bernardes. O espaço também recebeu visitantes ilustres, como Dom Pedro II e Dona Teresa Cristina. Mesmo após o incêndio de 1968, que consumiu parte da construção, o conjunto preservado segue como símbolo de resistência, memória e continuidade. Hoje, abriga museu e biblioteca com acervos raros, permitindo que visitantes percorram corredores onde o passado ainda parece pulsar.

No coração do complexo está a Igreja de Nossa Senhora Mãe dos Homens, considerada a primeira igreja em estilo neogótico do Brasil. Sua arquitetura imponente, cercada pelas montanhas, transforma a paisagem em cenário de oração e reverência. É ali que o Caraça revela uma de suas dimensões mais profundas: a de ser um refúgio para quem busca paz, fé e reconexão interior.

Para o Padre Adalberto Costa, diretor administrativo do Santuário do Caraça, as férias de julho representam um momento especial para acolher famílias em busca de experiências mais significativas.

“O Caraça é um lugar onde o tempo corre em outro ritmo. Queremos que os jovens que nos visitam neste mês de julho troquem o barulho das notificações pelo som do vento nas montanhas e pelo silêncio da oração. Nossa missão é oferecer um ambiente de paz onde a fé e a cultura se encontram, permitindo que as famílias se reconectem não apenas com a história, mas umas com as outras”, destaca.

A natureza como expressão do sagrado

O lobo guará, encontra no Caraça uma área protegida e própria para sua sobrevivência Beto Novaes/EM/D.A Pres

A experiência no Caraça também se revela na força de sua biodiversidade. Situado na transição entre a Mata Atlântica e o Cerrado, o complexo abriga uma riqueza ambiental que transforma cada caminhada em descoberta. Trilhas levam a cachoeiras como a Cascatinha e a Cascatona, enquanto aves, mamíferos, répteis e espécies vegetais raras fazem do território um verdadeiro santuário natural.

Ao cair da noite, um dos momentos mais emblemáticos da visitação se desenha no adro da igreja: a espera silenciosa pelo lobo-guará. A presença do animal, que se aproxima respeitando o ritmo da natureza, tornou-se um dos símbolos do Caraça. Mais do que uma atração, o encontro representa uma lição de convivência e respeito. Diante dele, crianças, jovens e adultos aprendem que preservar é reconhecer que todas as formas de vida têm lugar e importância.

“Receber crianças e adolescentes aqui é dar continuidade ao trabalho iniciado há séculos. Queremos que eles vejam as ruínas do colégio não como o fim de uma era, mas como o alicerce de um compromisso com o conhecimento e a espiritualidade. O objetivo é fazer com que cada visitante saia daqui sentindo-se parte deste patrimônio que é de todos os mineiros e brasileiros”, afirma Padre Adalberto.

Um refúgio entre duas bacias hidrográficas

SantuÃ?Â¡rio do CaraÃ?Â§a celebra jubileu de 250 anos e 30 Anos da RPPN Uai Turismo

Tombado como Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e Estadual e reconhecido como uma das Sete Maravilhas da Estrada Real, o Santuário do Caraça reúne um amplo conjunto arquitetônico, formado pela igreja, pelo antigo Colégio — hoje Museu e Biblioteca —, pela pousada com 57 apartamentos e quartos e pela Fazenda do Engenho, com 26 apartamentos.

A Reserva Particular do Patrimônio Natural do Santuário do Caraça integra as Reservas da Biosfera da Serra do Espinhaço Sul e da Mata Atlântica. São registradas no território 386 espécies de aves, 42 espécies de répteis, 12 espécies de peixes e 76 espécies de mamíferos, além de espécies de flora encontradas apenas no complexo.

Entre serras, nascentes, ribeirões e lagos de águas escuras, o Caraça também ocupa uma posição ambiental estratégica. O território integra a Área de Proteção Ambiental ao Sul da Região Metropolitana de Belo Horizonte, onde nascem cursos d’água que alimentam as bacias dos rios São Francisco e Doce, fundamentais para o abastecimento de grande parte da população da capital mineira e de sua região metropolitana.

Nas férias de julho, o Santuário do Caraça se apresenta, assim, como um convite para viver dias de descanso com propósito. Um lugar onde o visitante encontra não apenas paisagens extraordinárias, mas também a possibilidade de ouvir o que o silêncio tem a dizer.

Serviço

Santuário do Caraça

Estrada do Caraça, Km 9 — entre os municípios de Catas Altas e Santa Bárbara

Acesso pelas rodovias BR-381 e MG-436. Também é possível chegar de trem pela Estação Dois Irmãos, em Barão de Cocais.

Taxa de entrada:

R$ 35 em dias de semana.

R$ 45 aos finais de semana, feriados e datas comemorativas.

Idosos têm 50% de desconto.

Moradores de Barão de Cocais, Catas Altas e Santa Bárbara têm 50% de desconto.

A entrada é gratuita na primeira quarta-feira de cada mês para moradores de Barão de Cocais, Catas Altas e Santa Bárbara.

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