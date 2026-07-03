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História do ciclo do ouro

Roteiro da fé em Minas: 5 igrejas barrocas que você precisa conhecer

O estado guarda tesouros da arquitetura e da arte sacra; veja um roteiro por Ouro Preto, Mariana e outras cidades históricas e suas igrejas

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Ana Leitão
Ana Leitão
Repórter
Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024
03/07/2026 16:35

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Roteiro da fé em Minas: 5 igrejas barrocas que você precisa conhecer
A arquitetura barroca mineira, tema da reportagem, é evidenciada pela imponência desta igreja histórica. crédito: Túlio Santos/EM

Minas Gerais é um verdadeiro museu a céu aberto, especialmente quando o assunto é arte sacra e arquitetura colonial. As cidades históricas do estado guardam algumas das mais impressionantes igrejas barrocas do Brasil, verdadeiras joias que contam a história do ciclo do ouro e do talento de artistas como Aleijadinho e Mestre Ataíde. Para quem busca um roteiro de fé, história e arte, visitar esses templos é uma experiência única.

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O que é o barroco mineiro?

O barroco mineiro é um estilo artístico que floresceu em Minas Gerais durante o século 18, no auge do ciclo do ouro. Caracteriza-se pela dramaticidade, riqueza de detalhes, uso abundante de ouro e madeira, e pela fusão de influências europeias com elementos locais, resultando em uma identidade única na arte sacra brasileira.

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Quais igrejas barrocas visitar em Minas Gerais?

Explorar as igrejas de Minas é mergulhar na história do Brasil. Selecionamos cinco templos que são paradas obrigatórias em qualquer roteiro pelas cidades históricas do estado:

  • 1. Igreja de São Francisco de Assis (Ouro Preto): Considerada a obra-prima de Aleijadinho, que projetou a estrutura e esculpiu elementos como a portada e os púlpitos, e de Mestre Ataíde, responsável pela pintura do teto. É um dos maiores símbolos do barroco brasileiro e um monumento indispensável para entender a arte colonial.

  • 2. Santuário de Bom Jesus de Matosinhos (Congonhas): Reconhecido como Patrimônio Mundial pela Unesco, o complexo é famoso pelas esculturas dos 12 profetas em pedra-sabão, de Aleijadinho, localizadas no adro da basílica. As seis capelas dos Passos da Paixão, com imagens em cedro, também compõem este cenário impressionante.

  • 3. Igreja Matriz de Santo Antônio (Tiradentes): Impressiona pela opulência de sua decoração, sendo uma das mais ricas em ouro no Brasil. Seu interior ricamente decorado reflete a prosperidade da região durante o ciclo da mineração, destacando-se o imponente frontispício riscado pelo arquiteto Antônio Rodrigues Falcão e o magnífico órgão de 1788, trazido de Portugal.

  • 4. Igreja de São Francisco de Assis (São João del-Rei): Com projeto atribuído a Aleijadinho, sua fachada circular e as palmeiras imperiais na frente a tornam um cartão-postal. O interior é marcado por um lustre de cristal Baccarat e talhas detalhadas, além de abrigar o túmulo do ex-presidente Tancredo Neves.

  • 5. Catedral Basílica da Sé (Mariana): Uma das primeiras sedes de bispado no Brasil, esta igreja imponente em Mariana é um marco histórico. Além da rica decoração interna, destaca-se pelo seu órgão alemão instalado em 1753, um dos mais importantes do mundo, cujos concertos atraem visitantes e especialistas em música sacra.

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Igreja de São Francisco de Assis (Ouro Preto)


Igreja de São Francisco de Assis (Ouro Preto) Túlio Santos/EM



Santuário de Bom Jesus de Matosinhos (Congonhas)


Santuário de Bom Jesus de Matosinhos (Congonhas) Túlio Santos/EM/D.A Press



Igreja Matriz de Santo Antônio (Tiradentes)


Igreja Matriz de Santo Antônio (Tiradentes) Beto Novaes/EM



Igreja de São Francisco de Assis (São João del-Rei)


Igreja de São Francisco de Assis (São João del-Rei) Pedro Vale/Divulgação



Catedral Basílica da Sé (Mariana)


Catedral Basílica da Sé (Mariana) Beto Novaes/EM







Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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