Roteiro da fé em Minas: 5 igrejas barrocas que você precisa conhecer
O estado guarda tesouros da arquitetura e da arte sacra; veja um roteiro por Ouro Preto, Mariana e outras cidades históricas e suas igrejas
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Minas Gerais é um verdadeiro museu a céu aberto, especialmente quando o assunto é arte sacra e arquitetura colonial. As cidades históricas do estado guardam algumas das mais impressionantes igrejas barrocas do Brasil, verdadeiras joias que contam a história do ciclo do ouro e do talento de artistas como Aleijadinho e Mestre Ataíde. Para quem busca um roteiro de fé, história e arte, visitar esses templos é uma experiência única.
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O que é o barroco mineiro?
O barroco mineiro é um estilo artístico que floresceu em Minas Gerais durante o século 18, no auge do ciclo do ouro. Caracteriza-se pela dramaticidade, riqueza de detalhes, uso abundante de ouro e madeira, e pela fusão de influências europeias com elementos locais, resultando em uma identidade única na arte sacra brasileira.
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Quais igrejas barrocas visitar em Minas Gerais?
Explorar as igrejas de Minas é mergulhar na história do Brasil. Selecionamos cinco templos que são paradas obrigatórias em qualquer roteiro pelas cidades históricas do estado:
1. Igreja de São Francisco de Assis (Ouro Preto): Considerada a obra-prima de Aleijadinho, que projetou a estrutura e esculpiu elementos como a portada e os púlpitos, e de Mestre Ataíde, responsável pela pintura do teto. É um dos maiores símbolos do barroco brasileiro e um monumento indispensável para entender a arte colonial.
2. Santuário de Bom Jesus de Matosinhos (Congonhas): Reconhecido como Patrimônio Mundial pela Unesco, o complexo é famoso pelas esculturas dos 12 profetas em pedra-sabão, de Aleijadinho, localizadas no adro da basílica. As seis capelas dos Passos da Paixão, com imagens em cedro, também compõem este cenário impressionante.
3. Igreja Matriz de Santo Antônio (Tiradentes): Impressiona pela opulência de sua decoração, sendo uma das mais ricas em ouro no Brasil. Seu interior ricamente decorado reflete a prosperidade da região durante o ciclo da mineração, destacando-se o imponente frontispício riscado pelo arquiteto Antônio Rodrigues Falcão e o magnífico órgão de 1788, trazido de Portugal.
4. Igreja de São Francisco de Assis (São João del-Rei): Com projeto atribuído a Aleijadinho, sua fachada circular e as palmeiras imperiais na frente a tornam um cartão-postal. O interior é marcado por um lustre de cristal Baccarat e talhas detalhadas, além de abrigar o túmulo do ex-presidente Tancredo Neves.
5. Catedral Basílica da Sé (Mariana): Uma das primeiras sedes de bispado no Brasil, esta igreja imponente em Mariana é um marco histórico. Além da rica decoração interna, destaca-se pelo seu órgão alemão instalado em 1753, um dos mais importantes do mundo, cujos concertos atraem visitantes e especialistas em música sacra.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.