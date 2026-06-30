5 igrejas históricas em Minas Gerais que você precisa conhecer

Minas Gerais guarda um tesouro a céu aberto que conta parte da história do Brasil. Suas cidades históricas são o cenário de algumas das mais impressionantes obras do barroco e do rococó, com igrejas que são verdadeiras galerias de arte. Percorrer esses templos é uma viagem no tempo, marcada pelo talento de mestres como Aleijadinho e Mestre Ataíde.

Para quem busca um roteiro de arte, fé e história, as igrejas mineiras são uma parada obrigatória. Separamos cinco construções que se destacam pela beleza arquitetônica e pela riqueza de detalhes. Prepare-se para conhecer monumentos que encantam visitantes do mundo todo e revelam a opulência do ciclo do ouro no país.

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Igreja de São Francisco de Assis em Ouro Preto

Considerada a obra-prima de Aleijadinho, esta igreja é um dos cartões-postais de Ouro Preto e uma das Sete Maravilhas de Origem Portuguesa no Mundo. A fachada, com seus entalhes em pedra-sabão, e o interior, com a pintura de Mestre Ataíde no teto, formam um conjunto artístico de valor inestimável. A harmonia entre arquitetura, escultura e pintura é o grande destaque.

Santuário do Bom Jesus de Matosinhos em Congonhas

Este complexo religioso é um Patrimônio Mundial da UNESCO e abriga um dos conjuntos de esculturas barrocas mais importantes do mundo. No adro da igreja, os doze profetas esculpidos em pedra-sabão por Aleijadinho impressionam pela expressividade. As seis capelas que representam os Passos da Paixão de Cristo, com imagens em cedro, completam a experiência.

Igreja Matriz de Nossa Senhora do Pilar em Ouro Preto

Por fora, sua aparência é sóbria, mas o interior da Matriz do Pilar revela uma opulência que surpreende. É uma das igrejas com a maior quantidade de ouro em sua decoração no Brasil, com centenas de quilos do metal precioso revestindo altares e painéis. O projeto arquitetônico, com a planta em formato octogonal, também contribui para a sua singularidade. O subsolo abriga o Museu de Arte Sacra, com um rico acervo.

Igreja de Nossa Senhora do Carmo em Diamantina

Esta igreja se diferencia por um detalhe curioso: a torre sineira foi construída na parte de trás do templo. Segundo a tradição local, a mudança teria sido um pedido de Chica da Silva, que morava nas proximidades e não queria ser incomodada pelo som dos sinos. A igreja possui um estilo rococó, com entalhes delicados e um belo órgão de tubos de fabricação alemã.

Igreja de São Francisco de Assis em São João del-Rei

Com projeto da portada atribuído a Aleijadinho, esta igreja é um dos marcos de São João del-Rei. Sua fachada imponente, com palmeiras imperiais em frente, cria um cenário icônico. No interior, o cemitério localizado sob o assoalho de madeira guarda os restos mortais de figuras importantes da história brasileira, como o ex-presidente Tancredo Neves.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.