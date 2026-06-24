São João de Caruaru: como é a ‘maior e melhor’ festa junina do mundo

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Em Caruaru (PE), o dia 24 de junho é o mais esperado do ano. O Dia de São João é feriado e o ponto alto de uma festa que dura 70 dias e transforma a cidade do agreste pernambucano. Conhecida como a capital do forró, a cidade também é auto-intitulada como detentora do "Maior e Melhor São João do Mundo", rivalizando com Campina Grande (PB).

Em 2026, a expectativa é que cerca de 4 milhões de pessoas passem pela cidade pernambucana durante os mais de 70 dias de programação. Com isso, a cidade se torna um dos principais destinos turísticos do país.

Além dos shows, o São João de Caruaru celebra a identidade nordestina. Há decoração mas ruas, as quadrilhas, os bacamarteiros, o artesanato do Alto do Moura e a gastronomia típica, que mantêm vivas tradições transmitidas ao longo de gerações. Ao mesmo tempo, a festa se moderniza e amplia a influência para outras regiões do país e atrai diversos investimentos.

Segundo a Fundação de Cultura de Caruaru, a movimentação econômica deve alcançar cerca de R$ 760 milhões durante o período junino. A rede hoteleira trabalha com alta ocupação, enquanto bares, restaurantes, comerciantes e trabalhadores do setor de serviços aproveitam o aumento do fluxo de visitantes.

Mais de 70 dias de festa

O ciclo junino de 2026 começou em abril e se estende até o fim de junho, consolidando um dos maiores calendários festivos do Brasil. A programação ocupa diferentes regiões da cidade e inclui apresentações culturais, shows, manifestações populares e atividades nas comunidades rurais.

Ao todo, são 27 polos de animação espalhados entre a zona urbana e a área rural. O São João na Roça levou atrações a 13 comunidades, enquanto outros 14 polos funcionam na área central do município. Entre os espaços mais tradicionais estão o Polo Alto do Moura, dedicado ao autêntico forró pé de serra; o Polo Azulão, voltado à música alternativa; e o Pátio de Eventos Luiz Gonzaga, principal palco da festa. Também tem coretos espalhados pela cidade, com artistas locais, disputa de repente e shows surpresa pela tradicional Feira de Caruaru.

Com mais de 44 mil metros quadrados, o Pátio homenageia o Rei do Forró e pode receber cerca de 100 mil pessoas. O espaço abriga ainda equipamentos culturais importantes, como os museus do Forró e do Barro, além do Espaço Cultural Tancredo Neves.

Na programação nomes como Roberto Carlos, João Gomes, Leo Foguete e Wesley Safadão. As festas são gratuitas, sujeitas à lotação.

Um balão gigante iluminado encanta o céu, que também está cercado por bandeirolas coloridas e varais de luz. O espaço tem diversas barracas com comidas e bebidas típicas, artesanato, benzedeira e cartomante.

O visitante desavisado dá de cara com os caretas, personagens mascarados que representam a zombaria, a crítica social e o espanto dos maus espíritos; e os bacamarteiros, grupos de atiradores festivos que usam uma arma antiga carregada com pólvora seca para saudar os santos juninos.

Além da programação oficial, familiares e amigos se reúnem nas portas das casas, com fogueiras e comidas típicas.

Na mira das marcas

Nos últimos anos, festas de São João nordestinas se tornaram atrativas para grandes marcas. Algumas lançam produtos focados, que não necessariamente chegam ao resto do país.

Além disso, tem diversas ações de marketing, que vão desde campanhas até a instalação de ativações na festa. É o caso d’O Boticário. Há 10 anos a empresa participa das celebrações. Em 2026, a marca ampliou em mais de 30% os investimentos relacionados ao período junino em comparação ao ano anterior.

"Ao longo desses 10 anos, construímos uma relação genuína com essa celebração, entendendo sua potência cultural, econômica e emocional. Mais do que estar presente na festa, buscamos valorizar suas narrativas, seus territórios e as pessoas que fazem essa tradição acontecer. O São João não é apenas um evento. Ele faz parte da memória afetiva das pessoas e da vida das famílias", afirma Juliana Razini, diretora de franquias do Boticário.

Pelo segundo ano consecutivo, a marca instalou em Caruaru a Casa São João do Boticário, espaço que funciona como ambiente de convivência e experiências durante a festa. O projeto arquitetônico teve consultoria do pernambucano Zé Vagner, criador da Casa de Mainha. A proposta foi reproduzir elementos da arquitetura popular nordestina, utilizando barro, cobogós, iluminação aconchegante e referências afetivas das casas do interior.

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O espaço conta com ambientes instagramáveis, experimentação de produtos, ações interativas e uma varanda com programação musical em parceria com a Universal Music. Os shows funcionam como uma espécie de esquenta para a programação principal.