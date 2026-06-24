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Clássicos do São João: músicas que nunca saem de cena
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“Olha pro céu, meu amor”: Composta por Luiz Gonzaga e José Fernandes, essa música é um dos maiores símbolos das festas juninas, com refrão romântico e melodia envolvente que embalam quadrilhas e casais. Nas quermesses, ela é cantada em coro e acompanhada por sanfona, reforçando a atmosfera festiva e comunitária que caracteriza o São João. Sua popularidade atravessou gerações, tornando-se trilha sonora obrigatória em junho e mostrando como a música preserva tradições e conecta diferentes públicos Foto: imagem gerada por i.a
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“São João na roça”: Também de Luiz Gonzaga, essa música retrata com alegria o ambiente rural das festas juninas, descrevendo quadrilhas e comidas típicas em versos que permanecem atuais. Nas celebrações, ela é cantada em coro e acompanhada por sanfona, reforçando a atmosfera festiva e comunitária que caracteriza o São João. É uma canção que traduz a essência das festas juninas, atravessou décadas e continua indispensável no repertório, mostrando como a música preserva tradições e conecta geraçõe Foto: imagem gerada por i.a
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“Isso aqui tá bom demais”: Composta por Dominguinhos e Nando Cordel, essa música se tornou um clássico das festas juninas. Seu ritmo contagiante e letra animada fazem dela presença constante em quadrilhas e shows. Nas quermesses, ela é presença constante, reforçando como o Arrasta-pé moderno se integrou às tradições sem perder autenticidade. Sua popularidade atravessou décadas. Foto: imagem gerada por i.a
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“Anarriê”: Popularizada nas quadrilhas, essa música é marcada pelo comando dos passos e pela energia coletiva que guia os dançarinos. O termo “anarriê” virou sinônimo de festa junina, repetido em coreografias e brincadeiras que animam o público. É uma canção que reforça a importância da música como guia das danças típicas, tornando-se símbolo sonoro das celebrações juninas. Foto: Prefeitura de Olinda - Flickr:
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“Pagode russo”: De Luiz Gonzaga e Zé Dantas, essa música mistura humor e ritmo acelerado, tornando-se um dos grandes sucessos juninos. Sua letra divertida e melodia vibrante conquistaram espaço nas festas e permanecem atuais, embalando multidões. É um clássico que mostra a versatilidade nordestina e sua capacidade de animar qualquer celebração, atravessando gerações com leveza e irreverência. Foto: Tomaz Silva/Agência Btasil
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“Sabiá”: Composta por Luiz Gonzaga e Zé Dantas, é uma canção que mistura lirismo e saudade, trazendo o canto do pássaro como metáfora da vida no sertão. Nas festas juninas, ela aparece como parte do repertório tradicional, reforçando o vínculo entre música e natureza. É uma obra que atravessou gerações e continua emocionando, mostrando a força da poesia nordestina dentro do São João. Foto: Turismo Bahia - Flickr wikimedia commons
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“O sanfoneiro só tocava isso”: De Ary Barroso e Luiz Gonzaga, essa música brinca com a repetição de ritmos e melodias, criando humor e identidade própria. Nas festas juninas, ela aparece como parte do repertório tradicional, reforçando o papel da sanfona como instrumento central. É um clássico que une diversão e tradição musical, mostrando como a simplicidade pode marcar gerações. Foto: imagem gerada por i.a
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“Cai, cai balão”: Composta por Assis Valente, é uma das músicas mais tradicionais das festas, celebrando o colorido dos balões que enfeitam o céu de junho. Nas quermesses e quadrilhas, ela embala o público com versos simples e festivos, reforçando o imaginário popular das celebrações. É uma canção que atravessou décadas e continua indispensável, mantendo viva a tradição musical e visual das festas juninas. Foto: imagem gerada por i.a
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“Asa Branca”: Talvez a música mais icônica de Luiz Gonzaga, “Asa branca” transcende as festas juninas e se tornou símbolo da cultura nordestina. Sua letra fala de saudade e migração, mas também embala quadrilhas e celebrações, emocionando multidões. É um hino que atravessou décadas e continua sendo cantado como parte da identidade cultural do Brasil. Foto: I, Júnior Miranda wikimedia commons
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“Olha pro céu” (versões modernas): Além da versão original, ganhou releituras modernas com artistas do Arrasta-pé eletrônico e sertanejo, ampliando seu alcance. Essas versões mantêm a essência da música, mas trazem novos arranjos que conquistam o público jovem. É um exemplo de como os clássicos se reinventam sem perder relevância, mostrando a força da tradição musical junina. Foto: Divulgação
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“Isso aqui tá bom demais” (releituras): Assim como outros clássicos, recebeu versões contemporâneas que misturam o Arrasta-pé com outros estilos musicais. Nas festas juninas, essas releituras convivem com a versão original, mostrando a capacidade da música de atravessar gerações. É uma canção que prova como tradição e modernidade podem andar juntas, mantendo viva a energia das celebrações. Foto: Divulgação