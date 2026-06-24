Clássicos do São João: músicas que nunca saem de cena

“São João na roça”: Também de Luiz Gonzaga, essa música retrata com alegria o ambiente rural das festas juninas, descrevendo quadrilhas e comidas típicas em versos que permanecem atuais. Nas celebrações, ela é cantada em coro e acompanhada por sanfona, reforçando a atmosfera festiva e comunitária que caracteriza o São João. É uma canção que traduz a essência das festas juninas, atravessou décadas e continua indispensável no repertório, mostrando como a música preserva tradições e conecta geraçõe Foto: imagem gerada por i.a