Simpatias
Simpatias para São João Batista – Proteção, alegria e prosperidade
Te ensinamos simpatias para diversos âmbitos da vida na energia de São João Batista nesta matéria, sendo devoto deste Santo ou não é para você!
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23/06/2026 23:23
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São João é um santo muito famoso no Brasil, graças às festas juninas que acontecem no dia do Santo, 24 de junho - e pelas inúmeras simpatias que existem para ele. Quem é devoto de São João acredita que as simpatias funcionam mesmo se forem feitas com muita fé. Veja abaixo um pouco da história do santo e algumas simpatias para São João Batista. Aproveite a chegada das festas juninas para fazê-las!
São João Batista Por que ele recebeu o nome de Batista?Segundo os escritos antigos, quando São João nasceu, sua mãe Isabel mandou acender uma grande fogueira em comemoração à chegada do filho. Maria, prima de Isabel, viu então a fumaça da fogueira e entendeu que o pequeno João já havia chegado ao mundo. É por essa razão que nas festas de São João é comum fazermos fogueiras, balões e soltar fogos de artifício em homenagem a este santo. O Batista foi incorporado ao nome de São João porque ele pregava nas margens do Rio Jordão e batizava os fiéis que queriam se converter ao cristianismo, mergulhando-os nas águas. Devido a esse simbolismo, em muitas cidades brasileiras é comum no dia 24 de junho que os fiéis tomem um banho de rio ou mergulhem a imagem de São João Batista na água como forma de purificação.
Simpatias para São João Batista para diversas causas
Simpatia para proteção e prosperidadeEssa simpatia deverá ser feita no dia de São João Batista, 24 de junho. Você vai precisar de um copo com água e uma vela ou incenso. Acenda a vela ou incenso, coloque o copo com água ao lado e reze com muita fé a seguinte oração:
Poderoso, São João que batizou Jesus às margens do rio Jordão, dai-me a mesma água para beber e lavar o corpo e a alma. Peço vossa luz e a vossa proteção pelos caminhos do bem, pelo ar que respiro, que nunca me falte o pão. A vós dedico a minha devoção praticando a caridade com louvor e oração. Que eu tenha sempre a paz e amor no coração, Poderoso, São João. Amém.Em seguida, beba toda a água do copo, até a última gota.
Simpatia para São João Batista para saber se vai ganhar dinheiro em brevePara fazer essa simpatia, você só vai precisar de um ramo de louro. No dia 23 de junho, véspera do dia de São João, pegue o ramo de louro e passe levemente sobre o fogo (cuidado para não queimá-lo). Depois jogue esse ramo em cima da sua casa. No dia seguinte, recolha o ramo e verifique: se ele estiver verde, significa prosperidade e você ganhará dinheiro neste e nos próximos anos, se ele estiver retorcido, é sinal de dificuldades financeiras.
Simpatia para São João Batista para obter alegria e proteçãoNo dia de São João, pegue uma bacia com água, coloque cravos, folhas de alecrim e de manjericão e deixe descansando. Depois de alguma horas, tome um banho e finalize-o jogando a mistura no corpo, do pescoço para baixo, invocando a proteção de São João e pedindo alegria para sua vida. Enxugue de leve com uma toalha.
Simpatia para saber o nome do seu amorSe você está na dúvida quem é o verdadeiro amor da sua vida, deixe São João te ajudar. Na noite de 23 para 24 de junho, pegue uma bacia com água e coloque lá dentro diversos nomes de pessoas que você desconfia que possam ser o seu amor em papeizinhos dobrados em quatro. O papelzinho que amanhecer aberto é o nome do seu amor. Experimente fazer uma dessas simpatias para São João Batista e compartilhe nos comentários os seus resultados! Ajude nossos leitores a fazerem também as simpatias para São João Batista. Saiba mais:
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