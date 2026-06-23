Decoração de São João de última hora: 7 ideias fáceis para enfeitar sua casa
Ainda dá tempo de deixar seu 'arraiá' mais bonito sem gastar muito; veja dicas rápidas e criativas para a festa de amanhã
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O São João é amanhã (24 de junho) e ainda dá tempo de transformar a casa em um verdadeiro arraial. A boa notícia é que não é preciso gastar muito para criar um ambiente festivo e acolhedor de última hora. Com
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caipira e usar objetos que você já tem em casa de uma nova maneira. A celebração fica mais colorida e autêntica com toques que você mesmo pode fazer, envolvendo toda a família nos preparativos rápidos da festa.
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Ideias para um arraial em casa
Bandeirinhas diferentes: as bandeirinhas são indispensáveis, mas elas não precisam ser apenas de papel de seda. Experimente usar retalhos de tecido, principalmente a chita, ou até páginas de gibis antigos. O resultado é um varal original e muito mais resistente.
Toalha e caminhos de mesa: a chita é o tecido tradicional das festas juninas. Um metro de chita pode virar uma toalha de mesa vibrante ou ser cortado em faixas para criar caminhos de mesa. O efeito na decoração é imediato e traz a identidade visual da festa.
Chapéus de palha na parede: além de servirem como adereço, os chapéus de palha se transformam em ótimos enfeites de parede. Você pode pendurar alguns de tamanhos diferentes e amarrar fitas de cetim coloridas na base. É um detalhe simples que preenche o espaço.
Centros de mesa rústicos: reaproveite potes de vidro de geleia ou conservas. Envolva os potes com barbante de sisal ou um pedaço de juta e coloque flores do campo ou pequenos girassóis dentro. Eles viram centros de mesa delicados e econômicos.
Iluminação com garrafas: para uma festa à noite, a iluminação faz toda a diferença. Use garrafas de vidro transparentes e coloque luzes de fada (pisca-pisca de LED) dentro delas. Espalhe pela mesa ou em cantos estratégicos para um clima mais intimista.
Cestos com comidas típicas: use a própria comida como parte da decoração. Organize paçoca, pé de moleque, milho cozido e outras delícias em cestos de palha ou vime. Além de decorar a mesa, facilita na hora de servir os convidados.
Varal de recados e fotos: estique um barbante em uma parede e use pregadores de roupa para pendurar fotos da família e amigos em outras festas juninas. Deixe também papéis coloridos e canetas para que os convidados escrevam recadinhos, criando uma decoração interativa.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.