Mini wedding em casa: 7 dicas de decoração para uma festa inesquecível

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Os casamentos intimistas, conhecidos como mini weddings, continuam sendo uma forte tendência para 2026, conquistando casais que buscam uma celebração mais pessoal e econômica. Geralmente com 20 a 100 convidados, realizar a festa em casa permite criar um ambiente acolhedor e cheio de significado, sem a necessidade de um grande orçamento.

Com um bom planejamento, é possível transformar a sala de estar ou o jardim em um cenário memorável. O segredo está em focar nos elementos certos para criar uma atmosfera mágica e sofisticada. Confira sete dicas de decoração que vão fazer a diferença no seu grande dia.

1. Escolha uma paleta de cores

Antes de comprar qualquer item, defina de três a quatro cores que guiarão toda a decoração. Tons pastéis, como rosa e azul claro, trazem romantismo. Combinações com verde e branco são clássicas e elegantes. A paleta unifica o visual dos arranjos, toalhas de mesa e outros detalhes, garantindo a harmonia do ambiente.

2. Crie um altar marcante

O local da cerimônia precisa de um ponto focal. Um arco de flores, mesmo que simples, funciona muito bem em jardins. Dentro de casa, uma parede decorada com tecidos, folhagens ou uma estante com objetos significativos pode servir como um altar charmoso e original.

3. Invista na iluminação

A luz certa é capaz de mudar completamente o clima da festa. Cordões de luzes, os populares "fairy lights", são perfeitos para criar um ambiente de conto de fadas, principalmente em áreas externas. Velas e lanternas em pontos estratégicos adicionam um toque de aconchego, ideal para eventos ao entardecer.

4. Use flores e folhagens

Elas trazem vida e frescor para qualquer espaço. Pequenos arranjos nas mesas dos convidados, um caminho de pétalas ou um arranjo suspenso são opções de grande impacto visual. Para economizar, dê preferência às flores da estação e use diferentes tipos de folhagens para dar volume.

5. Capriche na mesa de doces

Ela não serve apenas para as sobremesas, mas também como um dos principais pontos de decoração. Um bolo bonito, doces organizados em alturas diferentes e forminhas que combinem com as cores escolhidas criam um visual irresistível e muito fotogênico para os registros.

6. Monte um cantinho para fotos

Os convidados adoram registrar o momento. Reserve um espaço com um fundo bonito, como uma parede de tijolos com um letreiro neon ou um painel de folhagens. Poltronas, almofadas e outros acessórios podem compor o cenário e garantir ótimas lembranças.

7. Aposte nos detalhes pessoais

A principal vantagem de casar em casa é a liberdade. Use porta-retratos com fotos do casal, escreva mensagens de boas-vindas em lousas ou espelhos e ofereça lembrancinhas que contem um pouco da história de vocês. São esses toques que tornam a celebração verdadeiramente única.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.