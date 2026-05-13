Plataforma de turismo na Serra do Cipó mostra locais para se visitar

O Centro de Atendimento ao Turista (CAT) na Serra do Cipó lança um serviço digital gratuito que vai ajudar no planejamento da sua viagem. Em parceria com a prefeitura, a plataforma Santana do Riacho 360° funciona como um guia para aproveitar, ao máximo, as diversas experiências que a região oferece.

Visando ampliar a qualidade do atendimento, a tecnologia pretende mapear todos os atrativos turísticos da região, incluindo cachoeiras, serras, mirantes e patrimônios. Além de ser possível consultar a programação cultural, o site vai reunir e informações atualizadas sobre as possíveis rotas, meios de hospedagem, redes de gastronomia, condutores credenciados, equipamentos públicos e demais serviços disponíveis no município.

Ao oferecer um atendimento mais moderno e interativo, o CAT é o primeiro na região com a tecnologia 3D de realidade virtual, permitindo que o visitante visualize a dificuldade das trilhas, os esportes de aventura e experiências turísticas possíveis.

A plataforma também conta com uma inteligência artificial que pode montar um roteiro de viagem personalizado.



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Viabilizado pelo Conselho Municipal de Turismo (Comtur) de Santana do Riacho, o investimento faz parte do Plano Municipal de Turismo e da Meta de Estruturação e Fortalecimento. O projeto inaugura uma nova etapa de fortalecimento, promoção e qualificação do turismo no estado de Minas Gerais.