5 parques e cachoeiras de Minas para visitar com a família

Minas Gerais, com sua extensão de 586.528 km², possui inúmeras belezas naturais. Com uma diversidade de paisagens que vão de cachoeiras imponentes a trilhas com valor histórico, Minas se consagra como o estado com o maior número de Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs).

Com tantas opções que podem ser palco para visitas, para ajudar na escolha do destino, separamos cinco lugares que combinam natureza e lazer. Confira as sugestões e planeje seu passeio.

Parque Estadual do Ibitipoca

Situado no coração da Serra do Ibitipoca, sendo uma ramificação da Serra da Mantiqueira, o Parque Estadual do Ibitipoca reúne formações vegetais, cachoeiras e piscinas naturais. Pertencente à Mata Atlântica, o parque é composto por florestas nebulares, campos de altitude e campos rupestres, que se desenvolveram em espaços rochosos. Parque Estadual do IbitipocaDivulgação / Parque do Ibitipoca

Parque Estadual da Serra do Rola-Moça

O Parque Estadual Serra do Rola-Moça é o terceiro maior parque de preservação ambiental em área urbana do Brasil, sendo uma das áreas verdes mais importantes de Minas Gerais. Localizado nos municípios de Belo Horizonte, Nova Lima, Ibirité e Brumadinho, a reserva possui uma rica diversidade de fauna e flora. Parque Estadual da Serra do Rola-MoçaReprodução / Site Minas Gerais

Parque Estadual do Rio Doce

Situado na região do Vale do Aço, o parque possui riquíssima biodiversidade, com espécies raras e ameaçadas da fauna e flora e expressivo sistema lacustre. É esse o patrimônio ambiental protegido pelo Parque Estadual do Rio Doce (PERD). Conta com mais de 40 lagos em toda a sua extensão . Existe um safári noturno dentro da Unidade para avistar onças-pintadas e outros animais. Parque Estadual do Rio DoceDivulgação/ Semeia.org

Parque Nacional da Serra da Canastra

Com o objetivo de proteger as nascentes do rio São Francisco, o parque possui uma paisagem única, incluindo várias cachoeiras com altura acima dos 100 metros. As características do relevo e da vegetação facilitam a observação de animais selvagens, como o tamanduá-bandeira, o lobo-guará e o veado-campeiro no território. Parque Nacional da Serra da CanastraDivulgação / Turismo em Minas Gerais

Cânions de Capitólio

Embora não seja um parque estadual, a região do Lago de Furnas, em Capitólio, é um dos principais cartões-postais de Minas. Os passeios de barco levam a cânions com mais de 20 metros de altura e a cachoeiras que deságuam diretamente no lago, formando piscinas naturais de águas esverdeadas. Cânions de CapitólioDivulgação/ Blog CVC

