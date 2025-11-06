Assine
BELEZAS NATURAIS

5 parques e cachoeiras de Minas para visitar com a família

Rico em extensão, MG oferece belezas naturais que estão abertas ao público

06/11/2025 15:17 - atualizado em 06/11/2025 15:17

5 parques e cachoeiras de Minas para visitar com a família crédito: Divulgação/ Parque do Ibitipoca

Minas Gerais, com sua extensão de 586.528 km², possui inúmeras belezas naturais. Com uma diversidade de paisagens que vão de cachoeiras imponentes a trilhas com valor histórico, Minas se consagra como o estado com o maior número de Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs).

Com tantas opções que podem ser palco para visitas, para ajudar na escolha do destino, separamos cinco lugares que combinam natureza e lazer. Confira as sugestões e planeje seu passeio.

Leia: Vereador propõe renomear parque em BH em homenagem ao Clube da Esquina.

  1. Parque Estadual do Ibitipoca
    Situado no coração da Serra do Ibitipoca, sendo uma ramificação da Serra da Mantiqueira, o Parque Estadual do Ibitipoca reúne formações vegetais, cachoeiras e piscinas naturais. Pertencente à Mata Atlântica, o parque é composto por florestas nebulares, campos de altitude e campos rupestres, que se desenvolveram em espaços rochosos.

    Parque Estadual do Ibitipoca
    Parque Estadual do IbitipocaDivulgação / Parque do Ibitipoca

  1. Parque Estadual da Serra do Rola-Moça
    O Parque Estadual Serra do Rola-Moça é o terceiro maior parque de preservação ambiental em área urbana do Brasil, sendo uma das áreas verdes mais importantes de Minas Gerais. Localizado nos municípios de Belo Horizonte, Nova Lima, Ibirité e Brumadinho, a reserva possui uma rica diversidade de fauna e flora.

    Parque Estadual da Serra do Rola-Moça
    Parque Estadual da Serra do Rola-MoçaReprodução / Site Minas Gerais

  1. Parque Estadual do Rio Doce
    Situado na região do Vale do Aço, o parque possui riquíssima biodiversidade, com espécies raras e ameaçadas da fauna e flora e expressivo sistema lacustre. É esse o patrimônio ambiental protegido pelo Parque Estadual do Rio Doce (PERD). Conta com mais de 40 lagos em toda a sua extensão . Existe um safári noturno dentro da Unidade para avistar onças-pintadas e outros animais.

    Parque Estadual do Rio Doce
    Parque Estadual do Rio DoceDivulgação/ Semeia.org

  1. Parque Nacional da Serra da Canastra
    Com o objetivo de proteger as nascentes do rio São Francisco, o parque possui uma paisagem única, incluindo várias cachoeiras com altura acima dos 100 metros. As características do relevo e da vegetação facilitam a observação de animais selvagens, como o tamanduá-bandeira, o lobo-guará e o veado-campeiro no território.

    Parque Nacional da Serra da Canastra
    Parque Nacional da Serra da CanastraDivulgação / Turismo em Minas Gerais

  1. Cânions de Capitólio
    Embora não seja um parque estadual, a região do Lago de Furnas, em Capitólio, é um dos principais cartões-postais de Minas. Os passeios de barco levam a cânions com mais de 20 metros de altura e a cachoeiras que deságuam diretamente no lago, formando piscinas naturais de águas esverdeadas.

    Cânions de Capitólio
    Cânions de CapitólioDivulgação/ Blog CVC

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

