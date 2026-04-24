O segredo da Mantiqueira: onde a tradição vira Patrimônio da Humanidade

A Serra da Mantiqueira de Minas não é apenas um cenário de montanhas e ar puro; ela é o berço de um patrimônio vivo que dialoga com o mundo através do reconhecimento da Unesco do modo de fazer o queijo artesanal. Esse saber, que integra o cotidiano mineiro, celebra a persistência de uma técnica onde o manejo do leite e o tempo de maturação respeitam o ritmo da natureza, criando um produto que é a expressão máxima de seu território e identidade regional.

Neste contexto, o município de Itanhandu, no Sul de Minas, se destaca como um ponto vital da Rota do Queijo. A cidade utiliza sua localização estratégica na Mantiqueira para transformar a produção artesanal em um motor de desenvolvimento econômico e turístico. O fazer do queijo na região envolve uma conexão profunda entre o produtor e o visitante, que busca vivências autênticas no campo e o contato direto com a cultura mineira.

Festival gastronômico

Festival Gastronômico Aromas &Sabores 2026, em Itanhandu, acontece de 30 de abril a 3 de maio Prefeitura de Itanhandu/Divulgação

Entre os dias 30 de abril e 3 de maio, Itanhandu se transforma em um dos principais destinos gastronômicos da Serra da Mantiqueira. O município recebe o Festival Gastronômico Aromas & Sabores 2026, evento que une culinária, cultura e turismo rural em uma experiência que valoriza os sabores e tradições da região.

Inserida na chamada Rota do Queijo, a região da Mantiqueira de Minas tem se destacado pela produção artesanal e pela conexão entre produtores locais e visitantes, que buscam vivências autênticas no campo. Durante quatro dias, o público poderá participar de oficinas gastronômicas, degustações, apresentações culturais e experiências sensoriais que vão do tradicional ao contemporâneo. Receitas afetivas, como o Pudim de Claras da Mantiqueira Brasil com Baba de Moça, dividem espaço com criações autorais que exploram ingredientes locais, como os queijos artesanais da Mantiqueira.

Projeção turística

Imagem aérea de Itanhandu, no Sul de Minas Acervo Prefeitura de Itanhandu

O Festival Gastronômico Aromas & Sabores 2026 surge como a vitrine desse patrimônio, proporcionando ao público uma imersão que vai além do consumo. Eventos como o Concurso Regional de Queijos, integrados à programação, são fundamentais para dar visibilidade aos pequenos produtores e garantir que a qualidade e a diversidade da produção local sejam valorizadas. A união entre a tradição e o apoio técnico permite que a gastronomia local se consolide como um produto turístico estruturado, harmonizando o queijo com vinhos e cachaças da região.

“A gastronomia tem um papel estratégico no desenvolvimento de Itanhandu, especialmente por sua conexão com o turismo rural e com os produtores locais. O festival é uma oportunidade de mostrar esse potencial para visitantes de toda a região”, destaca o prefeito Paulo Henrique Pinto Monteiro.

Rota do Queijo, a região da Mantiqueira de Minas tem se destacado pela produção artesanal e pela conexão entre produtores locais e visitantes Prefeitura de Itanhandu/Divulgação

Segundo o secretário municipal de Turismo e Cultura, Luís Gustavo Franco da Rosa (Tatau), o evento reforça o posicionamento da cidade como destino turístico: “Estamos trabalhando para consolidar Itanhandu como referência na experiência gastronômica da Mantiqueira de Minas, integrando cultura, sabores e hospitalidade em um só lugar.”

A programação também inclui harmonizações entre queijos, vinhos, cervejas artesanais e cachaças da região, além de apresentações musicais e atividades culturais que ampliam a experiência do visitante e consolidam o evento como um produto turístico estruturado.

Como chegar e distâncias:

Itanhandu possui localização estratégica com fácil acesso para visitantes dos grandes centros. A distância em relação a Belo Horizonte é de aproximadamente 430 km. O trajeto principal a partir da capital mineira é feito seguindo pela BR-381 (Rodovia Fernão Dias) até a região de Campanha/Pouso Alto, acessando então a BR-354, que conduz diretamente à cidade, no coração da Mantiqueira de Minas. A cidade também é facilmente acessível para quem vem de São Paulo e Rio de Janeiro.







Serviço

Evento: Festival Gastronômico Aromas & Sabores 2026

Data: 30 de abril a 3 de maio

Local: Parque de Exposições João da Silva Costa

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Cidade: Itanhandu (MG)