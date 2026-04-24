O segredo da Mantiqueira: onde a tradição vira Patrimônio da Humanidade
Itanhandu aposta em festival gastronômico para impulsionar o turismo na cidade no Sul de Minas Gerais
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A Serra da Mantiqueira de Minas não é apenas um cenário de montanhas e ar puro; ela é o berço de um patrimônio vivo que dialoga com o mundo através do reconhecimento da Unesco do modo de fazer o queijo artesanal. Esse saber, que integra o cotidiano mineiro, celebra a persistência de uma técnica onde o manejo do leite e o tempo de maturação respeitam o ritmo da natureza, criando um produto que é a expressão máxima de seu território e identidade regional.
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Neste contexto, o município de Itanhandu, no Sul de Minas, se destaca como um ponto vital da Rota do Queijo. A cidade utiliza sua localização estratégica na Mantiqueira para transformar a produção artesanal em um motor de desenvolvimento econômico e turístico. O fazer do queijo na região envolve uma conexão profunda entre o produtor e o visitante, que busca vivências autênticas no campo e o contato direto com a cultura mineira.
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Festival gastronômico
Entre os dias 30 de abril e 3 de maio, Itanhandu se transforma em um dos principais destinos gastronômicos da Serra da Mantiqueira. O município recebe o Festival Gastronômico Aromas & Sabores 2026, evento que une culinária, cultura e turismo rural em uma experiência que valoriza os sabores e tradições da região.
Inserida na chamada Rota do Queijo, a região da Mantiqueira de Minas tem se destacado pela produção artesanal e pela conexão entre produtores locais e visitantes, que buscam vivências autênticas no campo. Durante quatro dias, o público poderá participar de oficinas gastronômicas, degustações, apresentações culturais e experiências sensoriais que vão do tradicional ao contemporâneo. Receitas afetivas, como o Pudim de Claras da Mantiqueira Brasil com Baba de Moça, dividem espaço com criações autorais que exploram ingredientes locais, como os queijos artesanais da Mantiqueira.
Projeção turística
O Festival Gastronômico Aromas & Sabores 2026 surge como a vitrine desse patrimônio, proporcionando ao público uma imersão que vai além do consumo. Eventos como o Concurso Regional de Queijos, integrados à programação, são fundamentais para dar visibilidade aos pequenos produtores e garantir que a qualidade e a diversidade da produção local sejam valorizadas. A união entre a tradição e o apoio técnico permite que a gastronomia local se consolide como um produto turístico estruturado, harmonizando o queijo com vinhos e cachaças da região.
“A gastronomia tem um papel estratégico no desenvolvimento de Itanhandu, especialmente por sua conexão com o turismo rural e com os produtores locais. O festival é uma oportunidade de mostrar esse potencial para visitantes de toda a região”, destaca o prefeito Paulo Henrique Pinto Monteiro.
Segundo o secretário municipal de Turismo e Cultura, Luís Gustavo Franco da Rosa (Tatau), o evento reforça o posicionamento da cidade como destino turístico: “Estamos trabalhando para consolidar Itanhandu como referência na experiência gastronômica da Mantiqueira de Minas, integrando cultura, sabores e hospitalidade em um só lugar.”
A programação também inclui harmonizações entre queijos, vinhos, cervejas artesanais e cachaças da região, além de apresentações musicais e atividades culturais que ampliam a experiência do visitante e consolidam o evento como um produto turístico estruturado.
Como chegar e distâncias:
Itanhandu possui localização estratégica com fácil acesso para visitantes dos grandes centros. A distância em relação a Belo Horizonte é de aproximadamente 430 km. O trajeto principal a partir da capital mineira é feito seguindo pela BR-381 (Rodovia Fernão Dias) até a região de Campanha/Pouso Alto, acessando então a BR-354, que conduz diretamente à cidade, no coração da Mantiqueira de Minas. A cidade também é facilmente acessível para quem vem de São Paulo e Rio de Janeiro.
Serviço
Evento: Festival Gastronômico Aromas & Sabores 2026
Data: 30 de abril a 3 de maio
Local: Parque de Exposições João da Silva Costa
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Cidade: Itanhandu (MG)