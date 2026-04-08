A cidade mística em Minas Gerais onde lendas viraram atração turística

Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais

No alto de uma montanha de quartzito, a cerca de 340 quilômetros de Belo Horizonte, São Thomé das Letras se destaca como um dos destinos mais enigmáticos de Minas Gerais. A cidade, com suas construções características feitas de pedra, atrai turistas em busca de tranquilidade, natureza e, principalmente, das energias místicas que supostamente envolvem o lugar.

A fama esotérica é tão forte que a cidade é considerada por muitos de seus frequentadores um dos sete pontos energéticos da Terra. Essa crença popular alimenta o imaginário dos visitantes, que buscam sentir essa suposta energia em suas cachoeiras, grutas e mirantes, que oferecem vistas espetaculares e momentos de introspecção.

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Avistamentos de OVNIs e fenómenos ufológicos

A cidade é um dos principais pontos de ufologia no país.

Luzes na "Pedra do Disco": Muitos visitantes e ufólogos fazem vigílias neste local para observar luzes que se movem de forma inteligente e mudam de cor.

Registos Oficiais: Dados do Sistema de Registo de Objetos Aéreos Não Identificados (ROANI) da FAB catalogaram diversas ocorrências na região, incluindo formações triangulares e esferas luminescentes.

Encontros Ufológicos: A cidade organiza eventos anuais, como o Encontro Ufológico de São Tomé das Letras, que reúne investigadores e testemunhas de avistamentos.

Portais dimensionais e cidades intraterrenas

Diz-se que a região abriga passagens para outras dimensões ou cidades escondidas sob a terra.

Gruta do Carimbado: É a lenda mais famosa da cidade. Acredita-se que esta gruta contenha um portal que liga São Tomé diretamente a Machu Picchu , no Peru (uma distância de milhares de quilómetros). Relatos afirmam que pessoas sentem desorientação temporal ou "perdem" horas de memória ao explorar as suas fendas.

Agartha: Muitos místicos acreditam que a cidade é uma das sete portas de entrada para o reino intraterreno de Agartha.

3. A lenda de Chico Taquara

Chico Taquara foi uma figura real que viveu na cidade no século 19 e tornou-se um ícone do misticismo local.

O Guardião: Segundo a lenda, ele era um ser evoluído ou um espírito materializado que falava com animais e plantas.

O Desaparecimento: Diz-se que ele não morreu, mas simplesmente "entrou" numa gruta e nunca mais foi visto, tendo supostamente retornado à sua civilização de origem através de um portal.

4. Seres místicos (gnomos e duendes)

Muitos moradores e turistas relatam encontros com pequenas criaturas da floresta.

Avistamentos em Jardins e Grutas: É comum encontrar lojas e estátuas dedicadas a gnomos, fruto de relatos de pessoas que garantem ter visto seres elementais nas matas e perto das cachoeiras, como a Cachoeira Shangri-lá.

A lenda por trás do nome

Todos os dias, dezenas de pessoas sobem até a Casa da Pirâmide, em São Thomé da Letras, para apreciar o pôr do Sol Tamás Bodolay/Secult-MG/divulgação Céus estrelados como o de São Thomé das Letras impulsionam o astroturismo na região São Thomé das Letras - Wikimedia Commons Vista da Serra da Mantiqueira com destaque para a Igreja Matriz, de 1785, que está localizada no Centro Histórico de São Thomé das Letras Tamás Bodolay/Secult-MG/divulgação Construída entre 1785-1822 em estilo barroco mineiro, Matriz guarda em seu altar-mor a imagem de São Thomé Jeferson da Fonseca/EM Musico e artesão Kleison é morador antigo da meca de hippie brasileira, como é conhecida São Thomé das Letras Túlio Santos/EM O misticismo é o principal atrativo à cidade de São Thomé das Letras Túlio Santos/EM Voltar Próximo

A origem do nome da cidade também está envolta em mistério. A lenda mais difundida conta que um escravo fugido encontrou uma estátua de São Tomé em uma gruta. Ao lado da imagem, haveria inscrições rupestres indecifráveis, que foram popularmente atribuídas ao próprio apóstolo. Essa história deu origem às "Letras" que completam o nome do município.

Com sua arquitetura rústica, ruas íngremes e um ar de mistério constante, São Thomé das Letras oferece uma experiência que vai além do turismo convencional, convidando o visitante a explorar o inexplicável e a rica cultura popular mineira.

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Este texto foi gerado por inteligência artificial e revisado por um editor humano.