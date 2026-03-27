Nesta cidade, ele fez pacto com o diabo por ouro e logo se arrependeu

Imagine uma cidade onde as ruas de pedra contam histórias de riqueza repentina, ambição desmedida e redenção. Em Ouro Preto, berço do Ciclo do Ouro no século 18, o passado colonial ganha vida não só nas igrejas barrocas e casarões, mas também nas lendas que ainda sussurram pelas ladeiras. Uma delas é particularmente intrigante: a do rapaz que fez pacto com o diabo por ouro e, no último instante, construiu uma capela para salvar sua alma.

Essa lenda motiva um roteiro que oferece vivenciar, por um dia, uma experiência que mistura história, arte colonial, suspense e uma pitada de aventura noturna. Perfeito para quem ama o legado da antiga Vila Rica, mas quer vivê-lo com emoção e mistério, longe dos roteiros tradicionais.

A lenda que inspira o roteiro

Museu da Inconfidência promoveu a restauração preventiva das 6 mil peças de seu acervo Leandro Couri/EM/DA.Press Prédio foi entre 1785 e 1855 e foi transformado em museu no ano de 1944. Leandro Couri/EM/DA.Press Espaço passou por reforma nas instalações elétricas e ganhou novo projeto luminotécnico Leandro Couri/EM/DA.Press Foram feitas alterações pontuais no projeto expográfico, antes de sua remodelação completa Leandro Couri/EM/DA.Press O Museu da Inconfidência conta com uma nova sala, a partir da reabertura, neste sábado (30/8) Leandro Couri/EM/DA.Press Alex Calheiros, diretor do Museu da Inconfidência, planeja implantar a 'fase 2' de reformas do espaço Leandro Couri/EM/DA.Press Intervenções na parte interna incluíram a instalação de corrimãos Leandro Couri/EM/DA.Press Museu documenta a história da conjuração mineira Leandro Couri/EM/DA.Press Voltar Próximo

No auge da corrida pelo ouro, um jovem português chegou a Vila Rica, atual Ouro Preto, sonhando com fortuna. Após dias de garimpo frustrado, ele fez o impensável: selou um pacto com o diabo. Em troca de indicar a mina mais rica da região, o demônio cobraria sua alma.

O rapaz encontrou o ouro prometido, mas o remorso o consumiu. Lembrando-se de uma promessa feita à mãe de construir uma capela para o Senhor Bom Jesus, ele usou parte da riqueza para erguer um templo. O diabo foi enganado e a alma, salva. Até hoje, conta-se que o jovem viveu como zelador da capela, sempre temendo o retorno do credor infernal. Essa história de ambição, culpa e redenção é o fio condutor do passeio, que une fé, arte e suspense.

O que você vai visitar

Capela do Bom Jesus da Pedra Fria

Comece pelo coração da lenda. Localizada no bairro Cabeças, essa pequena e charmosa capela é o símbolo vivo da redenção. Seu interior simples contrasta com a força da narrativa que carrega. Aqui você sente de perto o peso da história: imagine o rapaz, entre o medo e a fé, erguendo as paredes que o salvaram. É o ponto perfeito para refletir sobre como o ouro de Minas transformou vidas e almas.

Igreja de São Francisco de Assis

Uma das joias do barroco mineiro, projetada por Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho. A fachada ondulada, com elementos rococó, é considerada uma das obras-primas da arte colonial brasileira. No interior, talhas douradas, pinturas de Mestre Ataíde e a riqueza de detalhes impressionam. Durante o roteiro, a igreja ganha um papel especial para quem gosta de enigmas: pistas sobre o pacto e o arrependimento estão escondidas entre os anjos, santos e relevos.

Teatro Municipal, a Casa da Ópera

Construído em 1769 por João de Souza Lisboa, é o mais antigo teatro em funcionamento das Américas. Com arquitetura elegante e história de espetáculos que encantavam a elite do ouro, o local traz outra camada ao roteiro: a de cultura e dramaturgia. Afinal, que lugar melhor para viver uma história de suspense e redenção do que um teatro secular? O contraste entre a opulência do Ciclo do Ouro e as sombras da lenda fica ainda mais forte aqui.

Atividades interativas







Ao longo da visita com um guia, você resolve enigmas que revelam pistas escondidas nas igrejas. As respostas estão nos detalhes artísticos, nas imagens sacras e nos cantos mais discretos dos templos. É uma caça ao tesouro inteligente, que faz você olhar para a arte colonial com olhos de detetive.

Caça ao ouro falso à noite

Quando o Sol se põe e as ladeiras de paralelepípedo ficam ainda mais misteriosas, começa a aventura com lanternas. Os participantes procuram pepitas falsas escondidas em pontos estratégicos do Centro Histórico. A escuridão, o silêncio das ruas antigas e a atmosfera do pacto criam um clima de suspense inesquecível. É como viver dentro da lenda.

Para quem é esse roteiro?

Ideal para casais que buscam uma experiência romântica e diferente, famílias com adolescentes, amantes de história, arte barroca e turismo de experiência, ou para quem já conhece Ouro Preto e quer um olhar mais imersivo e emocionante sobre o Ciclo do Ouro. O roteiro pode ser feito em um dia inteiro.Recomenda-se um guia local especializado em lendas para enriquecer ainda mais a narrativa.

Dicas práticas

A melhor época é o ano todo, mas evite dias de muita chuva para a atividade noturna. Use calçado confortável, pois as ladeiras são íngremes, e leve lanterna ou celular com boa bateria. O passeio combina bem com um jantar mineiro típico ou uma visita a uma mina desativada no dia seguinte.

Ouro Preto não é só Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. É um lugar onde o ouro ainda brilha, às vezes na pedra, às vezes na fé, e outras vezes na imaginação de quem ousa ouvir as lendas. Quer viver o pacto, o arrependimento e a redenção na cidade mais barroca do Brasil? Reserve seu dia de mistério em Ouro Preto. A Capela do Bom Jesus da Pedra Fria está esperando... e o diabo, quem sabe, ainda observa de longe.

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