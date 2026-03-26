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Onde fica a ‘Cidade dos Sinos’ que ainda ecoa a história de Minas Gerais?

Berço de tradições sonoras únicas e guardiã do barroco mineiro, a antiga vila do ouro preserva viva a memória da Inconfidência

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Carlos Altman
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Carlos Altman
Repórter
26/03/2026 14:43

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foto de detalhe de sino em campanario de igreja com casas de são joão del rei ao fundo
A linguagem dos sinos de Minas Gerais é considerada patrimônio nacional pelo Iphan crédito: Ana Beatriz Fonte/Esp.EM

Imagine uma cidade onde os sinos não apenas marcam as horas, mas “falam” com a população. Um repique alegre anuncia uma festa, um toque mais grave avisa um luto, e sequências complexas convocam os fiéis para a missa ou celebram datas importantes. São mais de 40 toques diferentes, organizados em cerca de 20 categorias, que ecoam pelas torres das igrejas há mais de três séculos. Essa é a assinatura sonora de São João del-Rei, carinhosamente chamada de “Cidade dos Sinos” ou “Terra onde os Sinos falam”.

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Fundada em 1713, durante o auge do Ciclo do Ouro, a cidade surgiu como Arraial Novo do Rio das Mortes e logo foi elevada à categoria de vila com o nome em homenagem a São João Batista e ao rei de Portugal, Dom João V. Localizada na região do Campo das Vertentes, a cerca de 185 km de Belo Horizonte, São João del-Rei preserva um dos conjuntos arquitetônicos coloniais mais ricos de Minas Gerais, com forte presença do barroco e do rococó mineiro.

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Patrimônio Barroco 

Tiradentes e São João del-Rei
17/02/2025. CrÃ©dito: Assessoria de comunicaÃ§Ã£o/Prefeitura de SÃ£o JoÃ£o del-Rei/DivulgaÃ§Ã£o. Recursos que o Iphan destinarÃ¡ a Minas Gerais. Na foto, igreja SÃ£o Francisco de Assis, em SÃ£o JoÃ£o del-Rei. Pedro Vale/Divulgação
A cidade guarda um dos maiores patrimônios barrocos de Minas. Suas igrejas são verdadeiras obras de arte, muitas com talha dourada, altares ricamente ornamentados e fachadas impressionantes. Destaques incluem:

  • A Igreja de São Francisco de Assis, projetada por Aleijadinho (com modificações posteriores), é considerada uma das mais belas do barroco brasileiro. Sua fachada rococó, o adro elevado e os sinos que giram em 360 graus encantam os visitantes.

  • A Catedral Basílica de Nossa Senhora do Pilar, uma das igrejas mais ricas do ciclo do ouro, com interior exuberante em ouro e detalhes impressionantes.

  • Outras joias como a Igreja de Nossa Senhora do Carmo (onde funciona o Museu dos Sinos) e a Igreja de Nossa Senhora do Rosário.

Esse conjunto arquitetônico, aliado às ruas de pedra, casarões setecentistas e pontes históricas (como a Ponte do Rosário e a Ponte da Cadeia), faz de São João del-Rei um dos destinos mais completos do Circuito Barroco Mineiro.

Palco da Inconfidência Mineira

A Maria Fumaça que liga São João del Rei à Tiradentes é a mais antiga em operação no Brasil e atrai turistas do mundo inteiro-VLI/Reprodução/Site
A Maria Fumaça que liga São João del Rei à Tiradentes é a mais antiga em operação no Brasil e atrai turistas do mundo inteiro VLI/Reprodução/Site
Prefeitura de São João del-Rei anunciou anteontem o cancelamento do show de Maria Gadú-Alexandre Carneiro/EM/D.A.Press
Prefeitura de São João del-Rei anunciou anteontem o cancelamento do show de Maria Gadú Alexandre Carneiro/EM/D.A.Press
17/02/2025. CrÃ©dito: Assessoria de comunicaÃ§Ã£o/Prefeitura de SÃ£o JoÃ£o del-Rei/DivulgaÃ§Ã£o. Recursos que o Iphan destinarÃ¡ a Minas Gerais. Na foto, igreja SÃ£o Francisco de Assis, em SÃ£o JoÃ£o del-Rei. - Pedro Vale/Divulgação
17/02/2025. CrÃ©dito: Assessoria de comunicaÃ§Ã£o/Prefeitura de SÃ£o JoÃ£o del-Rei/DivulgaÃ§Ã£o. Recursos que o Iphan destinarÃ¡ a Minas Gerais. Na foto, igreja SÃ£o Francisco de Assis, em SÃ£o JoÃ£o del-Rei. Pedro Vale/Divulgação
07/04/2024. Credito: Matheus Freitas/Prefeitura de SÃ£o JoÃ£o del-Rei/DivulgaÃ§Ã£o. Nossa HistÃ³ria/nosso patrimÃ´nio. Na foto, centro HistÃ³rico de SÃ£o JoÃ£o del-Rei-MG. - Matheus Freitas/Prefeitura de São João del-Rei/Divulgação. Nossa História/nosso patrimônio. Na foto, centro Histórico de São João del-Rei-MG.
07/04/2024. Credito: Matheus Freitas/Prefeitura de SÃ£o JoÃ£o del-Rei/DivulgaÃ§Ã£o. Nossa HistÃ³ria/nosso patrimÃ´nio. Na foto, centro HistÃ³rico de SÃ£o JoÃ£o del-Rei-MG. Matheus Freitas/Prefeitura de São João del-Rei/Divulgação. Nossa História/nosso patrimônio. Na foto, centro Histórico de São João del-Rei-MG.
16/03/2023. Credito: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press. Brasil. Tiradentes - MG. Turismo São João del Rei. Na foto, trem Maria Fumaca que percorre as cidades de Sao Del Rei ate Tiradentes. - Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press. Brasil. Tiradentes - MG. Turismo São João del Rei. Na foto, trem Maria Fumaca que percorre as cidades de Sao Del Rei ate Tiradentes.
16/03/2023. Credito: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press. Brasil. Tiradentes - MG. Turismo São João del Rei. Na foto, trem Maria Fumaca que percorre as cidades de Sao Del Rei ate Tiradentes. Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press. Brasil. Tiradentes - MG. Turismo São João del Rei. Na foto, trem Maria Fumaca que percorre as cidades de Sao Del Rei ate Tiradentes.
Credito Thiago Morandi/ Divulgacao - Iluminacao de Natal em Sao Joao del-Rei (2014) Caption - - Thiago Morandi
Credito Thiago Morandi/ Divulgacao - Iluminacao de Natal em Sao Joao del-Rei (2014) Caption - Thiago Morandi
17/12/2021. Credito: Andre Brasil/Iphan/DivulgaÃ§Ã£o. Fotos de pontes restauradas em SÃ£o JoÃ£o Del-Rei, na RegiÃ£o do Campo das Vertentes. O conjunto de quatro pontes foi restaurado com recursos do Iphan. Pontes histÃ³ricas sÃ£o entregues em SÃ£o JoÃ£o del-Rei (MG) - Andre Brasil/Iphan/Divulgação. Fotos de pontes restauradas em São João Del-Rei, na Região do Campo das Vertentes. O conjunto de quatro pontes foi restaurado com recursos do Iphan. Pontes históricas são entregues em São João del-Rei (MG)
17/12/2021. Credito: Andre Brasil/Iphan/DivulgaÃ§Ã£o. Fotos de pontes restauradas em SÃ£o JoÃ£o Del-Rei, na RegiÃ£o do Campo das Vertentes. O conjunto de quatro pontes foi restaurado com recursos do Iphan. Pontes histÃ³ricas sÃ£o entregues em SÃ£o JoÃ£o del-Rei (MG) Andre Brasil/Iphan/Divulgação. Fotos de pontes restauradas em São João Del-Rei, na Região do Campo das Vertentes. O conjunto de quatro pontes foi restaurado com recursos do Iphan. Pontes históricas são entregues em São João del-Rei (MG)
Sinos dobram em luto por Papa Francisco em São João del-Rei -Alessandra Mello
Sinos dobram em luto por Papa Francisco em São João del-Rei Alessandra Mello
Ponto alto da fé católica é a cerimônia de Descendimento da Cruz, na escadaria da Igreja de Nossa Senhora das Mercês, em São João del-Rei - Emmanuel Pinheiro/EM
Ponto alto da fé católica é a cerimônia de Descendimento da Cruz, na escadaria da Igreja de Nossa Senhora das Mercês, em São João del-Rei Emmanuel Pinheiro/EM
Com nascente na Serra do Lenheiro, o córrego com o mesmo nome atravessa toda a cidade de São João del-Rei -Alexandre Carneiro/EM
Com nascente na Serra do Lenheiro, o córrego com o mesmo nome atravessa toda a cidade de São João del-Rei Alexandre Carneiro/EM
Cidades como Ouro Preto, Mariana, Congonhas e São João del-Rei, em Minas Gerais, possuem igrejas com ouro. Salvador, no estado da Bahia, também abriga templos históricos com ricas ornamentações douradas. -Paul R. Burley - wikimedia commons
Cidades como Ouro Preto, Mariana, Congonhas e São João del-Rei, em Minas Gerais, possuem igrejas com ouro. Salvador, no estado da Bahia, também abriga templos históricos com ricas ornamentações douradas. Paul R. Burley - wikimedia commons
A linguagem dos sinos de Minas Gerais é considerada patrimônio nacional pelo Iphan-Ana Beatriz Fonte/Esp.EM
A linguagem dos sinos de Minas Gerais é considerada patrimônio nacional pelo Iphan Ana Beatriz Fonte/Esp.EM

Além da beleza, a cidade tem um papel importante na história do Brasil. São João del-Rei foi berço de figuras ligadas à Inconfidência Mineira (1789), como o poeta Alvarenga Peixoto e sua esposa, a poetisa Bárbara Heliodora. Os inconfidentes chegaram a cogitar transformar a cidade na capital da república que sonhavam criar, aproveitando sua importância econômica e estratégica na produção de alimentos e gado.

Embora o movimento tenha sido descoberto e reprimido antes de eclodir em grandes batalhas armadas, a região sentiu os reflexos da conspiração. A cidade também recebeu visitas ilustres no período imperial, como Dom Pedro I (em 1822 e 1831) e Dom Pedro II, que inaugurou a Estrada de Ferro Oeste de Minas em 1881.

Patrimônio imaterial do Brasil

O que torna a cidade de São João del-Rei única é a linguagem dos sinos, registrada como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil pelo IPHAN em 2009. Diferente de um simples badalar, trata-se de um código sonoro complexo, influenciado por tradições europeias, africanas e brasileiras, mantido por sineiros profissionais.

Cada toque tem função específica: anunciar missas, festas, enterros, nascimentos (no passado) ou celebrações cívicas. Há sinos que “conversam” entre si — um agudo, um médio e um grave — criando verdadeiros diálogos musicais. Essa tradição vive até hoje em várias igrejas do centro histórico e pode ser conhecida de perto no Museu dos Sinos (ou Estação dos Sinos), instalado na Igreja do Carmo.

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Quem chega a São João del-Rei sente que o tempo desacelera. O Centro Histórico convida a caminhadas tranquilas, visitas a museus (como o de Arte Sacra e a Casa de Bárbara Heliodora), passeios de Maria Fumaça até Tiradentes e apreciação da culinária mineira.

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